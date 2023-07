Frans Grapperhaus, de man van actrice Maaike Cafmeyer: ‘De zaak-Bart De Pauw was niet nieuw voor mij’

Frans Grapperhaus (59) heeft het soort stem waar een mens rustig van wordt. Met een zachte Hollandse g, die hij na 20 jaar in Gent nog niet kwijt is, praat hij meer dan twee uur lang over zijn leven als muzikant, zijn passie voor boten, een donkere bladzijde in de geschiedenis en over hoe hij halsoverkop verliefd werd op Maaike Cafmeyer (50). ‘De zaak-Bart De Pauw was voor mij niet nieuw, ik was al samen met Maaike toen het gebeurde.’

Afgelopen weekend stonden Frans en Maaike voor de allereerste keer op het podium met hun twee dochters, Martha (13) en Bess (11). Ze brachten het verhaal van Jeanne Panne, een van de zeventien ‘heksen’ die in Nieuwpoort op de brandstapel werden gezet (dit interview vond voor de voorstelling plaats, red.).

Frans Grapperhaus “Het verhaal van Jeanne Panne is voor Nieuwpoort wat het Ros Beiaard is voor Dendermonde. Haar leven wordt er ieder jaar nagespeeld, en dit keer mogen wij het stuk brengen: Maaike speelt de geest van Jeanne Panne, ik begeleid op cello. Het wordt voor ons een soort familiestuk, want Maaikes oom Bart doet de regie en haar beste vriendin Mieke Dobbels speelt ook mee. Voor ons is het extra leuk dat Martha en Bess ook meedoen. Zij spelen zichzelf: twee jonge meisjes die door Nieuwpoort wandelen en plots oog in oog komen te staan met de geest van Jeanne Panne.”

Hun eerste voorstelling! Zijn ze nerveus?

“O, jawel. Tijdens de repetities werden ze meteen met de neus op de feiten gedrukt, namelijk dat je een stuk altijd beter moet kennen dan je denkt, want op het podium komt er sowieso meer bij kijken. Maar ze zijn goed voorbereid en omringd, het komt zeker goed.”

Jij blijft na In de ban van Jeanne Panne nog even aan zee. Je trekt het water op voor de vijfde editie van de ontroerend mooie theaterproductie Zon Dag Kind.

“Dat is een heel bijzondere voorstelling. Het idee kwam van Barbara Raes, voormalig artistiek directeur en intussen gespecialiseerd in rouwbegeleiding. Ze wilde iets doen voor kinderen die iemand zijn verloren, of die iets moeten verwerken. Het komt erop neer dat een kind, samen met een ouder of begeleider, mag overnachten op een speciale plek – dit jaar is dat de boot van mijn broer. De volgende ochtend wordt hij of zij vroeg gewekt door de Zonnekoningin – gespeeld door Karlijn Sileghem – die vertelt dat de zon elke ochtend ‘wakker gezongen’ moet worden, en dat hij of zij daar die dag bij mag helpen. Er volgen allerlei rituelen waarbij kinderen hun gevoelens kunnen loslaten. Karlijn komt vaak erg ver met die gesprekken.

“Wat ik zelf zo mooi vind, is dat het zo besloten is. Wij zijn er allemaal aan gewend om in alles wat we doen een verdienmodel te zien. Je moet er altijd méér van maken: meer voorstellingen, meer publiek in de zaal... In dit geval is het net omgekeerd. Ik denk dat er misschien wel honderd mensen meewerken aan de voorstelling. En het publiek bestaat uit één kind. Honderd mensen doen al die moeite voor één andere mens. Dat ontroert me.”

Dat Zon Dag Kind dit jaar speelt op de boot van je broer, is geen toeval.

“Klopt. Mijn vader heeft altijd enorm gehouden van varen en vissen. Hij kwam uit een gezin van 11, en ze zijn destijds de oorlog doorgekomen met het voedsel dat ze zelf konden verzamelen, voornamelijk door te vissen. Dat is hij altijd blijven doen. Wij hadden thuis een kleine diepvriezer die van hem altijd met vis gevuld moest zijn.

