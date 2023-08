‘Fotografie is altijd een kleine leugen’: huisfotograaf Tim Dirven en aanstormend talent Eva Faché

De Morgen-fotograaf Tim Dirven herkent een geestverwant in het jonge Gentse talent Eva Faché. Net zoals hij dat in alle uithoeken van de wereld deed, dompelt zij zich onder in tradities en rituelen van intrigerende, kleine community’s. ‘Als je disconnected bent, gaan alle zintuigen open.’

‘Het talent van morgen’ Wie gooit binnenkort hoge ogen op televisie, op het podium of in het museum? Iedere week gaat een gevestigde waarde in gesprek met een jong talent dat volgens hem/haar de toekomst voor zich heeft.

Een bucolische binnentuin met op barsten staande plantenweelde, een rondscharrelende schildpad én zijn werkatelier in de nabijheid. Met het woord ‘paradijselijk’ moet je zuinig zijn. Maar de Lakense ankerplaats van De Morgen-huisfotograaf Tim Dirven komt op een zomerdag wel dicht in de buurt. Je zou denken dat Dirven hier rust vindt. Maar nee, hij popelt alweer om te vertrekken. “En het wordt steeds erger. Mijn drang om te reizen is amper nog te beteugelen”, bekent hij, pas terug van een gekapseisde vakantie in Slovenië, waar hij met zijn gezin per helikopter geëvacueerd moest worden na ‘een Bijbelse zondvloed’.

Dirven heeft een broertje dood aan interviews (“Ik ben te timide en word er doodnerveus van”), maar voor zijn eigenste krant wou hij een uitzondering maken. Temeer omdat we hem verzochten om in zijn vakgebied een jonge klasbak aan te duiden. Zo komt het dat de Gentse fotografe Eva Faché (29) ons blijmoedig vervoegt aan de tuintafel. Zij baarde opzien met twee langdurige foto-excursies over een stierenvechtersgemeenschap in Zuid-Portugal en een newagegroep in het noordpoolgebied, uitgekiende, pakkende reportages die ze ook in boekvorm goot.

Dirven en Faché hebben een voorliefde gemeen voor documentaire fotografie met een doordachte esthetiek én een lange reikwijdte. En een toegewijd oog voor besloten gemeenschappen die definitief tussen de plooien dreigen te vallen. Ze zijn bovendien twee perfectionisten, dat treft. “Mijn vrouw zegt dat toch”, lacht Dirven. “Enkel als fotograaf weliswaar, ik denk dat ze gelijk heeft.” Faché beaamt: “Ik wil altijd een stapje verder gaan. Die laatste bocht omgaan, ontdekken wat daar te zien is.”

Tim, first things first. Waarom wou je zo graag Eva als aanstormend fototalent naar voren schuiven?

Dirven: “Tot voor kort had De Morgen tijdens de zomermaanden een rubriek met jong fotografisch talent, Graduation. Ik kreeg inkijk in wat er zo allemaal binnen dwarrelde. Eva’s eerste reeks over de Belgische para’s viel me meteen op. En het jaar nadien zat ze opnieuw in de selectie met haar reportage over stierenvechtersopleidingen in Portugal. Sindsdien ben ik haar werk nauwlettender gaan volgen. Dan kwam haar boek, Que deus reparta a sorte, uitgegeven bij Stockmans en gecureerd door fotografiekenner Bruno Devos. Ja, dan weet je dat het talent ervan af spat. Weinig fotografen nemen op jonge leeftijd al zo’n hoge vlucht.”

Faché verpinkt niet onder alle toegezwaaide lof. Rustig maar toch gedecideerd stippelde ze haar eigen parcours uit. Hoe verwerf je als je jonge fotograaf met een plan tegenwoordig een plek onder de zon in onze overvloedige beeldcultuur? Faché: “Ik wist al heel vroeg dat ik fotograaf wou worden, in het middelbaar begon ik met analoge fotografie. Het belangrijkste voor mij was altijd het creëren van verhalen, focus behouden en mijn eigen tempo blijven volgen. De intimiteit die daarin schuilt, is essentieel. Ik probeer dat vast te houden – waar ik ook ben, in het hoge noorden van Scandinavië, in Portugal of gewoon bij mij thuis in Gent.”

