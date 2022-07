‘Filosofie is belangrijk voor ons’: toppers en tegenvallers bij boekhandel De Groene Waterman

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Katrien Merckx van De Groene Waterman, Antwerpen

Welke boeken doen het momenteel goed bij jullie?

“Intieme vreemden, Paul Verhaeghes essay voor de Maand van de Filosofie, staat al een tijdje in onze lijst van best verkochte boeken. Met Het begin van alles op twee merk je dat filosofie voor ons belangrijk is. In de winkel neemt non-fictie meer plaats in dan fictie, wat ook te verklaren is doordat je in dat genre heel veel titels hebt waarvan je weinig exemplaren verkoopt, vaak heel gespecialiseerd, maar we hebben daar het publiek voor. Wat literatuur betreft zie je bij ons dezelfde titels als overal, De draaischijf en De drie duifkes, maar ook een paar oudere boeken die we wat extra aandacht geven. Bernardine Evaristo is een winkelfavoriete en Richard Powers’ Tot in de ­hemel staat centraal in onze leesgroep van september.”

Aha, een leesgroep. De tijd dat de boekhandelaar alleen ­boeken verkocht ligt lang achter ons?

“We hebben inderdaad een aantal leesgroepen, en daarnaast komen de bestellingen en opmerkingen langs allerhande kanalen van ’s ochtends tot ’s avonds binnen. Net zoals voor veel mensen geldt dat ook het leven van de boekhandelaar drukker is geworden. Zo heeft aanwezig zijn op sociale media duidelijk voordelen. Mensen willen advies, vroeger was dat alleen in de winkel, nu ook via sociale media. Wij merken dat de verkoop daardoor jaar na jaar blijft stijgen. Ik zie die media als iets noodzakelijks, en vaak ook fijn.”

Katrien Merckx: 'Klanten waarderen dat we een veelheid van minder voor de hand liggende titels aanbieden.' Beeld RV

Ziet u trends in de verkoop?

“Vooral dat slechts een paar toppers massaal verkopen en dat alles wat daarna komt in de breedte gaat. Van veel boeken verkopen we slechts enkele exemplaren. En juist dat waarderen klanten, dat we een veelheid van minder voor de hand liggende titels aanbieden.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Paradijs van Abdulrazak Gurnah, de jongste Nobelprijs­winnaar. We hebben daar geen twintig exemplaren van verkocht. En van Guido Van Liefferinges Fuck de media, red de pers, waarin hij de hedendaagse pers aan zijn kritisch oog onderwerpt.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar Aya Sabi’s debuutroman Half leven die eind augustus uitkomt. Ik heb hem al mogen lezen en vind het een bijzonder knap boek, waarin haar poëtische taal en het spitante van haar columns perfect samenkomen. Ik kijk er echt naar uit om mensen deze roman te kunnen aanraden.”

Top 10 best verkochte boeken bij De Groene Waterman

1. Paul Verhaeghe, Intieme vreemden

2. David Graeber & David Wengrow, Het begin van alles

3. Tom Lanoye, De draaischijf

4. Hilde Van Mieghem, De drie duifkes

5. Ali Smith, Gezelschap

6. Bernardine Evaristo, Meisje, vrouw, anders

7. Richard Powers, Tot in de hemel

8. Sally Rooney, Gesprekken met vrienden

9. Wim Opbrouck, Het lied van de bultrug

10. David Graeber & David Wengrow, The Dawn of Everything

