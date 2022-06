‘Festivalkoorts’ op Canvas: waren de échte muziekkenners op?

“Het gaat zeer vadsig worden en daar ben ik blij om”, zo besloot Thibault Christiaensen van het punkbandje Equal Idiots een halfuurtje Festivalkoorts, een programma dat vooruitblikt naar Rock Werchter. Tja, de een z’n festivalbeleving is de ander zijn ergste nachtmerrie. Hangen we anno 2022 nog steeds vast aan het suffe cliché dat festivals bovenal graasvelden zijn voor straalbezopen, in modder gedompelde pubers geurend naar bier, pita en pis? Je zou haast moedwillig over het hoofd zien dat er ook een legioen introvertere festivalgangers op Werchter rondloopt: lieden die de voortuitgang wél genegen zijn en liever gemoedelijk over de eigen kin strijkend in een schaduwrijk hoekje van een marquee staan te genieten.

Festivalkoorts maakt wel meer inschattingsfouten. Vier Vlaamse muzikanten dienen ons er warm te maken voor Werchter, alleen vergeet men dat muzikanten... euh... muzikanten zijn en zelden begenadigde woordkunstenaars. Bovengetekende heeft er nogal wat ervaring mee. Of ze houden het tijdens interviews op tenenkrullende algemeenheden, of ze verliezen zich in slaapverwekkend jargon of ze vertikken het om het achterste van hun tong te laten zien vanuit een misplaatste paranoia.

Bovendien heeft het geen zin om, pakweg, een folkartieste iets zinnigs te laten vertellen over r&b. En vice versa. Daardoor zat je je bij Festivalkoorts vaak fronsend af te vragen waarom deze of gene muzikant überhaupt zat te kwekken over muziek waar hij of zij totaal geen voeling mee heeft.

Soundbytes

Waren de échte muziekkenners op? Of geloven tv-makers nog altijd dat het nefast is voor de kijkcijfers wanneer je je publiek iets probeert bij te brengen? Zelfs de quote tiles in dit programma hielden het bij onsamenhangende, contextloze flarden info. Nochtans loopt het bij de VRT vol vlot orerende popafficionado’s die dit programma naar een hoger niveau hadden kunnen tillen. Ilse Liebens iemand? Ayco Duyster? Rik De Bruycker?

Nu moesten we het stellen met loze, half-ironische soundbytes waar wellicht alleen wijdogige tieners opvliegertjes van krijgen. “We kennen The Pogues, we kennen U2, maar eigenlijk is er maar één Ierse band die ertoe doet en dat is Fontaines D.C.”, was er zo eentje. Florence Shaw van de band Dry Cleaning was “de enige Florence die ertoe doet op de wei van Werchter”. “Turnstile is de énige band waarvoor je alles moet laten vallen”, klonk even vermoeiend. Gelukkig kwamen praatgasten zoals Meskerem Mees en Yong Yello nu en dan wél ontwapenend uit de hoek door simpelweg achteloos hun verwondering te etaleren.

Soit, tot op Werchter dan maar. U vindt mij er in het donkerste hoekje van een concerttent, gemoedelijk over de kin strijkend, schaamteloos introvert.

Festivalkoorts Rock Werchter 2022 is te bekijken op VRT NU.