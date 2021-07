‘First Cow’: kan een western schattiger zijn dan dit? ★★★★☆

Anderhalf jaar is het intussen geleden dat wij First Cow zagen op het filmfestival van Berlijn in 2020. En toch kunnen we het warme gevoel – én de heerlijke geur – van dit delicate pareltje nog zo oproepen.

Kelly Reichardt (Meek’s Cutoff) neemt ons mee naar het ongetemde Oregon van de jaren 1820, waar twee armoezaaiers de krachten bundelen. Cookie (John Magaro) is een zachtaardige kok die meereist in het zog van een bende brutale pelsjagers. King-Lu (Orion Lee) is een Chinese goudzoeker op de vlucht voor wraakzuchtige Russen. Bij elkaar vinden ze in de eerste plaats warmte, een gammele maar gezellige thuis in de chaos van het Wilde Westen. Maar samen bedenken ze ook een plan om hun American dream te realiseren.

Waar de meeste westerns aaneenhangen van achtervolgingen per postkoets en vlammende pistoolgevechten, is First Cow net verrassend ontwapenend. Kan een plot schattiger zijn dan dit? Cookie en King-Lu besluiten samen koekjes te bakken en ze te verkopen. Alleen moeten ze daarvoor melk gaan stelen van de enige koe in de streek – die pas geïmporteerd werd voor de lokale bevelhebber (Toby Jones). Hoe meer succes hun geurige gebakjes hebben bij de ontheemde settlers – “Ze smaken naar thuis!” –, hoe riskanter hun onderneming wordt.

Warm kacheltje

First Cow is een prachtige ode aan de vriendschap. De zachtheid waarmee Reichardt haar protagonisten aan elkaar vastklinkt, is wonderlijk. Hun kameraadschap is een kacheltje om je aan te warmen op koude dagen. Tegelijk maakt de film ook subtiel duidelijk dat de puurste dingen geen schijn van een kans hebben in het genadeloos kapitalistische systeem waarop de VS gebouwd zijn. Al wat breekbaar is, wordt er uiteindelijk vertrappeld.

Geduld is, net zoals bij gebak, ook bij deze film een belangrijk ingrediënt: Kelly Reichardt vertelt het verhaal van Cookie en King-Lu in haar kenmerkend bedachtzame, minimalistische stijl. Voor sommigen misschien een tikje te traag, maar wij bleven met veel plezier twee uur lang aan het ovenvenster staan om de heerlijke dampen van het bakproces op te snuiven.

‘First Cow’ speelt vanaf 28/7 in de bioscoop.