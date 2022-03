Film over homofobe moord op Luikse Ihsane: ‘Ik kon niet om dat extreme geweld heen’

Sinds zijn zoon Ihsane tien jaar geleden werd vermoord vanwege zijn geaardheid, gebruikt Hassan Jarfi (69) zijn pijn als brandstof in het gevecht tegen homofobie. Hij vond een strijdgenoot in regisseur Nabil Ben Yadir (43), die Ihsanes tragische lot verfilmt in het onthutsende Animals.

Ihsane Jarfi was een jongeman zoals er zoveel zijn: 32 jaar, de oogappel van zijn moeder, vol dromen over leven en liefde, en homo. Dat laatste was thuis niet bespreekbaar, al waren Ihsanes ouders wel op de hoogte, en lieten ze hem niet vallen. Op zaterdag 21 april 2012 viert Ihsane samen met zijn familie de verjaardag van zijn moeder. ’s Avonds gaat hij op stap in de uitgaansbuurt van Luik. Wanneer hij een homobar verlaat, ziet hij hoe een meisje op straat wordt lastiggevallen door vier mannen in een auto. Ihsane komt tussen, zo is te zien op camerabeelden, en stapt in de wagen.

Wat volgt, zijn de donkerste uren uit zijn veel te korte leven. Ihsane wordt uitgekleed, vernederd, in de kofferbak gestoken en ontvoerd naar een afgelegen veld. Ze slaan en mishandelen Ihsane tot hij nauwelijks nog ademt, en laten hem vervolgens voor dood achter. Ihsane overlijdt die nacht, alleen. De moordenaars worden gevat en veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. Voor het eerst in de Belgische geschiedenis wordt homofobie als verzwarende omstandigheid ingeroepen.

De Molenbeekse regisseur Nabil Ben Yadir leest in de krant over de zaak, en is diep geschokt. De maker van de populaire komedie Les Barons (2009) toonde zich altijd al maatschappelijk betrokken in zijn werk (zie ook La Marche en Dode Hoek). Hij wil een film maken die de kijker wakker schudt. Opdat niemand Ihsane zou vergeten, en niemand nog hetzelfde lot zou moeten ondergaan.

Wanneer we Nabil Ben Yadir en Hassan Jarfi in Brussel samenbrengen voor een gesprek, wordt meteen duidelijk dat de twee goede vrienden geworden zijn. “Nee,” zegt Jarfi minzaam, terwijl hij zijn hand op Ben Yadirs schouder legt, “Nabil is niet mijn vriend, hij is mijn zoon.”

De vader en de filmmaker ontmoetten elkaar voor het eerst op het assisenproces van de vier daders, eind 2014. “Nabil kwam elke dag naar het proces”, herinnert Jarfi zich.

Nabil, wat raakte u zo in deze zaak?

Ben Yadir: “Het was de eerste keer dat ik een slachtoffer met een Arabische naam zag, in een artikel dat niet over een racistische misdaad ging, maar over homofoob geweld. Vanaf wanneer word je niet meer als een Arabier gezien en neemt je geaardheid de bovenhand? Hoe wordt een mens gedefinieerd? Waarom wordt hij soms gereduceerd tot een van zijn vele facetten?”

Wist u tijdens het proces al dat u een film over Ihsane wou maken?

Ben Yadir: “Ik had wel het idee dat ik er iets mee wilde doen, maar ik wist nog niet precies in welke vorm. En ik heb zeker niet meteen aan Hassan gezegd dat ik een film over zijn zoon wilde maken. Want als ik dat deed, moest ik woord houden, en ik kon toen absoluut niet garanderen dat dat zou lukken. Vanwege het thema wist ik dat dit een heel moeilijke film zou worden om van de grond te krijgen.”

Jarfi: “Op een bepaald moment heeft Nabil me dan toch om mijn toestemming gevraagd. Ook al was hij daar niet toe verplicht. Dat hij het toch deed, bewees voor mij dat hij echt begaan was met de boodschap van dit verhaal.”

Was u betrokken bij het schrijfproces?

Jarfi: “Nee, dat was niet nodig. Want ik wist dat Nabil het begrepen had. Door de hele film heen loopt een pijnlijke, kloppende zenuw – zoals wanneer je tandpijn hebt.”

In het eerste deel van Animals zien we hoe Brahim, het fictieve alter ego van Ihsane, de handen uit de mouwen steekt op het verjaardagsfeest van zijn moeder. We zien een behulpzame, discrete jongeman, die toch niet helemaal zichzelf mag zijn in zijn nochtans liefdevolle familie. Daarna begint het centrale deel van de film, dat de lange lijdensweg van Brahim in de handen van zijn beulen toont. Het is een genadeloos, ongefilterd verslag van onnoemelijke wreedheden, dat Ben Yadir grotendeels filmt met een gsm, vanuit het standpunt van de daders.

