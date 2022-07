François Ozon laat zijn innerlijke Almodóvar los met ‘Peter Von Kant’ ★★★☆☆

Met Die bitteren Tränen der Petra Von Kant maakte Rainer Werner Fassbinder in 1972 een claustrofobisch liefdesdrama over een succesvolle modeontwerpster, haar veel jongere vlam en haar stilzwijgende slaafje. Een halve eeuw later steekt Franse deugniet François Ozon (8 Femmes) de Duitse klassieker in een nieuw jasje – eentje met een nieuwe stof, maar precies dezelfde snit.

Het verhaal blijft zowat identiek, maar één aanpassing springt meteen in het oog: Petra is Peter Von Kant geworden (geweldige rol van Denis Ménochet), en ook de grillige geliefde die hem langzaamaan tot waanzin drijft (Khalil Ben Gharbia) en de onderdanige assistent (Stefan Crepon) die op de achtergrond observeert, zijn in Ozons versie mannen. Het is een kunstgreep die Ozon toelaat om niet gewoon een film van Fassbinder te herwerken, maar ook een film over Fassbinder te maken: Von Kant, die in deze versie filmregisseur is, wordt een alter ego van de meester zelf.

Een belangrijkere verschuiving is de toon: Peter Von Kant is nog altijd een studie van wrede machtsverhoudingen binnen relaties, maar Ozon injecteert die met speelsheid en humor, in een campy stijl die soms aan Almodóvar doet denken.

Peter Von Kant speelt vanaf 6 juli in de bioscoop.