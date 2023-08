Florence + The Machine-zangeres moest Pukkelpop afzeggen om ‘levensreddende operatie’ te ondergaan

In november vorig jaar moest Florence + The Machine ook al verschillende optredens in het VK uitstellen omdat Welch haar voet gebroken had. Maar met haar voet gaat het goed, schrijft de zangeres. Welch vertelt dat ze de reden waarom ze geopereerd moest worden nog niet kan delen, maar benadrukt dat de operatie “haar leven heeft gered”. De Britse zangeres belooft haar fans nog dat de volgende optredens van de ‘Dance Fever’-tournee wel zullen plaatsvinden. Begin september staat Florence + The Machine op het podium in Lissabon en Málaga. “Misschien niet zoveel springen, maar jullie kunnen dat voor me doen.”

Florence + The Machine zou deze maand onder meer spelen op Pukkelpop en het Nederlandse Lowlands, maar die optredens gingen niet door. De Britse band liet destijds weten dat die beslissing op basis van “medisch advies” werd genomen.