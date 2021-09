Film Fest Gent draait weer op volle kracht: ‘Dit voelt bijna als feest’

Na de halfbakken corona-editie van vorig jaar kan er dit jaar weer een zo goed als normale editie van Film Fest Gent plaatsvinden. ‘Dit voelt bijna als een feesteditie.’

Er zullen CO 2 -meters in de cinemazalen staan, die ook goed verlucht zullen worden. Een mondmasker hoeft tegen dan niet meer, al zullen alle medewerkers er wel nog eentje dragen. En een coronapas is evenmin nodig – de capaciteit in alle zalen wordt afgetopt tot 500 toeschouwers – behalve voor de openingsfilm en de World Soundtrack Awards in de Gentse Opera.

Wie een film gaat bekijken op Film Fest Gent zal maar weinig van corona merken. En maar beter ook, zegt algemeen directeur Marijke Vandebuerie. “Vorig jaar waren we blij dat Film Fest Gent nog kon plaatsvinden, maar achteraf gezien was het toch een vrij triestig festival. Nu hebben we gelukkig andere omstandigheden. Dit voelt bijna als een feesteditie.”

Op zakelijk vlak bleef de impact van de vorige editie beperkt. Er werden de helft minder tickets verkocht – 52.000 in plaats van 107.000 het jaar ervoor – maar steun via het noodfonds compenseerde die mindere inkomsten. De subsidies bleven op peil, en sponsors gaven wat minder, maar de productiekosten waren flink lager door het ontbreken van events of speciale gasten.

Normaal programma

Dus kunnen ze in Gent dit jaar weer op volle kracht aan de slag, met een normaal programma. Al betekent dat niet dat het simpel is, geeft Vandebuerie aan. “Productioneel is het best heftig. We zijn met de organisatie van dit filmfestival begonnen in de overtuiging dat de situatie weer volledig normaal zou zijn. Tot de zomer was dat zo, maar de laatste maanden hangt die schaduw er toch opnieuw. Nu is het zelfs bijna moeilijker dan vorig jaar: we zitten in een grijze zone. Voor de ene is het te streng, voor de andere te soepel. Daarom dat we ervoor gekozen om zelf wat strenger te zijn en alle medewerkers bijvoorbeeld mondmaskers te laten dragen. Je voelt toch nog wat aarzeling, en zo willen we het publiek geruststellen.”

Bij de makers is de goesting er alvast. “Het is duidelijk dat filmmakers zin hebben om opnieuw te reizen en hun films voor te stellen aan het publiek”, zegt programmadirecteur Wim De Witte. Met meer dan 250 gasten uit binnen- en buitenland stevent het filmfestival af op een record. Al zal wie kickt op grote namen van een eerder kale reis terugkomen. Op de gastenlijst staan nu onder meer regisseurs Leos Carax, Ari Folman, Jacques Audiard, Panah Panahi en actrices Ludivine Sagnier en Renate Reinsve, die in Cannes de award voor beste actrice won met The Worst Person in the World.

Het publiek kan dit jaar kiezen uit 118 films en 31 kortfilms. Naast de deels Belgische openingsfilm La Civil van Teodora Ana Mihai, over de Mexicaanse drugsoorlog, kleurt de affiche verder ook Belgisch met premières van onder andere Cool Abdoul, over de Gentse bokser Ismaïl Abdoul, en Un Monde van Laura Wandel, over de brutaliteit van de speelplaats. Uitkijken is het naar Dealer, de debuutfilm van Jeroen Perceval, over een veertienjarige drugsdealer die een band smeedt met een succesvolle acteur die bij hem over de vloer komt. Van Grond, de tv-reeks die geregisseerd is door Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans, worden de eerste twee afleveringen vertoond.

Veel recente en nieuwe films

Naast wat Grieks aanbod – de focus van Film Fest Gent ligt dit jaar op Griekenland – heeft het filmfestival dit jaar ook veel recente en nieuwe films in het aanbod. Volgens De Witte waren het er nooit eerder zoveel. Zo kun je gaan kijken naar onder meer The Last Duel, een historisch drama van regisseur Ridley Scott, en de misdaadfilm The Card Counter van Paul Schrader. Ook de drama’s Madres paralelas van Pedro Almodóvar en The Lost Daughter van Maggie Gyllenhaal zijn in Gent te zien. Spencer, van Pablo Larraín over prinses Diana, dingt mee in de competitie naar de Grand Prix 2021. Afsluiten doet Film Fest Gent met The French Dispatch, de eerste liveactionfilm van Wes Anderson in zeven jaar.

Film Fest Gent, van 12 t.e.m. 23 oktober