Faché benadrukt hoe belangrijk verbinding voor haar is. “Ik ben ambitieus, dat geeft me zuurstof. Mijn beelden delen met mensen, via Instagram, website of expo’s leveren veel spontane reacties op. Het maken van fotoboeken gaf daar een nieuwe dimensie aan. Ik combineer, in overleg met een grafisch ontwerper, altijd beeld met tekst.”

Dirven: “Dat is mijn handicap. Ik heb dyslexie van hier tot in Tokio. Daar ben ik zeer gefrustreerd over. Er zitten zoveel verhalen in mij, maar ik krijg ze zelf gewoonweg niet op papier. Ik probeer dan ook van mijn reportages microverhalen te maken.”

Dirven – intussen ruim een kwarteeuw bezig – herinnert zich nog perfect hoe het allemaal begon. Hij beseft dat hij zich gerust een pionier mag noemen: “Toen ik op Sint-Lukas in Brussel zat, moest de discipline documentaire en reportagefotografie er nog worden uitgevonden. Ik kreeg op een bepaald moment de kans om een reportage over de etnische spanningen in Kosovo te maken. Tijdens die reis ging mijn wereld open. De combinatie van journalistiek, avontuur en cultuur prikkelde me. Plus het onrecht dat je wilt registreren. Begin jaren 90 begon de Balkanoorlog, daar maakte ik vervolgens – nog groen achter de oren – mijn eindwerk over. Maar ik zag meteen ook de risico’s van oorlogsverslaggeving. Dat leek me een brug te ver.”

En toen hielp het toeval een handje: “Ter vervanging van iemand die ziek was, kon ik beginnen fotograferen voor De Morgen. Een week, zo werd me gezegd. Wel, dat doe ik intussen 25 jaar. En nog steeds switch ik tussen perswerk en documentair fotograaf. De Morgen is mijn broodheer, hé, maar ik ben een halve zwerfhond. Ik heb het een altijd met het ander kunnen financieren en de goede balans gevonden. Zo ga ik ook op pad met ngo’s om hun projecten in beeld te brengen.”

Eva Faché maakte onder meer een fotoreportage over stierenvechtersopleidingen in Portugal. Beeld Eva Faché

Eva Faché luistert aandachtig en licht geamuseerd, met een fonkeling van bewondering in haar staalblauwe ogen. “Onze werkmethodiek is helemaal anders. Ik heb ook een tijdje persfotografie bedreven, één jaar lang fulltime, als stagiaire op de Volkskrant. Veel geleerd, jazeker, maar ik vond daar minder mijn draai in. Ik moet welbewust mijn tijd nemen om de connectie met het avontuurlijke op te zoeken. Het aspect tijd en verdieping in een onderwerp geeft me meer rust dan het vaak vluchtige werk van een persfotograaf.”

Dirven: “Eva werkt meer op de lange termijn. Ze kan zich maanden- en jarenlang in iets vastbijten. Ik heb eerder de kick van de afwisseling nodig. Ik ben heel nieuwsgierig en empathisch naar hoe een gemeenschap of groep mensen in pakweg Afrika of Azië leeft. Maar er vier of vijf dagen doorbrengen volstaat meestal, anders vreet het leed soms te veel aan me.”

Zwerven met een open agenda, zo noemt Dirven het. Wat ervoor zorgt dat hij ongeveer in alle uithoeken van de wereld terechtkwam en een onwaarschijnlijke variëteit aan opdrachten vervulde. “Je moet flexibel zijn onderweg, niet alles op voorhand vastleggen, het toeval laten meespelen”, vertelt de man die op zijn 16de wegtrok vanonder de kerktoren in Heultje (Westerlo) en van zijn moeder een Interrailticket kreeg aangereikt, als vrijbrief naar het avontuur.

