Festival Live is Live verhuist naar Antwerpen en pakt uit met The War on Drugs en Balthazar op affiche

Beeld Retna/Avalon.red

Live is Live stelde zich vorig jaar trots voor als nagelnieuw festival en deed dat op een overvolle postcorona-festivalkalender. De new kid on the block aan ‘t zeetje doorstond zijn groentjesjaar echter met verve, en nu maakt het zomerfestival zich op voor een tweede editie.

Al doet het dat wel op een nieuwe locatie: het strand van Zeebrugge maakt plaats voor Middenvijver op het Antwerpse Linkeroever, een natuurgebied met de skyline van ‘t stad op de achtergrond. Daar zal uw kebab geen doelwit van meeuwen worden en strooit de zeewind geen zand in uw pilsje, maar loopt u wel kans om Tom Barman als verdwaalde festivalganger en niet als frontman tegen het lijf te lopen.

Een liefst te vermijden risico, maar u krijgt er wel wat voor terug: op zaterdag 24 juni zakken The War On Drugs en Balthazar af naar Live is Live. Een ticketje voor die dag kost 80 euro, maar meerwaardezoekers die het zweet van The War On Drugs-zanger Adam Granduciel op hun tong willen proeven, krijgen met een toeslag van 30 euro toegang tot de zogeheten frontstage. Wiens oude knoken te hard kraken, kan 35 euro extra neertellen voor een plekje op een zittribune.

Tickets voor Live is Live zijn te koop vanaf woensdag 7 december om 10 uur via www.liveislive.be. Meer namen voor de line-up volgen nog.