Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (1972-2022) gaf alles op het podium

Hij had een enorme mond vol tanden. En er zijn maar weinig foto’s van Taylor Hawkins waarop hij zijn blinkend witte gebit niet bloot lacht. Breed grijnzend zat hij bij optredens van Foo Fighters ook altijd achter zijn drumstel. Die man had plezier in zijn werk, dat zag je aan alles.

In dat enthousiasme had hij een goeie aan Dave Grohl, de zanger en gitarist van Foo Fighters en ook zo’n rock-’n-rollfanaat. In zijn vorig jaar verschenen boek The Storyteller schreef Grohl dat Hawkins zijn “boezemvriend en bloedbroeder” was, “een man voor wie ik mijn leven zou geven”. De twee waren volgens Grohl voor elkaar voorbestemd.

Ontslag voorganger

Voor Grohl in 1994 Foo Fighters oprichtte, was hij de drummer van Nirvana geweest. Grohl kon er wat van op drums en stelde hoge eisen aan het slagwerk in zijn nieuwe band. Met de eerste drummer van Foo Fighters, William Goldsmith, liep het mis. Tijdens de opnames van het tweede album van de groep ontsloeg Grohl hem, om daarna alle drumpartijen zelf opnieuw in te spelen.

Taylor Hawkins met Dave Grohl. Beeld REUTERS

Maar waar haalde hij een vaste nieuwe drummer vandaan? Hij vroeg zijn vriend en collega-drummer Taylor Hawkins om advies. Die had wel een goede suggestie: hijzelf. Grohl was er verbaasd over, want Hawkins speelde op dat moment bij singer-songwriter Alanis Morrisette, die toen veel populairder was dan Foo Fighters. Maar hij ging graag op het aanbod in.

In Foo Fighters, dat uitgroeide tot een mega-act, was Hawkins al snel de tweede man, die opviel door een vaak wilde en drukke stijl van drummen. Net als Grohl was hij een multi-instrumentalist: hij speelde niet alleen drums, maar ook gitaar en toetsen. En hij kon zingen. Zowel in de studio als op het podium werd er bij Foo Fighters volop gebruik gemaakt van al die talenten.

Buiten Foo Fighters was Hawkins ook muzikaal actief. Hij had zijn eigen groep Taylor Hawkins and the Coattail Riders en vormde gelegenheidsbands met leden van Red Hot Chilli Peppers, Queen en Jane’s Addiction. Ook speelde Taylor Hawkins in een Police-coverband; Police-drummer Stewart Copeland was een van zijn grote helden.

Drugs

Bij Hawkins’ uitbundige leefstijl hoorde ook het gebruik van drugs, waarbij hij de echt gevaarlijke middelen zeker niet uit de weg ging. In 2001 nam hij een overdosis heroïne. Hij sprak later tegen een junkie te zijn, maar was bij het incident wel bijna komen te overlijden. Wel twee weken lag de drummer in coma.

Rouwende fans in Bogota. Beeld AFP

Dit weekend werd Taylor levenloos aangetroffen op zijn hotelkamer in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, waar Foo Fighters zou optreden op een groot popfestival. Een officiële doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar in Britse kranten wordt gemeld dat volgens de Colombiaanse politie Hawkins’ overlijden mogelijk drugsgerelateerd is.

Taylor Hawkins, die vijftig jaar oud was, laat een vrouw en drie kinderen achter.