Fever Ray duikt onder in de donkerste uithoeken van de liefde op nieuwe plaat

Op hun derde langspeler als Fever Ray exploreert Karin Dreijer de facetten en mythes van de liefde. Met Radical Romantics spreekt de Zweedse artiest hart, heupen én hoofd aan.

“Love is carbon dioxide”, stelt Karin Dreijer in ‘Carbon Dioxide’. Daar valt iets voor te zeggen: net als koolstofdioxide geeft liefde de spreekwoordelijke prik in je frisdrank, blust ze interne vuurtjes, maar kan ze je evengoed doen bevriezen. En in veel te hoge concentraties is ze gewoonweg giftig. Deze spagaat maakt van Radical Romantics ook een intrigerend, soms theatraal en vooral excentriek geluidsavontuur.

Dreijer identificeert zich al enkele jaren als non-binair queerpersoon. Op de albumhoes lijkt de Zweedse artiest zich nu ook te vereenzelvigen met Riff Raff uit The Rocky Horror Picture Show. Die Transsylvanische dienstbode zong ooit in de campy musicalfilm: “Time is fleeting, madness takes its toll.”

Die zin speelt haast achteloos door je hoofd bij deze plaat. In de allereerste songregel op dit album lijkt Dreijer zich te willen indekken voor wie zou opmerken dat de tijd voorbijraast, maar lijkt stil te staan voor Fever Ray: “First, I’d like to say that I’m sorry/ I’ve done all the tricks that I can.”

De sound met tribale percussie, esoterische tot exotische synths en sensueel-sinistere vibe grijpt inderdaad opvallend vaak terug naar hun vertrouwde verleden met The Knife, of de experimentele elektropop waar Fever Ray al bijna vijftien jaar een patent op heeft. Maar Radical Romantics laat zich allerminst wegzetten als een gedateerd relikwie uit de voorbije twee decennia.

Waanzin

Wel eiste de waanzin de voorbije jaren haar tol bij Dreijer. Onlangs vertelde die over hun jarenlange, slopende strijd met angst. De herfstetappe van Fever Rays Plunge-tour in 2018 moest zelfs geannuleerd worden door die verlammende stoornissen.

“Dat gevoel van paniek kan zo zwaar doorwegen, dat het lijkt alsof ik niet echt kan bestaan in deze wereld”, getuigde Dreijer onlangs in een podcast van The FADER. “Alsof er geen ruimte is voor wat ik voel en hoe ik functioneer. Wanneer die angsten na een tijdje verdwijnen, heb ik het gevoel dat de hele wereld ineens weer opengaat. Dan voel je zo veel vrijheid, zo veel dankbaarheid dat je leeft. Ik denk dat veel van wat we doen als mens bedoeld is om ruimtes te creëren waarin we ons vrij kunnen voelen. Waarbij we ons niet zo gevangen of disfunctioneel voelen als in de meeste andere situaties.”

Pestkop

Dreijer zoekt die vrijheid op Radical Romantics door onderzoek te doen naar de donkerste uithoeken van de liefde, maar ook door zich languit te vlijen in het eenvoudige verlangen naar tederheid en genegenheid. Een hart bloedt onder vruchteloos verlangen in ‘Shiver’, maar net zo lief bezingt Dreijer in ‘Kandy’ de lof van primitieve gevoelens binnen een relatie (“Simply wood and fire / Lovelier than diamonds”).

Nu eens is de liefde broos en weerloos. Dan weer schaamteloos wraakzuchtig, zoals in ‘Even It Out’. “This is for Zacharias, who bullied my kid in high school”, gromt Fever Ray over een pestkop die hun lendenvrucht belaagde. “There’s no room for you and we know where you live/ One day we might come after you, taking back what’s ours/ And then we cut, cut, cut, cut, cut!” Het klinkt als de kreet van een boosaardige cheerleader.

Fever Ray. Beeld RV (c) Nina Andersson

Op Radical Romantics wordt evenwel ook plaats gereserveerd voor simpeler gezinsgeluk. Zo slaat Fever Ray voor vier songs de handen in elkaar met broer Olof Dreijer, hun voormalige bondgenoot in The Knife.

In songs als ‘Kandy’ en ‘New Utensils’ is de herinnering aan de hoogdagen van The Knife dan ook wel erg aanwezig. Verder passeren ook de revue: Trent Reznor van Nine Inch Nails, Atticus Ross, Portugese dj en producer Nídia, en de experimentele geluidstovenaar Vessel. Zij tekenen voor een album waar elektropop, noise en industriële soundscapes elkaar doorlopend willen bevruchten. Ook dat is liefde.

Op Radical Romantics lijkt Fever Ray de kronkelige wegen van het hart als een noodzakelijk kwaad te zien voor het functioneren van de mens. De plaat spreekt daarmee zowel hart, heupen als hoofd aan. Fever Ray is daarmee een uitgelezen dj voor de dansvloer, bovenkamer en slaapkamer.

Radical Romantics verschijnt 10 maart bij Rabid Records.

Fever Ray speelt 3 april in het Koninklijk Circus, Brussel.