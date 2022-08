Festival in Atlanta geannuleerd omdat wapenverbod op terrein niet afdwingbaar is

“Omwille van omstandigheden buiten onze controle, zal Music Midtown niet doorgaan dit jaar”, communiceerde de festivalorganisatie in een statement. Tickethouders zullen worden terugbetaald. Het festival had een wapenverbod op het festivalterrein afgekondigd, maar voorstanders van wapendracht in de Amerikaanse staat Georgia hebben dat ter discussie gesteld, schrijft Pitchfork.

Pro-gun-activist Phillip Evans had organisator Live Nation gecontacteerd met de mededeling dat zo’n wapenverbod in de staat Georgia niet af te dwingen is. Omdat Live Nation het festivalterrein in Piedmont Park voor een korte tijd huurt van de stad, en Music Midtown dus op openbaar domein plaatsvindt, kan een wapenverbod niet worden afgedwongen. Het festival zou rechtszaken riskeren van festivalgangers aan wie de toegang wordt geweigerd omdat ze vuurwapens dragen.

Music Midtown zou plaatsvinden op 17 en 18 september. Onder anderen Jack White, Phoebe Bridgers, Denzel Curry, My Chemical Romance en Turnstile stonden op de affiche.