Ben Yadir:“Ik kreeg vaak te horen dat dit niet is wat mensen willen zien in de bioscoop. En dat ik het geweld moest suggereren in plaats van het te tonen. Dat zou alles veel makkelijker gemaakt hebben, want dan zou ik veel sneller geld gekregen hebben en de weg naar internationale filmfestivals gevonden hebben. Maar de moordenaars van Ihsane hebben ook niets gesuggereerd, er was helemaal niets subtiels aan hun daden. Ik kon dus niet om dat extreme geweld heen.”

Ik kan me inbeelden dat sommige kijkers de zaal zullen verlaten tijdens die scène.

Ben Yadir: “Dat kan, en dat zal dan zijn omdat ze het geweld in de film verwerpen. Maar dat geweld bestaat wel, het is echt. We moeten er dus over praten. Cinema dient niet alleen om ervoor te zorgen dat de kijker een leuke avond beleeft. Cinema is ook: de kijker uit evenwicht brengen en aan het denken zetten. Net daarom mocht dit geen comfortabele film zijn. Als de kijker niet uit zijn lood geslagen wordt, dan mist de film zijn doel. Ik toon dat expliciete geweld echt niet om een beetje gratuit verdeeldheid te zaaien. Integendeel, het is een politieke daad waarmee ik mensen wil verenigen.”

Hassan, hoe voelde u zich bij die radicale aanpak?

Jarfi: “Ik vind Nabils aanpak niet radicaal. Radicaal zou betekenen dat hij de feiten aandikt. Maar dat is niet het geval. Het zijn de feiten zelf die radicaal zijn.”

Ben Yadir: “Iemand zei me onlangs: ‘Uw film is ondraaglijk voor mij’. Maar dat moest ook. Ik kon het verhaal van Ihsane Jarfi niet vertellen met een draaglijke film.”

Hoe moeilijk was het om de gepaste filmstijl te vinden?

Ben Yadir: “Ik wilde geen documentaire maken. Het belangrijkste was dat de kijker zich met Brahim zou identificeren. Daarvoor heb je cinema nodig. De scène waar Brahim minutenlang in de koffer van de auto ligt te wachten: daar blijf ik de hele tijd bij Brahim, in absolute stilte. Het is in die stilte dat de vreselijke realiteit kan doordringen: een uur geleden zat Brahim nog bij zijn mama en nu ligt hij naakt in de koffer van een bende gekken. Hoe is dat kunnen gebeuren?”

“Uiteindelijk wil ik vooral dit meegeven: jij had Brahim kunnen zijn. Of je nu homo bent, vrouw, zwart, moslim... Als jij of een van je naasten op een bepaald moment ergens een minderheid vormt, en je de pech hebt om de foute mensen tegen te komen, dan kan dit jou ook overkomen.”

Jarfi: “Ik ben er zeker van dat deze film een veel groter effect kan hebben dan alles wat er tot nu toe in ons land geprobeerd is in de strijd tegen homofobie. Alles wat justitie heeft gedaan, wat het onderwijs doet... Dat verdwijnt allemaal in het niets naast de film die Nabil gemaakt heeft. Deze film is een alarmsignaal. Want homofobie bestaat overal ter wereld. Telkens wanneer er een slachtoffer valt, is er wel even verontwaardiging, maar de volgende dag gaat iedereen gewoon weer door met zijn leven.”

Jarfi weet perfect wat er in Animals te zien is, maar kan zich er niet toe brengen om de film te bekijken. Het doet allemaal nog te veel pijn. “Wat Nabil daarnet vertelde over die scène in de kofferbak: ik zie mijn eigen kind voor me dat afziet. Dat zijn heel moeilijke momenten.” Toch doet het hem ook deugd om over Ihsane te kunnen praten: “Dan voelt het even alsof mijn zoon me een bezoekje komt brengen.”

Wanneer ik hem vraag hoe de afgelopen tien jaar voor hem geweest zijn, blijft het even stil. Dan haalt Jarfi diep adem, en haalt hij zijn iPad boven. “Ik heb op de trein naar hier een tekst geschreven. Mag ik hem voorlezen?”

“Valabele spijt, een oprechte schuldbelijdenis.

Pas wanneer iets uit ons leven verdwijnt, wordt het echt van ons. Ook al leefden hij en ik onder hetzelfde dak, toch was er iets dat ons scheidde. Iets dat pijn deed, en waarvoor ik verantwoordelijk was. Ik had mijn kind tenslotte zelf gemaakt. Zijn lach – puur, heilzaam, oprecht en onschuldig – wekte weerstand in mij op. Cultureel bepaalde haat. Een erfenis van het verleden, die rondspookte in mijn dagelijkse leven.

Wat kan ik hem verwijten? Ihsane is enkel maar het product van mijn liefde voor zijn mama. Zijn liefde voor mij kon dus alleen maar liefde voor de liefde zijn – dat is simpele wiskunde. En toch was er iets aan dat wiskundige product dat mij stoorde. Ik had mijn zoon Ihsane genoemd – dat betekent ‘uitmuntendheid’ – omdat ik hoopte dat hij mijn missie, mijn familiale taak zou voortzetten.

