‘Fire Will Become Ashes, But Not Now’: een voorstelling van twaalf stielen en dertien successen ★★★★☆

“Je hoeft niet bang te zijn, over het algemeen houd ik van witte mensen”, zegt Pitcho Womba Konga na een halfuurtje in Fire Will Become Ashes, But Now. Hij staat als een cabaretier op een klein podium, achter een microfoonstandaard, voor een zaal waarin mensen aan kleine ronde tafeltjes zitten, en vertelt een op het eerste zicht geinige anekdote over een witte man die hem op straat aanspreekt met de woorden “Hé, mon frère!”. Maar de pointe is, hoewel entertainend, ook een tikje tragisch.

En dat geldt eigenlijk voor heel Fire Will Become Ashes, But Not Now, een voorstelling die zich presenteert als een variétéavond. Zangeres Laryssa Kim opent de avond met Brenda Lees ‘I’m Sorry’, waarna verschillende acts het programma vullen. Er is Karim Kalonji, een allround-entertainer die een hele tekst lijkt te improviseren rond de term ‘blanc’. Er is Jhaya Caupenne, een queer danser die niet alleen discriminatie op basis van huidskleur, maar ook op basis van geaardheid aankaart. Want wie Womba Konga’s uitstekende Kuzikiliza heeft gezien, weet dat de rapper-theatermaker niet te beroerd is om die thema’s niet alleen aan te kaarten, maar volledig binnenstebuiten te keren, op een onnavolgbare manier.

De lijm van Fire is de indrukwekkende Priscilla Adade, die met gebalde vuist en opgestoken middenvinger tevoorschijn komt. Ze vertelt onder meer het verhaal van Pirate Jenny, oorspronkelijk uit Bertolt Brechts Driestuiversopera maar onsterfelijk gemaakt door Nina Simone, waardoor het verhaal over een hotelmeid die wraak neemt op haar onderdrukkers ook een raciale lading in zich draagt.

Voorts refereert Fire aan teksten van schrijver-burgerrechtenactivist James Baldwin (wiens The Fire Next Time als uitgangspunt dient), aan ‘The Message’ van Grandmaster Flash en aan de zwarte Rode Duivels. Met al die knipogen huppelt Womba Konga tussen verschillende genres en vormen, als een man van twaalf stielen en dertien successen. Uiteindelijk brengt hij de hele zaal samen op scène, waarbij de zes performers hun zwart-witte uniform hebben ingeruild voor hun eigen, vaak kleurrijke stijl: een pakkend pleidooi voor jezelf kunnen zijn.

Tot 23 februari in KVS, Brussel.