“Hij kocht zijn eerste bootje toen ik nog heel klein was. Hij hield ervan om met zijn gezin het water op te gaan. Elk weekend, elke vrije dag waren we weg. Ik herinner me dat we zelfs door het ijs voeren, niets hield ons thuis. Mijn vader is overleden toen ik 21 was, en tot die tijd zijn we samen blijven varen. Na zijn dood heeft mijn broer de boot overgenomen. Mijn zus, mijn andere broer en ik hebben intussen ook allemaal een eigen bootje.”

Deel je de liefde voor het varen met Maaike en je dochters?

“Absoluut. Nu, je moet het hun ook wel een beetje naar de zin maken. Ik zie op het water vaak lui die vinden dat je pas echt goed bezig bent als je bij windkracht zeven vol aan de touwen hangt terwijl het schip schuin in het water ligt. Zo loop je het risico dat je vrouw en kinderen na één keer niet meer mee willen. Ik heb van mijn vader meegekregen dat je het net heel rustig moet aanpakken, dat je mensen rustig het water en de zee moeten leren kennen. Dan komt de liefde vanzelf.”

Het is mooi om je erover te horen praten, de passie spreekt uit ieder woord.

“Het is ook gewoon zo mooi! Het gevoel dat je je voortbeweegt dankzij de wind, zonder enige hulp van elektriciteit of wat dan ook: dat is fantastisch. Ook: het moment dat je op het water gaat, kom je los van de wereld. Je bent niet meer betrokken bij de dagelijkse sleur, bij alle restricties, zoals verkeersborden, die wij hebben verzonnen om het leven hier te regelen. Je moet op het water natuurlijk ook rekening houden met bepaalde zaken, maar je ervaart wel een enorm gevoel van vrijheid, van eindeloosheid.”

Heb je nooit overwogen om van varen je job te maken?

“Even wel. Toen ik klein was, begon in Nederland de pleziervaart op te komen. Schippers die rondvaarten maakten met toeristen. Mijn beide broers hebben op zulke schepen gewerkt. Ik zag dat ook zitten, maar ik speelde toen al cello, en ik dacht dat die combinatie onmogelijk was. Als je goed cello wilt spelen, mogen je handen niet ruw zijn. Aan het conservatorium waren er studenten die zelfs de afwas niet hoefden te doen, om hun handen te sparen. Al is dat een beetje overdreven: we zijn hier thuis aan het verbouwen en ik kan ’s ochtends met een drilboor staan rammelen en ’s middags spelen, al zal ik tijdens het boren wel altijd handschoenen dragen.

“Maar goed: het was ofwel varen, ofwel muziek. En het is muziek geworden. Dat was in onze familie heel normaal: mijn moeder, mijn opa, mijn overgrootvader… Allemaal waren ze muzikant geweest. Zo gaat het vaak met keuzes: je maakt die niet bewust, je vaart mee in je eigen stroompje en verzandt zo in je eigen verhaal.”

Ik las dat je de cello haast bij toeval ontdekte: je vond de oude cello van je opa op zolder, je raakte betoverd door de geur, probeerde erop te spelen en bleek een natuurtalent.

“Zo ging het wel ongeveer, ja. Dat ding had drie snaren en een kleine strijkstok, maar ik was verkocht.

“Muziek is niet universeel. Het instrument dat je kiest, is van groot belang. Mijn moeder was pianiste en heeft me als kind een paar lessen gegeven: ik kon er niks van. Ik kan er nog altijd niks van, ik heb er geen gevoel voor. Laat een timmerman een muurtje metselen, en het zal misschien ook nergens op lijken. Ik weet zeker dat er mensen zijn die viool spelen die eigenlijk pianist hadden moeten worden. Ik heb het geluk gehad dat die cello bij ons op zolder lag, anders had ik misschien een heel ander leven gehad. Zoals ik net zei: levensbepalende momenten zijn vaak geen keuze. Soms komt er iets op je pad, waar je bijna over struikelt, en wat je vervolgens meeneemt voor de rest van je leven.”

