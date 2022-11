Fotografenduo Burp komt met maffe expo in het Paleis op de Meir

Burp, oftewel fotograaf Kris De Smedt en foodstylist/setdesigner Erik Vernieuwe, komt met een heerlijke expo in het Paleis op de Meir: Burpindale Palace.

Wat mogen we precies verwachten?

Vernieuwe: “We gaan een surrealistische saus over het Paleis gieten, met fotografie, keramiek, ­zelfgemaakte wandtapijten en installaties. Het gebouw is superschizo­freen: onder meer Napoleon, Willem I en Leopold II hebben het in hun bezit gehad en dat eclectische willen we uitvergroten. Zo hebben we een Napoleon-buste gemaakt van oud brood en een Willem van Oranje met pompoenen. Je kan er zowel Meredith Oppenheim (Duitse kunstenares, red.) als Sesamstraat in zien. Ofwel zul je er keihard om moeten lachen, ofwel versta je er niks van. (lacht) We hebben ook vrienden uitgenodigd die hun werk tonen. Napoleon was volgens een urban legend geobsedeerd door katten, dus staan er overal keramieken katten. En naast zijn bed ligt een gigantisch gebit omdat hij geobsedeerd was door tandhygiëne.”

Beeld Burp Burp

Is het lastig werken in zo’n historisch gebouw?

“Zwijg, we mogen hier niets. We hebben speciale gommetjes nodig om iets op te hangen, gaten boren kan niet, we moeten heel erg opletten met de meubels. Het is een uitdaging.”

Jullie zijn het beste bewijs dat humor en voedsel perfect samengaan.

“O ja, wij zien in heel veel dingen humor. Dan ontdekken we bijvoorbeeld ineens een tomaat met een neus. Die onbevangenheid willen we voor altijd bewaren.”

Nog tot 23 januari, Meir 50, Antwerpen, burpburp.be