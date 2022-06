Film Fest Gent legt focus op Zuid-Korea

Het is de eerste keer dat een componist op de poster van Film Fest Gent staat. Eerder viel die eer vooral te beurt aan acteurs als Robert Mitchum, actrices als Greta Garbo en Claudia Cardinale of het model Twiggy. Nu kiest de festivaldirectie voor Jung Jae-il. “Om de kunst van het componeren en het belang van film in muziek te onderstrepen”, klinkt het.

Jung Jae-il werkt vaak samen met de gelauwerde regisseur Bong Joon-ho, bekend van The Host en Snowpiercer. Hij schreef onder andere de scores voor Bongs Okja, dat meedong naar de Gouden Palm, en Parasite, de eerste niet-Engelstalige film die de Oscar voor beste film won. Jung componeerde ook de muziek voor Broker, de nieuwe film van arthouselieveling Hirokazu Kore-eda, en voor de Koreaanse reeks Squid Game, een hit op Netflix.

Jungs scores worden live uitgevoerd door het Brussels Philharmonic, onder leiding van Dirk Brossé, tijdens het Korean Composers Concert, dat ook de muziek van Jungs collega Jo Yeong-wook (Oldboy, The Handmaiden) onder de aandacht brengt. Daarnaast staat Zuid-Korea ook centraal in het programmaluik Focus On South Korean Cinema, waarin onder meer het nieuwe The Novelist’s Film van Hong Sang-soo te zien zal zijn. In het Classics-gedeelte van Film Fest Gent zullen recente Zuid-Koreaanse klassiekers als The Host en Burning worden geprogrammeerd, naast oudere parels als The Housemaid.

Film Fest Gent vindt plaats van 11 tot 22 oktober, het Korean Composers Concert wordt gespeeld op 20 oktober.