Je bent later ook muziek gaan studeren.

“Dat is nog best een lange weg geworden. Ik was vroeger een vreselijke student. Eigenlijk liep het al mis in het tweede leerjaar, met de maaltafels. Ik neem alles nogal letterlijk, dus het ging er bij mij niet in: wát gaan we doen met die tafels? Ik leerde alles gewoon uit het hoofd. Pas veel later kwam het begrip, maar intussen zat de leerstof al aan x=y². Dat haal je niet meer in.

“Op mijn 16de ging ik naar het Utrechts Conservatorium, maar ik kwam bij de verkeerde leraar terecht. Ik wil niet natrappen, maar hij ontnam me elke zin om te spelen. Ik heb afgehaakt en ben in een fabriek gaan werken, nadien in een platenzaak. Ik heb lange tijd helemaal niet gespeeld, later nam ik het voorzichtig weer op. Ik speelde weleens op exposities van vrienden. Op een van die gelegenheden kwam ik mijn oude muziekleraar weer tegen, en hij bracht me in contact met György Schiffer, die lesgaf aan het Tilburgs Conservatorium. Een fantastisch fijne vent. Ik schreef me in, hij hielp me er helemaal bovenop. Hij is helaas twee jaar geleden overleden.”

Nadien schoot je carrière pijlsnel de lucht in.

“De zin die ik aan het conservatorium het vaakst hoorde, was: ‘Meneer Grapperhuis, u schittert in afwezigheid.’ Ik ging vaak op tournee in Frankrijk. Laten we zeggen dat ik al tijdens mijn studies praktijkervaring opdeed.”

'Ik leerde Maaike kennen tijdens een theaterproductie waaraan ik meewerkte. Ik zat in de orkestbak en had hele stukken uit mijn hoofd geleerd om beter naar haar te kunnen kijken.'

OORLOGSMISDADEN

Je woonde en studeerde in Nederland, maar je naam klinkt Duits.

“Mijn roots liggen in Duitsland, er bestaat zelfs een gehucht Grapperhausen, ergens boven Osnabrück. Mijn overgrootvader woonde daar, tot hij, zoals velen, naar Amerika trok, om er het geluk te zoeken. Hij kon er zijn draai niet vinden. Naar verluidt zat hij een op een dag op de trein naast een man die de krant las. Mijn overgrootvader probeerde een beetje mee te lezen, waarop die man hem toesnauwde: ‘Mind your own business!’ Dat zou de druppel geweest zijn. Mijn overgrootvader voer terug naar Europa, en strandde in Amsterdam. Zo belandden de Grapperhausen in Nederland.

“Mijn vader heeft jaren later een lelijk stuk van de Nederlandse geschiedenis meegemaakt. Het was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Indonesië, toen nog een kolonie van Nederland, maakte een woelige periode door. Nederlandse soldaten werden ernaartoe gestuurd om de rust te herstellen. Wat volgde was afschuwelijk. Mijn vader was chauffeur van een aalmoezenier die de rampgebieden bezocht, een beetje een Rudi Vranckx avant la lettre. Hij zag de Nederlanders als beesten tekeergaan. Uit onmacht natuurlijk, maar wat ze deden, was onbeschrijfelijk. Ze hebben gemoord en gefolterd. Mijn vader wilde die oorlogsmisdaden aan het licht brengen, maar op het moment dat hij terugkeerde was het deksel al op de doofpot. ‘Jullie hebben daar lekker drie jaar in de zon gezeten, terwijl wij hier in Nederland puin ruimden’? zo liet de overheid het uitschijnen. Vergelijk het met Poetin die zijn oorlog begon zonder het woord ‘oorlog’ te gebruiken. Hij had het over ‘een speciale operatie om fascisten te weren’. In Nederland gebeurde eigenlijk net hetzelfde.

