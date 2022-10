Frans rechtbankdrama ‘Saint Omer’ wint hoofdprijs op Film Fest Gent

Het Franse rechtbankdrama Saint Omer van Alice Diop is op Film Fest Gent bekroond met de Grand Prix voor beste film. Het Oekraïense Klondike en de Costa Ricaans-Belgische coproductie Tengo sueños eléctricos krijgen een eervolle vermelding, terwijl het Zwitserse Drii Winter de Georges Delerue Award voor beste muziek ontvangt.

Zes jaar geleden woonde de Franse regisseur Alice Diop het proces van Fabienne Kabou bij, een jonge vrouw die ervan beschuldigd werd in 2013 haar vijftien maanden oude baby te hebben vermoord. Tot op dat moment had Diop alleen maar documentaires gemaakt, maar de zaak-Kabou leverde de inspiratie voor haar eerste fictiefilm, Saint Omer. Die werd vrijdagavond op de 49ste editie van Film Fest Gent bekroond met de Grand Prix voor beste film. Aan die prijs hangt een distributiepremie van 10.000 euro en een mediacampagne van 12.000 euro vast, waarvan 5.000 euro in De Morgen. Na de docu Petite fille en het dementiedrama Vortex is het de derde Franse film op rij die met de hoofdprijs gaat lopen in Gent.

Saint Omer speelt zich hoofdzakelijk in de rechtbank af, waar schrijfster Rama (Kayije Kagame) het proces van Laurence Coly (Guslagie Malanga) volgt: een jonge vrouw uit Senegal die in Frankrijk filosofie studeert en zwanger wordt van een oudere Fransman. Ze houdt de zwangerschap en de geboorte verborgen, en laat de baby bewust verdrinken in de zee. Tijdens haar proces beweert ze dat ze behekst en vervloekt werd.

Guslagie Malanga in 'Saint Omer' van regisseur Alice Diop. Beeld Film Fest Gent

De sterkte van Saint Omer is dat Diop haar twee hoofdpersonages gaandeweg laat samenvallen. Zowel Rama als Laurence hebben een getroebleerde relatie met hun moeder en met hun eigen rol als moeder – ook Rama houdt tijdens het proces haar zwangerschap verborgen – en voelen zich een buitenstaander in Frankrijk. Diop volgt de rechtszaak in een bemeten, bijna afstandelijke stijl: de shots worden zo lang aangehouden en de camera staat zo stil, dat je als kijker het gevoel krijgt de personages ongemakkelijk aan te staren.

De jury werd “gegrepen door de rigueur en de ingetogenheid in zowel de regie als de performances in deze uitzonderlijke film. De vraag wat we hebben geërfd van de vorige generatie en wat we doorgeven aan de volgende resoneert op vele niveaus en is intelligent verweven doorheen een drama dat naar de keel grijpt en nog lang blijft nazinderen.”

Saint Omer won eerder de Zilveren Leeuw op het Filmfestival van Venetië, waar Diop ook de prijs voor Beste Debuut won. De film is de Franse Oscar-inzending voor beste buitenlandse film, en moet dus concurreren met Lukas Dhonts Close, maar ook met heel wat andere films uit de competitie op Film Fest Gent. Het anachronistische Sissi-drama Corsage is de Oostenrijkse inzending, het actuele Klondike, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van pro-Russische onrusten in de Donbas-regio in 2014, is de Oekraïense kandidaat. Klondike, van regisseur Maryna Er Gorbach, kreeg van de jury op Film Fest Gent een eervolle vermelding, net als de coming-of-agefilm Tengo sueños eléctricos, een Costa Ricaans-Belgische coproductie van Valentina Maurel.

Tot slot is er nog de Zwitserse Oscar-inzending, Drii Winter van Michael Koch: een eigenzinnig geregisseerd drama dat zich afspeelt in een bergdorpje. Die film, met een score van Tobias Koch en Jannik Giger, werd in Gent bekroond met de Georges Delerue Award voor beste muziek. In die score valt de sacrale koorzang het meeste op. “De performances en de kadrering van de zangers, alsof ze een Griekse tragedie vertellen, fascineerde ons en de muziek is perfect afgestemd op het geheel", vond de jury.

De jury bestond dit jaar uit filmmaker en voormalig Grand Prix-winnaar Clio Barnard, acteur Welket Bungué, regisseur Alexandre Koberidze, monteur Nico Leunen, componist Daniel Hart en cineast Nathalie Álvarez Mesén.

Het koor in 'Drii Winter' van Michael Koch. Beeld Film Fest Gent.

Saint Omer komt op 30 november in de bioscoop.

