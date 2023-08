Film met Bradley Cooper als Leonard Bernstein onder vuur vanwege nepneus

Onder meer de Britse actrice Tracy-Ann Obermann ageert op X (voorheen Twitter) fel op de aanplakneus van Cooper. “We leven in een tijd dat er veel gevoeligheden heersen over de representatie van (etnische) minderheden”, schrijft ze. “Als Cooper een valse neus moet dragen, om geloofwaardig in zijn rol over te komen, is dit het equivalent van blackface.”

Ook in de Britse krant The Independent wordt uitgehaald naar de nieuwe film en het extra stukje neus van Cooper. “Hierdoor herleid je Joden tot hun fysieke karakteristieken”, schrijft columnist Noah Berlatsky. “Het vormt hen om tot karikaturen. Blijkbaar slaagde Cooper er bij het vormgeven van de rol niet in om verder te kijken dan de neus van Bernstein. Heel teleurstellend.”

De familie van Bernstein verdedigt in een verklaring Cooper en geven aan het eens te zijn met de beslissing om “make-up te gebruiken om zijn gelijkenis te versterken” met hun vader.

Maestro is een prestigeproject van Netflix. De productie ligt onder meer in handen van iconen als Steven Spielberg en Martin Scorsese. De biopic vertelt het verhaal over de relatie tussen Bernstein en zijn echtgenote Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Die rol wordt gespeeld door Carey Mulligan. (AD)