Tim Dirven • geboren in 1968, Turnhout

• studeerde fotografie aan het Sint Lucas Instituut in Brussel en documentaire fotografie aan het FAMU-Instituut in Praag

• begon in 1994 te werken als freelancefotograaf voor De Morgen en ook onder meer De Tijd en l’Echo als voor tijdschriften (Knack en Wilfried)

• maakt sinds 2000 deel uit van het Londense agentschap Panos Pictures

• exposeerde in diverse internationale musea en tentoonstellingen

• publiceerde al de fotoboeken Yesterday’s People (2006) en Karkas (2017)

Jullie werken allebei met kleine gemeenschappen waar jullie zich een poos volkomen in onderdompelen. Hoe gaan jullie te werk om dat vertrouwen te winnen én te behouden?

Dirven: “Respect verwerven is het allerbelangrijkste. Je moet nergens als een wildeman binnenstormen, hé. Vertrouwen winnen is wachten tot je die eerste cruciale foto maakt. En pas dan zie je of je welkom bent. Daar gaat een heel subtiel psychologisch spel aan vooraf. Het is een kwestie van mensen gerust te stellen, je komt tenslotte met goede bedoelingen en niet als een paparazzi.”

Faché: “Ja, soms gaat dat vertrouwen winnen snel, soms weer aartstraag. Je bent disconnected. Alle zintuigen gaan open. Je komt met mensen in contact die je wel moet vertrouwen, op je buikgevoel. Is het wel oké om met iemand mee te gaan? Die afweging moet je maken, zeker in bepaalde situaties waarin je als vrouw terechtkomt. Vandaar dat er altijd een aspect voorbereiding aan vastkleeft. Wie heeft het in zo’n gemeenschap voor het zeggen?”

Dirven: “Ik voel me soms psychologisch gehandicapt. Telefoneren met iemand? Ik gruw ervan. Maar vanaf het moment dat ik een fototoestel rond mijn nek heb, voel ik me meer ontspannen en vrijer. Ik vraag me dan oprecht af hoe mensen in pakweg Oeganda of in een Zuid-Georgisch dorp in zulke barre omstandigheden kunnen leven. Ik let er ook op hoe ik me beweeg tijdens het fotograferen – met looplijnen anticipeer je op een compositie en de cadrage. Dat vergt ervaring, als een trainer die zijn ploeg aanstuurt.”

“Tims werk is tijdloos”, schreef singer-songwriter Daan Stuyven ooit in het voorwoord van je boek Karkas. “Zwervend tussen het Oude Testament, de Ark van Noach, het Nieuwe Testament en het Lam Gods, creëert Tim het Volgende Testament.”

Dirven: (voorzichtig lachje) “Het is alleszins een streefdoel. Ik werk aan een maquette voor een boek met een selectie uit mijn journalistiek werk. Wel, die foto’s moeten inderdaad tijdloos zijn. Een fait divers werkt niet op lange termijn. Een foto moet je na twintig jaar nog altijd graag zien. Print staat onder druk en er zijn minder mogelijkheden om je werk rustig te tonen in de media. Maar je ziet bij fotografen wel veel aandacht naar een boek als visitekaartje dat de vergankelijkheid weerstaat. Een manier om terug te blikken, slow looking, als het ware.”

Eva: “Je werk tijd geven kan het alleen maar krachtiger maken, denk ik. Als het dan nog blijft rechtstaan en je er vrede mee hebt, dan zit het goed.”

Dirven: “Dat moment is de heilige graal van de fotografie.”

Faché: “Emotionele distantie kweken tegenover wat je maakt, is primordiaal. Zo heb ik lang gepiekerd of het ethisch wel door de beugel kon, zo’n fotoproject over stierenvechten. Het is meer en meer omstreden, tenslotte. Maar het ging me toch vooral over de community waarin die jongens vertoeven. En over opgroeien, kiezen en tradities doorgeven. Daarom bracht ik het stierenvechten zelf niet in beeld. Er zat trouwens vier jaar tussen tussen de foto’s en het maken van het boek. Zo is er heel wat ruis weggefilterd.”