“Dan moet je ook nog weten: tijdens WO II zat mijn vader op het seminarie. Hij kwam uit een katholiek gezin, en in die tijd moest er altijd wel eentje priester worden. Mijn vader was daarvoor uitgekozen. We zijn er gaandeweg achtergekomen, ook via mijn oom, dat hij daar door de paters werd betast. Ik vermoed dat hij naar Indonesië is vertrokken om voor die paters te vluchten, zonder zijn ouders teleur te stellen. Hij heeft een zwaar leven gehad. Ik wil daar ooit nog iets mee doen. Er zijn nog brieven uit die tijd, waardoor ik veel kan reconstrueren.”

Heeft hij er ooit met jou over gepraat?

“Nooit. Dat kon hij niet. Ik herinner me één voorval. Ik lag met mijn neefje in bed op het schip, en we hadden zo’n jongensgesprek: ‘Mijn vader is politieagent.’ ‘En die van mij zit bij het leger.’ Mijn vader kwam ons instoppen en ik vroeg: ‘Pap, heb jij weleens iemand doodgeschoten?’ Hij zei niks, maar toen hij door de deur stapte, zag ik de tranen in zijn ogen.

“Het is een donkere bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. David Van Reybrouck heeft er een boek over geschreven, Revolusi. Mijn oom Joep, de laatste levende broer van mijn vader, heeft hem daar vorig jaar een bedankbrief voor gestuurd.”

Je vader is jong gestorven.

“Hij kreeg een hartstilstand op zijn 60ste, waarschijnlijk als gevolg van een virus dat hij in Indonesië had opgelopen. Al zijn broers en zussen zijn in de 90 geworden, hij is de enige die dat niet heeft gehaald.”

Jij bent 59. Volgend jaar haal je je vader in.

“Op mijn 30ste had ik een dieptepunt, ik ging huilend mijn verjaardag in. Ik was ervan overtuigd dat ik op de helft zat, dat 60 het eindpunt was. Gaandeweg kreeg ik er weer meer vertrouwen in: mijn broers en zussen zijn ouder, en ik zag hen die leeftijd passeren. Maar dan nog. Ik ga vaker naar de dokter dan anderen om mijn hart te laten nakijken en mijn bloed te checken. Mijn kinderen zijn nog jong. Ik ben geen rekenwonder, maar op dat gebied ben ik wel vaak aan het rekenen.”

BART DE PAUW

Hoe heb je Maaike leren kennen?

“Zij zat in een van de theaterproducties waaraan ik meedeed toen ik nog studeerde: Het gezin Van Paemel. Ik zat met twee andere jongens in de orkestbak, en ik had hele stukken uit mijn hoofd geleerd om beter naar haar te kunnen kijken. De vonk sloeg over. Ik was nog verwikkeld in een relatie, dus het kon niet direct gebeuren, maar ons gevoel was als een sneeuwbal die was gaan rollen en alsmaar groter werd. Tot hij op een gegeven moment niet meer door de deur kon. We moesten samen zijn.”

Waar ben je op gevallen?

“Dat weet ik echt niet. Van mijn opa weet ik dat hij voor mijn oma was gevallen door haar gele jurk. Hij was kleurenblind, net als ik, maar hij zag wel geel, waardoor het jurkje dat ze droeg hem extra opviel. Bij mij was het anders, ik viel voor het geheel.

“Maaike huurde in die tijd een klein huisje aan de Visserij in Gent, na een tijdje ben ik bij haar ingetrokken. Zo belandde ik dus in België.”

Was dat een cultuurshock?

“Nee, ik voelde me heel welkom. Ik kwam uit Utrecht, dat is niet zo’n heel andere stad dan Gent.”

Intussen hebben jullie twee dochters. Welke waarden willen jullie hun meegeven?

(denkt na) “Eigenlijk maar één ding: dat geluk het grootste doel is. Meer dan wat dan ook. Verder hoeft er niets. Als je gelukkig bent, is het goed. Dat klinkt zweverig, maar dat is wat we hun willen meegeven.”

