Filmprijs Gouden Kalf is voortaan genderneutraal: aparte prijzen voor acteurs en actrices behoren tot het verleden

“Al decennia wordt geen onderscheid gemaakt in andere categorieën: regie, scenario, camera, noem ze maar op”, verklaart NFF-directeur Silvia van der Heiden de keuze. “Hoogste tijd dat dit ook voor acteurs gaat gelden.” Het festival beweegt mee met een maatschappelijke tendens. “We willen prestaties niet op basis van man of vrouw beoordelen, maar op vakmanschap. Dit sluit aan bij het feit dat mensen niet altijd als man of vrouw aangesproken willen worden, maar als wie ze zijn.”

De vernieuwingskuur bij Nederlands belangrijkste filmprijzen hing al in de lucht. Onder de honderden stemgerechtigden is in november de stemming gepeild over de nieuwe acteer-Kalveren, enkele maanden nadat het filmfestival van Berlijn bekend had gemaakt de Zilveren Beren voor beste acteurs en actrices vanaf 2021 in te ruilen voor genderneutrale acteerprijzen.

Wie de nieuwe Gouden Kalveren beziet naast bijvoorbeeld de Grammy Awards, de grote Amerikaanse muziekprijzen waar men al in 2012 voor genderneutraliteit koos, zal zich mogelijk afvragen: nu pas? Van der Heiden: “Je kan ook vragen: nu al? Van alle filmfestivals met een Academysysteem, waarbij professionals de prijswinnaars kiezen, zetten we als eerste deze stap. Ook onder onze Academyleden zijn er critici die zeggen: misschien is het nog wat te vroeg. Anderen zeiden: we moeten het gewoon doen.” Het NFF loopt in die zin in de voorhoede. Van de Oscars tot het filmfestival van Cannes: ze bekronen acteurs en actrices voorlopig nog apart.

In november uitte onder anderen de Nederlandse filmmaker Martin Koolhoven kritiek op een mogelijk genderneutraal acteer-Kalf: juist de categorie die bij het grote publiek het meest tot de verbeelding spreekt, dreigt volgens dit plan te worden gehalveerd. Van der Heiden begrijpt die reactie, zegt ze. Al is de vrees voor halvering ongegrond. “Acteerprestaties springen inderdaad het meest in het oog. En zeker bij de dramaseries zijn de kijkcijfers enorm. Daarom bekronen we bij tv-drama vanaf dit jaar óók de bijrollen.” Het aantal nominaties per categorie wordt verhoogd van drie naar vijf.