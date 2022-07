Fictie, misogynie en de Côte d’Azur: dit zijn onze podcastluistertips

Toekomstig Nederland

Fictiereeks De Omega speelt zich af in het Nederland van 2035. Queers en moslims worden er door politici omschreven als ziektekiemen en het nieuws wordt beheerst door een zelfmoordgolf onder homoseksuele mannen. Nadat journalist Samira het 21ste slachtoffer heeft zien sterven, duikt ze in het ondergrondse gaymilieu op zoek naar de waarheid. Veel tijd heeft ze niet voor ze door de steeds tiranniekere overheid wordt kaltgestellt. Voor fans van The Handmaid’s Tale en Black Mirror is het smullen van deze goed geacteerde reeks, maar enkele details brengen de nachtmerrie pijnlijk dichtbij. Zo zijn de nieuwsfragmenten in het begin niet verzonnen, maar gewoon uit het journaal geplukt.

De Omega, te beluisteren via de verschillende platformen

Muzikale misogynie

Draag als meisje een bandshirt en er vraagt wel een of andere man of je genoeg liedjes kent om dat stuk textiel waardig te zijn. Name 3 Songs maakt van de vraag een geuzennaam en richt zijn pijlen op de misogyne muziekwereld. Recente afleveringen gaan over het algoritme van TikTok en hoe meisjes vijftien jaar geleden aan de basis lagen van de indierevival.

Name 3 Songs, te beluisteren via de verschillende platformen

Azurenkust

Van Gogh, Picasso, Paganini en Simenon: allemaal hadden ze een band met de Côte d’Azur. Kunstjournalist Eric Rinckhout zit hen achterna in de Klara-podcast De Riviera, gebaseerd op zijn gelijknamige boek. Er staan al vijfentwintig afleveringen online tussen de twaalf en twintig minuten, perfect dus voor een lange autorit naar pakweg Zuid-Frankijk.

De Riviera, te beluisteren via de verschillende platformen

` `