Film Fest Gent opent met Belgische ‘uppercut’ die in Cannes in de prijzen viel

“Wanneer dat geweld je aanraakt, word je er deel van. Het is een vicieuze cirkel. Een van de eerste dingen die Miriam tegen me zei toen ik haar ontmoette, was: ‘Wanneer ik ’s morgens mijn ogen open, wil ik ofwel sterven, ofwel een moord begaan.’” Dat vertelde de Belgisch-Roemeense filmmaker Teodora Ana Mihai (40) in juli in deze krant. La civil, de langspeelfilm die werd geïnspireerd door het verhaal van de Mexicaanse huismoeder Miriam Rodríguez, ging die maand in wereldpremière op het Filmfestival van Cannes.

Nu is er ook een datum voor de Belgische première van La civil: op 12 oktober opent het drugsdrama de 48ste editie van Film Fest Gent. “De Belgische filmindustrie heeft geen gemakkelijke tijd achter de rug”, zegt Wim De Witte, programmadirecteur van Film Fest Gent. “Dat we kunnen openen met een straffe Belgische productie is daarom een belangrijk signaal.”

De afgelopen jaren opende Film Fest Gent vaker met Belgisch-internationale coproducties of met films die opvielen op de grote internationale festivals. Denk maar aan Girl (2018), het veelbesproken debuut van Lukas Dhont dat aan de Croisette in de prijzen viel, of aan het Franse Les misérables (2019), dat net naast de Gouden Palm greep. Twee jaar eerder mocht Insyriated (2017), een Belgische film over een Syrische familie, het Gentse filmfestival openen, nadat de film een prijs in de wacht sleepte in Berlijn.

Ook La civil komt al met een geopend palmares naar de Arteveldestad. In Cannes won Mihai de Prix du Courage – de prijs voor de durf. Mihai, die als achtjarige in 1989 haar ouders vanuit Roemenië achterna reisde naar België om het Ceausescu-regime te ontvluchten, begon La civil te ontwikkelen kort na de release van haar debuut Waiting for August (2014), een documentaire over een Roemeens meisje dat op haar eentje voor haar zes broers en zussen zorgt.

'La Civil'-regisseur Teodora Ana Mihai. Beeld © Stefaan Temmerman

Explosief

Waiting For August kende zijn Belgische première overigens ook op Film Fest Gent. De Belgische première van La civil betekent voor Mihai zo ook een terugkeer door de grote poort naar Gent, de stad waar ze zelf woont. Ze wordt op de première vergezeld door actrice Arcelia Ramírez, die de hoofdrol vertolkt.

Aanvankelijk had Mihai haar tweede film ook als documentaire geconcipieerd, ditmaal over kinderen in de door drugsgeweld geteisterde Mexicaanse staat Tamaulipas. Maar na tweeënhalf jaar onderzoek bleek de situatie er te complex om een docu te draaien. “Bovendien voelden we al snel dat we met censuur te maken zouden krijgen, en door de aanwezigheid van de camera nooit de authentieke realiteit zouden kunnen vastleggen”, aldus Mihai.

Daarom gooide ze het over een andere boeg, en ontwikkelde ze met de Mexicaanse auteur Habacuc Antonio De Rosario een fictief scenario. De inspiratie voor het hoofdpersonage Cielo was Miriam Rodríguez, een gewone huisvrouw wier dochter werd gekidnapt en vermoord door een drugskartel. Later zou Rodríguez, die het recht in eigen handen nam, zelf worden doodgeschoten. “Miriam wist dat het vroeg of laat zou gebeuren. Het was alleen een kwestie van waar en wanneer ze vermoord zou worden.”

Voor De Witte is La civil “een bewijs dat de vaderlandse cinema diverser en internationaler wordt. Het is krachtige, betekenisvolle cinema, gemaakt met veel geduld, durf en vakmanschap. Teodora Ana Mihai heeft voor een van de explosiefste Belgische films ooit gezorgd. De film kruipt in de kleren en zal voor sommigen zelfs een uppercut zijn. Hij zal alvast uiteenlopende reacties uitlokken. En dan is onze missie eigenlijk al geslaagd.”

Film Fest Gent vindt plaats van 12 tot 23 oktober. La civil komt op 27 oktober in de bioscoop.