Staan aankomende pubers open voor die boodschap?

“Absoluut. Martha en Bess hebben ongelooflijk veel realiteitszin, ik sta er soms zelf van te kijken. Het zijn verstandige kinderen, ze doen het ook op school veel beter dan ik destijds. Ze staan goed in het leven, ze beseffen dat geluk in alles zit.”

Komend weekend staan ze bij jullie op het podium te acteren, maar ze zijn allebei ook heel muzikaal.

“Ze hebben echt talent. Dat hebben ze van Maaike. Ik beschouw mezelf eerder als een soort ambachtsman, ik ben handig met mijn werktuig, de cello. Maar zij hebben echt het gevóél voor muziek. Maaike heeft dat ook.”

Jullie gezin stond de voorbije jaren onder druk door de zaak-Bart De Pauw, waarin Maaike getuigde over grensoverschrijdend gedrag. Dat was voor de kinderen vast ook niet makkelijk.

“Ze zijn er buitengewoon verstandig mee omgegaan. Het was soms moeilijk, natuurlijk. Je moeder verdrietig zien, dat is op zich al rampzalig voor een kind. Maar in hun geval wisten de kinderen op school dan ook nog eens precies wat er aan de hand was. Erger nog: ze hoorden wat er aan de hand was via een verhaal dat door de media werd bepaald.”

Hoe heb jij alles ervaren?

“Voor mij was die zaak niet nieuw. Toen het gebeurde, was ik al samen met Maaike. Ze heeft er nooit veel over gezegd, maar je krijgt die dingen sowieso mee. Ik had gezien wat het met haar deed. Kijk, voor mij is mijn cello een tool om muziek te maken. Voor sommigen is de relatie met anderen een tool om macht te vergaren. Dat is een lelijk spel.”

Tijdens het proces leek je je bewust op de achtergrond te houden.

“Ik hoefde het niet nog erger te maken dan het al was.”

Maaike kreeg af te rekenen met victim blaming: zij was het slachtoffer, en toch kreeg ze negatieve reacties naar het hoofd geslingerd. Ik las dat mensen ook naar jou haatberichten stuurden.

“Dat was wel wat, ja. Ik moet zeggen: het is ons grotendeels ontgaan, wij hebben geen sociale media en onze mails werden gefilterd door ons management. Maar af en toe sijpelde er toch iets door, en dat was niet prettig. Het is zoals met recensies, als er één slecht woord staat in een voorts lovende tekst, is dat wat blijft hangen.”

Jij werkt ook in de artistieke wereld. Heb je zelf ooit grensoverschrijdend gedrag gezien?

“Wat denk je?”

Bij dirigenten?

“Het beroep van dirigent staat per definitie op de lijst van machtsmisbruikers, een uitzondering daar gelaten. Ga maar na: een dirigent staat helemaal alleen voor een groep van soms wel honderd muzikanten, stuk voor stuk specialisten in hun vak. De dirigent gaat voor hen staan en stelt zich daarboven. Om dat te durven, moet je lef hebben, moet je bepaalde receptoren uitschakelen en vooral geen last hebben van schroom.”

Dat kan de muziek toch niet ten goede komen, als er een op macht beluste dirigent voor een orkest staat?

“Zeker niet. Een orkest is een ongelooflijk complex organisme. Ik heb weet van groepen die door één verkeerde muzikant niet meer goed klinken. En daar doet dergelijk gedrag inderdaad geen goed aan.”

Heb je al jonge muzikanten uit een orkest zien vertrekken wegens grensoverschrijdend gedrag?

“Ik ben zelf weleens vertrokken. Je ziet iets gebeuren en je bent te laf om er iets aan te doen. Dus ga je weg. Dat is niet erg, laf zijn kan in dezen zelfs een deugd zijn. Omdat je ermee kiest voor de goede orde.

