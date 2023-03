Franjeloze human interest had in het geval van deze gevangenisdirecteur net iets beter gewerkt, zo niet een diepgravend gesprek

An Janssens was niet mals voor de gevangenis van Antwerpen waar ze zelf directeur is. Bij het betreden van haar kraaknette cel in de gevangenis van Haren, waar ze uitkeek over de bewoonde wereld en wat groen, hield ze zich niet in. Haren was zowaar het Ritz-Carlton in vergelijking met de stokoude, overbevolkte burcht waar zij de plak dient te zwaaien, zo bleek.

“Bij ons zijn de cellen veel meer uitgeleefd en de ruimte beslaat amper één derde van de cel in Haren, waar je bovendien nog eens met drie moet verblijven”, klonk het. In die uitspraak school vooral machteloosheid. In interviews die voorafgingen aan deze uitzending legde Janssens uit dat ze is gebonden aan een wettelijk kader en moet zien te manoeuvreren binnen een strak gereguleerd systeem waar praktische bezwaren roet in het eten gooien, welke goodwill je als directeur ook aan de dag probeert te leggen.

In de tweede aflevering van Recht naar de gevangenis wekte ze niet verwonderlijk sympathie op. Samen met collega-machthebbers zoals minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) liet ook Janssens zich voor het programma vrijwillig opsluiten in de bajes, bijgestaan door een aantal voormalige gevangenen. Uit dat opzet spreekt sensatiezucht, jazeker, maar die bleef deze episode binnen de perken. Ze was empathisch tegenover de ex-gedetineerde met wie ze haar cel deelde, een vrouw die ooit in Antwerpen achter de tralies had gezeten en met wie ze opvallend familiair communiceerde.

Toen ze van de productieploeg een zakje verdovende middelen haar cel moest binnensmokkelen, werd betrapt en vervolgens naar de isolatiecel vloog, toonde ze zich verfrissend feilbaar. Sterker: ze stortte in en vroeg huilend om er weer uit te mogen. Wat later klonk ze ronduit ontredderd: “Dat besef van: je doet dat de mensen elke dag aan en je kunt het zelf nog geen 5 minuten volhouden. In Antwerpen is het cachot nog duizend keer erger. Daar is het een oude versleten boel waar al duizend man in heeft gezeten. Als je wat pech hebt, dan ga je erin nog voor ze de vuiligheid van je voorganger hebben kunnen opkuisen.” Nou, die kerstbonus mag ze dit jaar vast vergeten.

Uiteraard wekt Recht naar de gevangenis de nodige scepsis op. Omdat het verblijf van de deelnemers tijdelijk is, jazeker, en zij dus geen idee hebben van de uitzichtloosheid die échte gedetineerden kan kwellen. Ook op het geforceerde thrillerelement – de verplichte smokkel van drugs of van een voorwerp – zijn we niet tuk. Maar goed, Janssens was een boeiend personage. Franjeloze human interest had in haar geval net iets beter gewerkt, zo niet een diepgravend face-to-facegesprek à la Strafrechters op Canvas. Noem het een voorzetje.

Recht naar de gevangenis, elke dinsdag op Play4.