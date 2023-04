Filmmaker Steve McQueen wil met film over Londense Grenfell-toren bijdragen aan gerechtigheid voor de slachtoffers

Langzaam vliegt de kijker van de korte film Grenfell mee over de buitenwijken van Londen, over de twee-onder-een-kaphuizen, de rugbyvelden en de spoorwegen. De bezoeker van de Serpentine Gallery is de passagier van de Britse filmmaker Steve McQueen. Kort nadat Wembley en de begraafplaats Kensal Green zijn gepasseerd, komt de bestemming in zicht: de zwartgeblakerde Grenfell Tower, de woontoren van 24 verdiepingen die in de nacht van 14 juni 2017 als een fakkel is uitgebrand.

Het geluid van de wind zwelt even aan wanneer de helikopter dicht bij de toren in het westen van Londen komt, totdat de film letterlijk verstomt. De dood van de toren vormt een contrast met het leven eromheen. Metro’s komen en gaan. Auto’s razen over de Westway. Enkele buurtbewoners kijken naar de helikopter. Op de onderste verdiepingen vergaren mannen in witte pakken forensisch bewijs, dat wellicht kan worden gebruikt voor het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, en voor de mogelijke vervolging van aannemers.

McQueen (53), bij het grote publiek vooral bekend als regisseur van 12 Years A Slave waarmee hij in 2014 een Oscar won, is de zoon van Caribische ouders en groeide op in de buurt van de toren, in White City. Hij had een gewone documentaire kunnen maken, waarin hij nabestaanden, overlevenden, activisten en politici aan het woord laat, maar dat is al veelvuldig gedaan.

Al kort na de ramp had McQueen besloten het gebouw zelf aan het woord te laten, door er met een helikopter minutenlang omheen te cirkelen. Hij greep terug op de methodiek van de 35 mm-film Static, die hij in 2009 maakte bij het Vrijheidsbeeld in New York. Dat was het jaar waarin het monument voor het eerst sinds de aanslagen op het World Trade Center in 2001 was heropend. Die 7 minuten durende film, in de collectie van het Museum of Modern Art in New York, gaat over de strijd die het statische vrijheidsideaal voert met de grillige realiteit.

Vrijheid was waar de bewoners van Grenfell op die fatale avond naar snakten. Ze zaten klem in een brandende flat, die als gevolg van winstbejag en incompetentie vol zat met licht ontvlambare materialen. De brandweer adviseerde binnen te blijven, een dodelijk advies achteraf. 72 flatbewoners kwamen om. Vanuit de helikopter zoomt McQueen in op de etages waar de slachtoffers hun laatste, wanhopige momenten doorbrachten. De meeste zijn leeg, in sommige staan stapels rode vuilniszakken.

Steve McQueen acht nu de tijd rijp voor zijn film. Beeld James Stopforth

De regisseur filmde dit zes maanden na de brand, net voordat de toren in wit plastic zou worden gehuld, compleet met het groene hart dat tot het symbool van Grenfell is uitgegroeid. In 2019 was de film af, maar voor het uitbrengen was het te vroeg. In de jaren daarop hield hij contact met de nabestaanden en overlevenden, zoekend naar een geschikt moment om de beelden te openbaren. Hoe vers de wonden nog zijn, blijkt uit McQueens verzoek aan de pers om geen foto van de toren bij artikelen over zijn film te plaatsen, en zeker niet de geblakerde.

In de brochure van de film omschrijft de socioloog Paul Gilroy de houding van het rijke stadsdeel Kensington & Chelsea als ‘koloniaal’. Bij McQueen, een oud-student van Gilroy, heerst vooral de vrees dat de autoriteiten hopen dat de ramp wordt vergeten. Die kans is groot in een tijd waarin de omloopsnelheid van nieuws steeds sneller wordt. Wie denkt immers nog aan Grenfell nu er een oorlog woedt in Europa, nu Trump terechtstaat? Het lange, onafgebroken shot is een aanklacht tegen het gemak van het vergeten.

Steve McQueen, Grenfell. 24 min., te zien in Serpentine South, Londen, t.e.m. 10 mei.