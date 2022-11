‘Fictie verkoopt steeds minder’: toppers en trends bij boekhandel Malpertuis

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week Jan Feys van Malpertuis in Genk.

Welke boeken doen het momenteel goed in Malpertuis?

“Kinderboeken, omdat we de voorbije weken vier schoolbeurzen hebben gedaan en er duidelijk al ingekocht wordt voor Sinterklaas en de kerstperiode. Colas Gutmans Stinkhond in de sneeuw en Leo Timmers’ Het monstermeer zijn uitschieters. Dat de cadeauperiode eraan komt, blijkt ook uit het succes van boeken als Charlie Mackesy’s De jongen, de mol, de vos en het paard en James Norbury’s Grote Panda & Kleine Draak. Persoonlijk heb ik het trouwens meer voor het tweede boek omdat er wat meer tekst instaat en er ook wat meer stof in zit.

“Wat literatuur voor volwassenen betreft, zijn het vooral de grote namen die met de pluimen gaan lopen, zoals Joël Dickers spannende De zaak Alaska Sanders en Orhan Pamuks vuistdikke historische roman De nachten van de pest.”

Zijn er bepaalde trends zichtbaar in de verkoop?

“De geleidelijke achteruitgang van fictie en de gelijktijdige opgang van de degelijke literaire non-fictie. Actualiteit en geschiedenis trekken veel lezers, zoals David de Jongs Nazimiljardairs en Ian Kershaws Persoonlijkheid en macht, waarin hij de Europese politiek van de voorbije eeuw overschouwt en zich afvraagt in hoeverre die door individuele politici is gestuurd.

“Boeken over de oorlog blijven het goed doen. Een paar weken geleden vertelde Alicja Gescinska in Terzake over Barbara Skarga’s Na de bevrijding. Aantekeningen over de goelag, 1944-1956. De dag nadien was onze voorraad de deur uit.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Tomas Nevinson, de nieuwe Javier Marías. Dat boek heeft veel persaandacht gekregen, ook door het overlijden van de schrijver, maar meer dan een paar hebben we er niet van verkocht. Gelukkig zijn er ook boeken die het beter doen van verwacht, zoals die nieuwe van Pamuk dus – toch een vrij moeilijke auteur – en Annie Ernaux, die door haar Nobelprijs een enorme boost heeft gekregen.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Cormac McCarthy’s Passagiers, John Irvings De laatste skilift en – hier ben ik echt nieuwsgierig naar maar het komt pas in april – het tweede deel van Bert Wagendorps Phoenix-trilogie, die in het Amerika van tijdens de burgeroorlog speelt.”