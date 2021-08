Filmstudio reageert snel na gelekte ‘Spider-Man’-trailer met officiële versie (en een oude bekende)

De langverwachte trailer van Spider-Man: No Way Home breekt momenteel heel wat potten op het wereldwijde web. Deels om de inhoud, maar toch vooral omdat een gelekte versie van de video afgelopen weekend al heel wat stof deed opwaaien. Volgens verschillende Amerikaanse media circuleerde de gelekte fragmenten, in zeer slechte kwaliteit, op onder meer TikTok en Twitter.

Filmstudio Sony - die de rechten op de Spider-Man films inmiddels deelt met Marvel/Disney - schoot snel in actie en liet de ‘valse trailer’ blokkeren op alle legitieme kanalen. Vervolgens lanceerde de studio dan maar de echte trailer, al werd die deze week sowieso verwacht.

Het debacle is alleszins voer voor het officiële twitterkanaal van de film om er mopjes over te maken. “De OFFICIËLE HD teaser-trailer*”, tweette het account bijvoorbeeld samen met de echte trailer, refererend aan de zeer povere kwaliteit van de gelekte trailer. Het kanaal deed ook nog een shout-out naar wie de trailer nu voor het eerst ziet.

shout-out to the real ones who are watching the trailer for the first time right now — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 24 augustus 2021

Oude bekenden

Opgelet: vanaf hier leest u verder op eigen risico als u de film nog niet zag. In Spider-Man: No Way Home gaan we eindelijk te weten komen wat de impact is van de gebeurtenissen op het einde van Spider-Man: Far from Home.

Want op het einde van de film uit 2019 wordt Spider-Man (Tom Holland) niet enkel verdacht van de moord op Mysterio (Jake Gyllenhaal), maar zijn burgeridentiteit wordt ook aan de hele wereld bekendgemaakt. In de trailer zien we dan ook hoe de bevolking plots een schurk ziet in de tienerjongen Peter Parker.

Zendaya en Tom Holland in 'Spider-Man: Far from Home (2019)'. Beeld Photo News

Maar de werkelijke verrassing voor veel fans - en bevestiging van de geruchten voor anderen - is de terugkeer van verschillende grote personages uit vorige films toen andere acteurs nog in het pak van de spinnenman zaten. Zo maakt publieksfavoriet Doctor Octopus uit Spider-Man 2 (2004) zijn intrede in de trailer, opnieuw gespeeld door acteur Alfred Molina. Daarnaast zijn er verschillende hints naar andere iconische superschurken zoals de Green Goblin, die in 2002 werd geportretteerd door Willem Dafoe.

Alleen al op het officiële YouTube-kanaal werd de trailer op vier uur tijd ruim 14 miljoen keer bekeken, en #SpiderManNoWayHomeTrailer nam op slag de hoogste positie in op de trending-lijst van Twitter.

De film verschijnt op 15 december in onze zalen.

Bekijk hier de langverwachte trailer: