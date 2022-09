Film Fest Gent: het grootste filmfestival van Vlaanderen wil in de wereld staan

Toen Wim De Witte, programmadirecteur van Film Fest Gent, op 14 februari van dit jaar op het Filmfestival van Berlijn de Oekraïense film Klondike zag, waarschuwde regisseur Maryna Er Gorbach voor de oorlogsdreiging uit Rusland. En, zo herinnert De Witte zich: “Tien dagen later was het zo ver.” Dat Klondike, een film over hoe Russische separatisten het passagiersvliegtuig MH17 uit de lucht schoten en in Berlijn in de prijzen viel, komende maand ook op Film Fest Gent te zien is, is niet meer dan logisch: het grootste filmfestival van Vlaanderen wil in de wereld staan, en de huidige werkelijkheid in de ogen kijken.

“De realiteit heeft ons de voorbije twee jaar parten gespeeld”, erkende algemeen directeur Marijke Vandebuerie desalniettemin bij de programmavoorstelling, doelend op de impact van de coronapandemie. “We zijn blij dat we de dwingende coronamaatregelen nu achter ons kunnen laten en kunnen terugkeren naar de essentie: het doorgeven van filmpassie.” Tegelijk, gaf Vandebuerie toe, “is de realiteit nog complexer geworden.”

'Close'. Beeld RV

Filmmakers invliegen

Het gaat dan niet alleen over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de energiecrisis en de steeds meer voelbare gevolgen van de klimaatopwarming. “We willen daarbij nadenken over onze eigen verantwoordelijkheid en meer inzetten op duurzaamheid”, klinkt het. Zo compenseert de festivaldirectie de CO 2 die wordt uitgestoten wanneer filmmakers komen ingevlogen. “Maar we willen niets inboeten op het vlak van kwaliteit”, benadrukte Vandebuerie. “Elk jaar proberen we een iets betere versie van onszelf te zijn.”

Met Lukas Dhonts Close, prijsbeest in Cannes, maakte het festival eerder al bekend dat het een opener van formaat heeft kunnen strikken. Een aankondiging van een slotfilm is er evenwel nog niet: het blijft vooralsnog onduidelijk hoe de 49ste editie van Film Fest Gent wordt beklonken. De rest van het programma is wel klaar. Daar zitten onder meer avant-premières van grote namen tussen: Empire of Light, de nieuwe film van American Beauty-regisseur Sam Mendes, staat op de planning, net als The Banshees of Inisherin (van Three Billboards Outside Ebbing, Missouri-cineast Martin McDonagh), Paul Schraders Master Gardener en R.M.N., van de Roemeense Gouden Palmwinnaar Christian Mungiu.

'Master Gardener'. Beeld RV

Die laatste verzorgt in Gent ook een director’s talk, en hij niet alleen: jazzcomponist Mark Isham, de centrale gast op de World Soundtrack Awards, komt ook een praatje doen. Home-regisseur Fien Troch en monteur Nico Leunen (die ook in de festivaljury zetelt) zitten samen met muzikant Johnny Jewel, terwijl componist Daniel Hart, ook jurylid, in gesprek gaat met zijn favoriete cineast David Lowery. Lowery’s films, waaronder The Green Knight, A Ghost Story, en The Old Man & the Gun worden ook opnieuw vertoond, in de ‘Classics’-sectie.

'R.M.N.' Beeld RV

Kortfilms uit Mosul

De rest van de Classics bestaat uit Koreaanse klassiekers als The Host en Burning: Film Fest Gent richt zijn lens dit jaar immers op Seoel, en met onder andere Hunt en Walk Up staan er ook recente klassiekers uit Zuid-Korea op de affiche. In totaal programmeert Film Fest Gent 116 langspeelfilms en zo’n 40 kortfilms: zeven daarvan werden gemaakt in de Iraakse stad Mosul, in het kader van een programma dat werd opgezet door NTGent-directeur Milo Rau. Er gaan ook drie tv-series in première in Gent: naast Lars von Triers Kingdom Exodus zijn dat de Belgische reeksen Roomies en 1985, een reeks van De twaalf- en Red Light-maker Wouter Bovijn.

'Empire of Light' Beeld Reporters / Splash

De officiële competitie bestaat dan weer uit twaalf films: de helft daarvan werd gemaakt door vrouwelijke regisseurs, waaronder Alice Diops Saint Omer, dat op het Filmfestival van Venetië werd bekroond, Er Gorbachs Klondike en Mia Hansen-Løves Un beau matin, met Léa Seydoux in de hoofdrol. Met Klondike, Drii Winter en het kostuumdrama Corsage heeft Film Fest Gent bovendien de Oekraïense, Zwitserse en Oostenrijkse Oscar-inzending binnengehaald. Tel daar het Belgische Close, het Spaanse Alcarrás en het Ierse The Quiet Girl bij en er komen al minstens zes Oscar-kandidaten naar de Arteveldestad.

Tot slot toont Film Fest Gent onder de noemer Veerkracht ook tien films, waaronder het Costa Ricaanse Tengo sueños eléctricos, het Franse Coma en het Amerikaanse The Son (vanThe Father-cineast Florian Zeller), die inzoomen op mentale gezondheid. Het jaarlijkse Wetenschapscafé van Film Fest Gent in samenwerking met UGent buigt zich deze editie over hetzelfde thema. Daaraan wordt ook een donatie-actie gekoppeld voor het OverKop-huis, dat jongeren therapeutische steun biedt. “We vinden het belangrijk”, besloot Wim De Witte, “om ons engagement ook te tonen aan de wereld.”

Film Fest Gent heeft ook besloten om, ondanks de stijgende levensduurte, geen prijsverhogingen door te voeren. “We willen zolang mogelijk een toegankelijk festival zijn en zoveel mogelijk mensen en groepen van mensen aanspreken”, klinkt het.

De 49ste editie van Film Fest Gent vindt plaats van 11 tot 22 oktober. Op 22 oktober vindt de ceremonie voor de World Soundtrack Awards plaats.