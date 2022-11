Fotografe Josefien Tondeleir kroop in de kleren van haar grootouders, die ze verloor tijdens de pandemie

Fotografe Josefien Tondeleir verloor tijdens de pandemie haar beide grootouders in amper twee dagen tijd. Het verdriet probeert ze een plaats te geven terwijl ze hen weer tot leven wekt, haast letterlijk, door een verkleedpartij te houden in dat vertrouwde, maar leeggehaalde huis.

Mijn grootouders overleden beiden aan de gevolgen van covid, met één dag verschil. Door de strenge maatregelen kon er slechts één familielid hen de dagen ervoor in het ziekenhuis bezoeken. Wanneer je iemand die zo dicht bij jou staat op zo’n manier verliest, dan dringt dat verlies moeilijk binnen. Dat was bij mij niet anders.

Met vijftien familieleden waren we op de begrafenis, een bubbel per bank. Mijn dochter kroop vrolijk rond over het donkere tapijt. Het afscheid was kort en krachtig, een formaliteit bijna. Het duurde dan ook enkele weken vooraleer ik besefte: ze zijn er niet meer. En dat besef kwam er toen ik hun zo goed als leeggehaalde huis voor het eerst bezocht. Ik voelde op dat moment dat ik hen nog even dicht bij mij wou hebben voor ik afscheid kon nemen.

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

In de garage stonden een aantal grijze zakken vol kleren. Ik vulde een zak met outfits en besliste om er zelfportretten mee te maken. Die geur die uit de zakken kwam, bracht me weer heel dicht bij hen. Door hun kleren aan te doen, voelde het aan alsof ik hen omhelsde. Op een gegeven moment deed ik dan ook alle kleren aan die ik vond, om mij echt te vervullen met al wat van hen nog restte.

Bommie en bompie

In de weken die volgden, bezocht ik hun huis een aantal keren. Ik keek door het keukenraam naar buiten en zag de kauwen neerstrijken op het muurtje dat hun tuin scheidde van die van de buren. Ik besefte dat dit een van de taferelen was waar zij vijftig jaar lang ook elke dag naar gekeken hadden. Het was een gedeelde ervaring in ruimte, maar niet in tijd, en toch voelde het alsof we daar samen stonden.

Ik rende de trappen op en af, net als toen ik nog een kind was, op bezoek voor een verjaardag of op oudejaar. We verkleedden ons toen ook al als ‘bommie’ of ‘bompie’ en deden toneelstukjes voor de familie. Die momenten herbeleven maakte me enigszins droevig, maar tegelijk voelde ik me zo vrij, veilig en vertrouwd op een plek die ik als kind heel erg koesterde. Het was mijn speelterrein en ik wou er nog een laatste keer de geur van opsnuiven.

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

De beelden die ik maakte, zijn gebaseerd op herinneringen die ik aan mijn grootouders heb, maar ook op foto’s uit hun reisalbums en ‘algemene waarheden’ die er over hen in de familie golden. Die liet ik samenvloeien met mijn eigen persoonlijkheid en met het gevoel dat ze me gaven.

Een vriendin stuurde mij in die periode een tekst uit het boek Strange Situation, a Mother’s Journey Into the Science of Attachment van Bethany Saltman. Vrij vertaald kwam het erop neer dat “de hoeveelheid en het type van zorg die we als kinderen ontvangen een diepe impact op ons heeft, maar wat het belangrijkst is, is hoe onze verzorgers zich tegenover ons voelen, wat grotendeels voortvloeit uit hoe zij zich tegenover zichzelf voelen”.

Dit deed mij nadenken over wie ze werkelijk waren, hoe ze zich voelden en welk gevoel ze aan mijn moeder en dus aan mij doorgaven. Ik besefte dat veel ideeën die ik over hen had, gebaseerd waren op wat anderen over hen vertelden, en niet zozeer op mijn eigen gevoel of ervaring waren gebaseerd. Spijt bekroop me, omdat ik nooit eerder eens aan hen vroeg wat hen bezighield, waar ze warm of koud van werden en welke dromen ze hadden in het leven. Bij deze hoop ik dat mijn werk dus ook een reminder mag zijn om de muur tussen de generaties af te breken, en de ouderen in onze samenleving te zien voor wie ze echt zijn: als volwaardige individuen met hun eigen verhalen, verlangens en dromen.

Ga dus maar naast uw bomma of bompa in de zetel zitten, met hun fotoalbums, en vuur vragen af. Voor het te laat is.

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir

Beeld Josefien Tondeleir