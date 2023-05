Fotoreeks: terug naar die lang vervlogen, eindeloze zomers

Charlie De Keersmaecker brengt met zijn fotoreeks Down by the River een ode aan onbezonnen jeugdigheid en aan eindeloze zomers. Daarvoor trok hij naar Sint-Amands, aan de groene oevers van de Schelde, waar hij zelf opgroeide.

Het is misschien wel de periode die het levendigst in ons geheugen gegrift staat. De jonge jaren, waarin het zoeken onze hoofdtaak vormt en onze naïviteit ons zowel aandoenlijk levenslustig als tragisch stuurloos kan maken. Waarin elke dag nog vol verandering zit, en de zomers bloedheet en eindeloos uitgestrekt voor ons uit liggen.

Portret- en modefotograaf Charlie De Keersmaecker (47) vloog de wereld rond met zijn fototoestel om de schouder, maar wilde het in zijn fotoreeks Down by the River bewust klein houden. Hij keerde terug naar de oevers van de Schelde in Sint-Amands, waar hij zijn eigen jeugd doorbracht, en sloeg onder de spreekwoordelijke kerktoren aan het fotograferen. Dat leverde dromerige, maar ook persoonlijke beelden op, waarin onder andere de oude boot van zijn vader, het zinken nabij, een sleutelrol speelde.

Beeld Charlie De Keersmaecker

Beeld Charlie De Keersmaecker

Beeld Charlie De Keersmaecker

“Ik wilde een soort nostalgie naar de jeugd en naar mijn eigen eindeloze zomers aan het water capteren”, zegt De Keersmaecker. “Vreemd eigenlijk, want normaal ben ik niet zo nostalgisch ingesteld. Mijn blik is vooral op de toekomst gericht.” Toch speelde het idee om deze reeks te maken al langer. “Zelfs tijdens mijn eigen jeugd was ik er al over aan het nadenken, maar toen kwam het er niet van. Toen waren mijn dromen misschien exotischer: ik wilde zoveel mogelijk interessante mensen ontmoeten, het liefst ver weg. Nu leek het me boeiend om eens het tegenovergestelde te doen.”

Beeld Charlie De Keersmaecker

Beeld Charlie De Keersmaecker

Beeld Charlie De Keersmaecker

Beeld Charlie De Keersmaecker

Beeld Charlie De Keersmaecker

Dat De Keersmaecker zijn modellen op of rond het water fotografeerde, is geen toeval. “Water speelt sowieso een grote rol in mijn leven. Dat zullen veel mensen die in de buurt van de Schelde wonen ongetwijfeld herkennen. Het water is een slagader die door je dorp en door je leven loopt. Het is de plek waar je gaat wandelen met vrienden, waar je gaat uithuilen als het gedaan is met je eerste lief, of waar je stiekem sigaretten gaat roken. Ook minder leuke momenten en drama’s speelden zich er af. De aantrekkingskracht van dat water is onmiskenbaar.”

De expo Down by the River van Charlie De Keersmaecker loopt van 18 mei t.e.m. 25 juni in Alberta, de Royal Belgian Sailing Club in Zeebrugge, info via rbsc.be en charliedk.com