“Natuurlijk heb ik ook mensen weten opstappen. De reden was altijd dezelfde: ‘Dit orkest ligt me niet.’ Ook dat is begrijpelijk. Op het moment dat je vertrekt, ben je er niet aan toe om machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag te benoemen. Als dat wel het geval zou zijn, als je weet dat de problemen niet aan jou liggen maar aan een spel waarin je betrokken bent geraakt, dan stap je niet op. Dan kaart je het aan.”

Als laf zijn in zulke situaties mogelijk een deugd is, had Maaike dan volgens jou beter niet naar buiten gebracht wat haar is overkomen?

“Maaike heeft nooit iets naar buiten gebracht. Ze besprak het met de VRT. Omdat ze vaak de vraag kreeg waarom ze niet wilde meewerken aan bepaalde programma’s. Hij heeft het zélf naar buiten gebracht, nog voor hij de namen kende van de vrouwen die een klacht hadden ingediend.”

'Muziek is niet universeel. Het instrument dat je kiest, is van groot belang. Mijn moeder was pianiste en heeft me als kind een paar lessen gegeven: ik kon er niks van.'

TOVERDRANK

Iets helemaal anders: is jouw glas doorgaans halfvol?

“Ik ben een optimist, ja. Ik ben net als Obelix in een ketel met toverdrank gevallen, ik sta goed in het leven. Hoewel ik mezelf ook wel als misantroop bestempel. Heel af en toe. Dan zoek ik geen mensen op.”

Vandaar het varen.

(knikt) “En de muziek. We hebben net een paar dagen in de studio gezeten. Dat is zalig: oortjes in en spelen. Muziek is mijn vliegend tapijt waarop ik even kan loskomen van de wereld. Net als bij het varen. Er zijn nog meer overeenkomsten. Muziek en varen vragen allebei precisiewerk. Als je aan het zeilen bent, kun je niet zomaar wat aan de touwen trekken, elke centimer is van belang. In de muziek is dat ook zo. Ze hebben dat ooit onderzocht: ze lieten twee goede violisten in precies dezelfde omstandigheden hetzelfde stuk spelen. De eerste speelde mooi, maar bij de tweede gebeurde er echt iets wonderbaarlijks. Het verschil tussen mooi en hemels bleek te liggen aan timing. Aan een verschil van milliseconden. Dat vind ik mooi. Ik hou van die precisie.”

Ben je een perfectionist?

“Ach, dat vind ik zo’n trend. Een manier om je imperfectie te verdoezelen: ‘Ik vind het nooit goed, want ik ben een perfectionist.’ Nee, natuurlijk vind je het niet goed, het ís ook niet goed.”

De klassieke slotvraag dan: wat mag de toekomst je brengen?

“Oei, dat is een moeilijke vraag. Ik leef heel erg in het nu, ik ben helemaal niet met de toekomst bezig. Als ik iets mag wensen, dan dat ik zo mag blijven.”

En op professioneel gebied?

“Er komen veel leuke projecten aan! Ik ga weer toeren met Wannes Cappelle. Dat hebben we vroeger vaak gedaan, nu brengen we nieuwe nummers. In november gaan we op reis met Radio 1. We gaan varen over de Donau langs Wenen, Boedapest en Bratislava. Hendrik Vos en ik gaan mee aan boord, we brengen er onze voorstelling Dit is Europa over de geschiedenis van de Europese eenmaking. Vanaf januari toeren we ook langs culturele centra. Verder ga ik weer opnemen met Riptunes, de band waarin ik speel met Luc Dufourmont, Wouter Spaens, Gunter Callewaert en Ruben Vanhoutte. We hebben een eerste plaat opgenomen tijdens corona. Ik luister zelden mijn eigen muziek terug, maar die cd zit in de auto, en ik heb die al héél vaak beluisterd. Maaike is ook fan. Intussen hebben we genoeg nummers klaar voor een tweede plaat, en die gaan we binnenkort opnemen. Werk genoeg!”

Riptunes speelt op 30 januari in de Minard in Gent. Tickets en info: minard.be

