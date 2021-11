Fleur van Groningen: ‘Ik moet kunst om me heen hebben als inspiratie en troost’

Wat betekent kunst voor u?

“Kunst is zelfexpressie en ik vind het vooral interessant wanneer het om expressie van het hogere zelf gaat. Ik moet kunst – in zijn vele vormen – om me heen hebben als inspiratie en troost, als tegenhanger voor deze soms ontmoedigende tijd, als antidotum voor wantrouwen of pijn.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Mijn vader, Flor Hermans, was kunstschilder en violist bij Wannes Van de Velde. Hij exposeerde in galerie De Zwarte Panter, maakte deel uit van de bruisende biotoop die zich rond galeriehouder Adriaan Raemdonck ontspon (zoals belicht in de documentaire ‘Ik schilder met schilders’, red.). Ook mijn moeder, die hobbyschilder is, was met een aantal van die kunstenaars bevriend. Later ging ik zelf op onderzoek, en stelde ik me open voor het hedendaagse, het nieuwe, het vrije.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Ik lees het kunstmagazine The Art Couch en pik soms iets op van de radio of uit de krant. Als ik kunst tegenkom in romans – zoals onlangs in Een duik in de liefde van Christophe Ono-dit-Biot – vind ik het opwindend om dat online op te zoeken en zo bij te leren. Instagram is ook een leuke, makkelijke manier om kennis te maken met kunstenaars.”

Waar bekijkt u het liefst kunst?

“In een galerie of museum: ik wil het werk op me voelen inwerken. Met drommen mensen om een kunstwerk staan vind ik dan weer vreselijk, dus als een tentoonstelling te druk bezocht wordt, laat ik die passeren.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“De meeste schilderijen, etsen en sculpturen die ik heb, zijn cadeaus. Ik hou het meest van schilderijen, uniek werk dus.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Ik zou eerder naar een galerie trekken: een beurs of veiling schrikt me af vanwege de vermoede nadruk op bedragen en rivaliteit, iets wat voor mij onverzoenbaar is met vervoering en schoonheid.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“In ons huis gebeurt alles in wederzijds overleg. Seppe (Van Groeningen, Van Groningens echtgenoot, red.) is heel soms een tikje meegaander onder het motto ‘happy wife, happy life’. Maar gedeeld enthousiasme is gewoon fijner.”

Is er een galerie waarmee u een speciale band heeft?

“Met De Zwarte Panter. Daarnaast voel ik me erg aangetrokken door Gallery Sofie Van de Velde. En ik check regelmatig het aanbod van Kristof De Clercq Gallery, Galerie Zwart Huis, Galerie Geukens & De Vil en Schönfeld Gallery.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Mark Rothko. En het dan ophangen in een lege kamer met maar één stoel.”

Mark Rothko – 'Untitled' (1970). Beeld rv

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Jesse Willems maakt hypermoderne collages met oud materiaal, afkomstig uit tijdschriften die hij van zijn grootvader kreeg – wat een symboliek. Het zijn frisse, stille, sterke composities, nu eens teder, dan weer fel van kleur.

“Martha Tuttle verkent het terrein tussen de schilder- en beeldhouwkunst. Ze werkt met subtiele pigmenten op linnen, zijde en zelf gesponnen wol, en combineert dit met steen, messing en metaal. Haar werk is ingetogen, maar vol levenslust.

“Katrin Bremermann creëert strakke figuren op doeken die afwijken van het standaardformaat en daardoor permanent lijken te bewegen.”

