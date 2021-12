Film, theater en expo: u mag weer! Dit zijn onze warmste aanbevelingen

Vergeet die avond waarop het Overlegcomité besloot dat theaters en bioscopen de deuren moesten sluiten. Het leek even of enkel de musea deze kerstvakantie voor culturele verpozing zouden kunnen zorgen, maar naast Marcel Broodthaers vragen nu ook tg STAN en Spider-Man u ten dans.

FILM

Spider-Man: No Way Home

De eindejaarsperiode is niets zonder de traditionele kaskraker, en dat is dit jaar de nieuwe Spider-Man-film, No Way Home. Afgelopen weekend rondde onze spinachtige superheld de kaap van 1 miljard dollar (zo’n 884 miljoen euro) aan de internationale box office, waarmee het de best verdienende film sinds het uitbreken van de coronapandemie is. De aantrekkingskracht schuilt niet alleen in het pakje van Tom Holland, maar ook in het kransje bekende slechteriken dat hij te lijf moet gaan: van The Green Goblin uit Spider-Man (Willem Dafoe) tot Electro (Jamie Foxx) uit The Amazing Spider-Man 2.

Nu in de bioscoop.

A Hero

Not all heroes wear capes, dat weet ook de Iraanse meesterfilmer Asgar Farhadi – u kent ‘m vast nog wel van het Oscar-winnende A Separation. Wie zijn helden dus liever in de betere arthousebioscoop dan in een immense multiplex aanschouwt, kan terecht bij Farhadi’s A Hero, waarin een eenvoudige Iraniër (Amir Jadidi) zijn moreel kompas volgt en een zak goud teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Om er dan achter te komen dat het statuut van volksheld ook niet alles is. A Hero is een doolhof van morele dilemma’s, die ook razend spannend is.

Nu in de bioscoop.

THEATER

Infidèles

“Het woord, de toneelspeler en de toeschouwer. Je hebt niets anders nodig om het mirakel te laten plaatsvinden.” Dat vond filmregisseur en theatermaker Ingmar Bergman, en dat is eigenlijk ook wat tg STAN vindt. De toeschouwer leek gedurende januari afwezig te zullen blijven, maar op 13 januari gaat Infidèles, een coproductie van STAN en de Roovers, alsnog in première. Jolente De Keersmaeker en Frank Vercruyssen duiken opnieuw in het leven en werk van de Zweedse grootmeester, ditmaal met de hulp van acteurs Robby Cleiren en Ruth Becquart.

Van 13 tot 15 januari in Kaaitheater, Brussel. Daarna op tournee.

Dounia B.

Twee jaar geleden won Evgenia Brendes – u kent haar uit de tv-reeks Over water – op het TheaterFestival de prijs voor beste actrice, voor haar titelrol in Dounia B. van martHa!tentatief. In deze jeugdvoorstelling (9+) speelt Brendes een 10-jarig meisje met migratieroots dat zich, bij afwezigheid van haar moeder, over haar vader en broers moet ontfermen. Het is een erg persoonlijke voorstelling voor de in Kazachstan geboren Brendes: “Ik herken veel elementen uit mijn eigen leven”, vertelde ze in de deze krant. “Heel confronterend.”

Van 4 tot 8 januari in hetpaleis, Antwerpen.

'Infidèles' van tg STAN/de Roovers. Beeld Stef Stessel

EXPO

Marcel Broodthaers: Industriële gedichten, open brieven

“Of hij niet eens iets kon verkopen om te slagen in het leven”, vroeg Marcel Broodthaers, op dat moment een 40-jarige, straatarme dichter, zich af toen hij vijftig exemplaren van zijn laatste dichtbundel in gips vereeuwigde. Naast dichter groeide Broodthaers op die manier uit tot een gevierd beeldend kunstenaar, bekend van mosselpotten en eierschalen, maar ook van ‘industriële gedichten’: plastic platen waarop woord en beeld vrij gecombineerd worden, nog even te zien in WIELS. “Ik ontdek nog altijd nieuwe dingen”, vertelde zijn dochter. “Daarom leeft zijn werk vandaag nog, zoveel jaar na zijn dood.”

Tot 9 januari in WIELS, Brussel.

POPART, uit de collectie Matthys-Colle en SMAK

Kunstliefhebbers Roger en Hilde Matthys-Colle hadden een voorliefde voor popart, “een kunststroming die actueler is dan ooit”, vindt SMAK-directeur Philippe Van Cauteren. En dus stelt Van Cauteren in Gent hun indrukwekkende verzameling tenton, met werken van iconische namen als Andy Warhol, Roy Lichtenstein en James Rosenquist. Het SMAK laat de optimistische, kleurrijke popart ook in dialoog gaan met zijn eigen collectie – denk aan werken van Roger Raveel of Raoul De Keyser. “Mijn grootouders werden soms uitgelachen met een werk dat ze kochten,” aldus Bruno Matthys, “maar de geschiedenis heeft hen altijd weer gelijk gegeven.”

Tot 8 mei in SMAK, Gent.