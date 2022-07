Flashy voer voor het Insta-volkje

Is de muziekindustrie seksistisch? Nou, reken maar. Je hoeft geen doorgewinterde muziekjournalist te zijn om die conclusie te kunnen trekken. Is diezelfde industrie racistisch? Dat ontkennen zou van slechte wil getuigen. Wie eraan zou twijfelen, mag er altijd de popessays van Touré Neblett, Hanif Abdurraqib of Greg Tate op naslaan. Vrouwen en vooral vrouwen van kleur trekken niet zelden aan het kortste eind in het maatschappelijk debat, in de entertainmentindustrie, en dus ook het muziekwereldje.

In Rap Sh!t gaat het hoofdpersonage Shawna dienaangaande helemaal over de rooie. Ze komt rond als receptioniste in een chique hotel in Miami, maar beoogt in haar vrije uurtjes een rapcarrière. Op Instagram post ze filmpjes van haar poëtische, afrocentrische hiphopperformances, alleen slaan die niet aan. In tegenstelling tot de platte, rotcommerciële seksraps van ene Reina Reign, een bleke, Iggy Azalea-achtige culture vulture die samenwerkt met Shawna’s voormalige producer Francois Boom.

“You know what? Fuck this!”, briest ze op een avond in een Instagram-story. “Ik ben het beu om genegeerd en ondergewaardeerd te worden. Jullie favoriete rapsters boeken succes met het absolute minimum, zonder originaliteit terwijl ik hier loop te sukkelen maar wél deze rap shit leef en adem!” Even ervoor kreeg ze van een klant in het hotel het dubieuze compliment dat “we meer rappers zoals jij nodig hebben, sisters with self respect”. Lees: intelligente vrouwen worden misschien lichtjes betuttelend geduld in de rapbusiness maar het zijn de vulgaire, halfnaakte stripclubrapsters die het geld binnenrijven.

Scenariste Issa Rae, bekend van het alom geprezen Insecure, springt speels en scherp om met die dubbele standaard. Rap Sh!t mag dan kritiek leveren op de conservatief ingestelde rapbusiness, dat activisme gaat binnen als zoete koek dankzij een hypergestroomlijnde, contrastrijke fotografie en vormexperimenten met sociale media zoals Instagramposts -en stories of Facebook Live.

Die flashy Insta-stijl werkt een beetje vermoeiend, toegegeven, maar je slikt het omdat de acteerprestaties zo superbe zijn. Comedienne Aida Osman is een revelatie als Shawna en rapper KaMillion schittert als haar lichtjes enerverende vriendin. Check de scène waarin de twee de sterren van de hemel rappen in een geparkeerde auto: een Instagramstory die hun rapcarrière zal lanceren. Ook Jaboukie Young-White is heel entertainend als Francois Boom, een overmoedig, dopey knulletje dat kennelijk snel de tol van de roem zal ondervinden.

Het is ultracool, snedig, schijnbaar hapklaar voer voor Gen Z en jonge millennials en bij uitbreiding voor al wie ‘mee’ is met het lustig netwerkende Insta-volkje. Of Rap Sh!t al die glitter en gloss kan ontstijgen en straks even impactvol wordt als Insecure? Fingers crossed.