Maar onbedoeld kwam hij me lossnijden van de opvoeding die ik van mijn ouders kreeg. In hem kwam iets transcendents naar boven, dat onze onverschilligheid blootlegde, en de continuïteit verbrak. Dat is niet zijn schuld, daar moet hij niet voor boeten. Maar die breuk beschaamde me.

De enige oplossing die overblijft, is aanvaarding. De breuk met het verleden vandaag omarmen, legitimeren en verdedigen.”

Jarfi kijkt weer op van zijn scherm en schuift zijn tablet opzij. “Hiermee wil ik zeggen dat wat er met Ihsane gebeurd is, mijn hele bestaan in vraag heeft gesteld. Ihsane heeft me doen inzien dat er één ding is dat we niet kunnen controleren: de liefde voor onze kinderen. Die stelt ons in staat om alle vooroordelen, alle denkbeelden die we in onze opvoeding hebben meegekregen, af te zweren. Het kind is er en het is jouw taak als ouder om het zonder voorwaarden te aanvaarden en te verdedigen. Dat is wat mijn zoon me heeft geleerd en dat inzicht heb ik in de tien jaar sinds zijn dood ten volle benut.”

Wilt u met deze tekst ook verwijzen naar uw vroegere job als islamleerkracht? Was het die job die het voor u onmogelijk maakte om de geaardheid van uw zoon openlijk te aanvaarden, ook al wilde u het in uw hart wel?

Jarfi: “Het was de hel. Een ander woord heb ik er niet voor. Het vrat me op vanbinnen. Ik wilde niet dat iedereen me de rug zou toekeren. Daarom deed ik soms alsof ik geen zoon had. Of ik verstopte hem. Ik toonde hem niet aan anderen. Als mensen over zijn geaardheid praatten, vluchtte ik, of maakte ik me heel klein. Mijn vrouw had het daar niet zo moeilijk mee, zij is moediger dan ik. Maar ik zag ervan af.

Ihsane leed mee met mij. Als we bezoek kregen, kwam hij vlug even dag zeggen, en dan trok hij zich terug. Terwijl zijn broers er wel gezellig bij kwamen zitten... Daar heb ik veel spijt van. Je beseft pas echt de waarde van iets op het moment dat je het verliest.

“Ik heb spijt dat ik niet tegen mijn zoon heb gezegd: ‘Kom erbij. Je bent homo, je bent alles wat we verlangen. Ga zitten. Als onze gasten niet van je willen weten, dan moeten zij maar weggaan.”

Zijn pijn dient nu als brandstof voor de strijd tegen homofobie en discriminatie, waar hij zijn leven aan wijdt. In 2014 richtte hij de Stichting Ihsane Jarfi op, die geld inzamelt voor projecten ter bevordering van verdraagzaamheid en interculturele dialoog. Jarfi trekt zelf ook regelmatig naar scholen, waar hij vertelt over zijn zoon, en de leerlingen sensibiliseert rond homofobie.

Hoe kan homofobie concreet bestreden worden, volgens u?

Jarfi: “Mensen die homofobe misdaden begaan, zijn volgens mij geen mensen zoals u en ik. Een langere gevangenisstraf schrikt hen dus niet af, denk ik. Ik denk dat we verder moeten kijken dan het bestraffen van de schuldigen. We moeten naar de bron van het kwade gaan, en die ligt volgens mij binnen het gezin. Een kind krijgt al voor zijn zesde levensjaar alles mee dat hem als volwassene zal vormen. Daarom zou ik liefst van al met ouders gaan praten, en vooral met moeders.”

Waarom?

Jarfi: “Omdat zij het meest bepalend zijn voor de opvoeding van een kind. De moeder is in de meeste gezinnen de figuur die alles beheert. Dus als je de moeders kan overtuigen, zullen de vaders volgen.”

Doelt u nu vooral op moslimgezinnen?

Jarfi: “Niet alleen. Homofobie zit overal: vergeet niet dat Ihsane vermoord is door niet-moslims. Er was één moslim bij de daders, maar die was niet de aanstoker, hij liet zich vooral meeslepen door de anderen.

Maar ik denk wel dat ik zelf binnen de moslimgemeenschap iets kan betekenen. Er is veel werk aan de winkel, en ik ken de islam goed genoeg om het debat aan te gaan. Er staan in de Koran veel twijfelachtige passages over homoseksualiteit, dat is waar. Maar we leven in de 21e eeuw. Moslimkinderen gaan vandaag toch ook niet meer met de kameel naar school? Ze nemen de auto of een elektrische step. Wel, net zoals we de moderne technologie omarmen, zo moeten we ook onze gedachten aanpassen aan de tijd.”

Net daarom vindt hij het mooi dat uitgerekend Nabil Ben Yadir nu het verhaal van Ihsane vertelt: “Nabil is zelf een moslim van Marokkaanse origine. Dat iemand uit de culturele familie van Ihsane nu het stokje van hem overneemt en ten strijde trekt tegen homofobie, is een heel belangrijk signaal.”

Ben Yadir: “Deze film moest er komen, en niemand anders ging het doen.”