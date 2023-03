Filmjournalist Lieven Trio in Los Angeles: ‘Lukas Dhont loopt hier rond alsof hij nooit iets anders gedaan heeft’

Lieven, je hebt Lukas Dhont al verschillende keren kunnen spreken in Los Angeles. Hoe zenuwachtig is hij?

“Ik had Lukas Dhont eigenlijk veel zenuwachtiger verwacht. Hij is tenslotte nog steeds maar 31, Close is nog maar zijn tweede film, en de Oscars zijn het belangrijkste filmevenement ter wereld. Maar toen ik Lukas gisteren zag, vond ik hem geweldig op zijn gemak. Hij loopt hij hier rond alsof hij nooit iets anders gedaan heeft. Kalm en vol zelfvertrouwen. Het afgelopen jaar heeft hij natuurlijk ook veel tijd doorgebracht in de VS, hij was hier in totaal vijf of zes maanden. Hij kent Hollywood nu door en door, en Hollywood kent hem ook. Hij gaat hier van meeting naar meeting.

“Ik denk dat de zenuwen de komende dagen wel nog zullen toenemen. De Oscars zijn een kinderdroom voor Lukas, en hij heeft alles op alles gezet om die te kunnen verwezenlijken. Het is nu aftellen naar zondag.”

Hoe kijkt men in de VS naar de kansen van Close?

“De kansen van Close om de Oscar voor Beste Internationale Film te winnen worden hier vrij klein ingeschat. Om de simpele reden dat de Duitse kandidaat, de Netflix-oorlogsfilm All Quiet on the Western Front, in totaal maar liefst negen nominaties heeft verzameld, en dus veruit de bekendste film is in de internationale categorie.

“Doorwinterde Oscar-experts voorspellen nu zelfs dat All Quiet ook steeds meer kans heeft om in de categorie Beste Film te winnen. Niet dat de film daar nu de grote favoriet is - dat blijft Everything Everywhere All at Once -, maar de hype errond is groot.”

Hoe hard leeft Close in L.A.?

“De film is hier pas eind januari uitgekomen, draait nog steeds in de cinema’s en doet het daar ook goed - hij heeft net de kaap van 1 miljoen dollar aan de Amerikaanse box office overschreden. Je ziet dus wel hier en daar posters van Close hangen bij bioscopen.

“Maar de Oscarcampagne van Close zet niet zozeer in op zichtbaarheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de concurrentie van All Quiet on the Western Front, waarvan over heel de stad grote affiches te zien zijn. Close moet het meer hebben van de persoonlijke aanpak. Lukas Dhont heeft de afgelopen maanden enorm veel q&a’s gedaan in Amerika, veel meer dan de gemiddelde regisseur.

“Zo probeert hij mensen - en in het bijzonder Academy-leden - eigenhandig enthousiast te maken voor de film, zodat zij op hun beurt voor mond-aan-mondreclame zorgen. Op sociale media verschijnen geregeld emotionele getuigenissen van Amerikanen die geraakt zijn door de film, en Lukas krijgt regelmatig complimenten van grote sterren.”

De Oscars worden zondag uitgereikt, valt daar in L.A. al veel van te merken?

“In L.A. vang je in elke koffiebar wel gesprekken op van mensen die in de filmindustrie werken. Een aanzienlijk deel van de bevolking hier is wel op een of andere manier bezig met film. Je ziet dan ook overal letterlijk huizenhoge posters hangen die reclame maken voor de genomineerde films, want er rijden dagelijks gegarandeerd tientallen mensen voorbij die meestemmen voor de Oscars.

“Sinds deze week zijn ook de voorbereidingen van de Oscarceremonie zichtbaar: Hollywood Boulevard, de beroemde straat waar het Dolby Theater op ligt, is over verschillende blokken afgesloten. Vandaag werd de rode loper officieel uitgerold. Ook de meeste genomineerden en hun teams beginnen rond deze tijd in L.A. aan te komen - als ze hier al niet wonen.”

Wat gaan jullie deze week nog doen in L.A.?

“Wij blijven in het spoor van Lukas Dhont, zijn broer Michiel en de jonge acteurs Eden Dambrine en Gustav De Waele, die intussen ook zijn gearriveerd. Het is niet evident om hen veel te zien te krijgen, want hun agenda zit boordevol.

“Dat heeft op dit moment niet meer te maken met de Oscar-campagne, want die is sinds dinsdag afgelopen. De stemming is dus gesloten, promotie voeren heeft nu geen invloed meer op het resultaat van de Oscars. Maar Lukas is hier wel volop aan het netwerken, met het oog op de toekomst. Hij heeft afspraken bij zowat alle belangrijke studio’s en streamers, en ook heel wat filmsterren willen hem ontmoeten, in de hoop om ooit met hem te kunnen samenwerken.”