Tim Dirven en Eva Faché. 'Ik voel me weleens een laatste getuige', aldus Dirven. Beeld Thomas Nolf

Dirven: “Die voortdurende reflectie is nodig in ons vak, zeker als je ook dagbladfotografie bedrijft. Ik voel me weleens een laatste getuige. De wereld verandert in een hoog tempo, je hebt naast de climate change ook een cultural change. In Afrika worden de temperaturen ronduit ondraaglijk met voortdurend hitterecords in Marokko. De lijst van landen die ik vroeger heb bezocht en nu niet meer in kan vanwege religieuze aspecten en regimeveranderingen, is verrassend lang. Syrië, Iran, Jemen en Afghanistan: onmogelijk om daar nog binnen te raken. Daar komt bij dat die landen als een axe of evil worden beschouwd. Vanuit het Westen wordt onze kijk erop eenduidiger. Kijk je naar persfoto’s van de oorlog in Oekraïne, dan valt op hoeveel soldaten daarop voorkomen. Het menselijk lijden is bijna onzichtbaar. Die verschrikking moet je ook durven te tonen. Fotografen zijn goed geplaatst om wantoestanden aan de kaak te stellen.”

Fotografie wordt daarbovenop – net als journalistiek – geconfronteerd met een onwaarschijnlijke technologische revolutie. Zijn jullie bevreesd van de schokgolf die AI teweegbrengt?

Faché: “Ja en neen. Er is geen ontkomen aan. De technische evoluties moet je ergens toch omarmen. Maar die kunnen parallel bestaan naast documentaire fotografie. En bovendien, analoge fotografie is de laatste jaren ook opnieuw erg populair.”

Dirven: “Ik ben nog opgegroeid met de ‘natte’ fotografie en werkte heel lang uitsluitend met zwart-wit. Dan kwam de digitale fotografie, eerst nog lousy… Nu staat het onwaarschijnlijk goed op punt, zoveel beter dan een filmrolletje. Griezelig perfect zelfs, waardoor mensen weer de imperfectie beginnen te zoeken, bijvoorbeeld via polaroids. Maar oké, fotografie is altijd een kleine leugen. Helaas, met AI word je verraden. De mainstreamfotografie zal erdoor ingepalmd worden. Je onderscheidt de fakefoto bijna niet meer van de echte. Toch ben ik ervan overtuigd dat we als documentaire fotografen wel goed zitten. De highclassfotografie, die zal altijd blijven.”

Faché: “Ik sluit me daarbij aan. Langdurig en intens op reportage gaan, daar kan AI niet tegenop.”

Eva Faché • geboren in 1994, Gent

• studeerde aan kunstschool Narafi in Brussel en aan het KASK in Gent.

• werkte een jaar als fotojournalist voor de Volkskrant (stagiaire)

• geeft momenteel ook les aan Narafi.

• publiceerde al de fotoboeken Que seus reparta a sorte (2021) en A Soul that Roams Another World (2023)

Wat heeft de nabije toekomst aan projecten in petto?

Dirven: “Fotojournalistiek blijft me trekken: er is ’s morgens een wit blad en dat moet worden ingevuld in de loop van de dag. Die flexibiliteit, dat onverwachte... Maar ik ben dus ook bezig met dat boek over mijn nieuwsfoto’s. En ik reis zo veel mogelijk, uiteraard. Ooit komt het moment dat ik zal moeten kiezen. Zo broed ik ook op eigen fotoreizen, met een groep geïnteresseerden op sleeptouw.”

Faché: “Mijn nieuwe project staat nog in de kinderschoenen maar de beelden zijn er wel. Het handelt over de ziekte van mijn moeder, nadat ze anderhalf jaar geleden de diagnose borstkanker kreeg. Ik wil het perspectief van mijn zus, van mijn moeder en dat van mij samenbrengen. En ja, ik ga dit keer dus de heel persoonlijke toer op.”