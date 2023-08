Feministische variant van Sneeuwwitje ‘is beledigend’

Volgens Hand zouden zijn vader en Walt Disney, producent van de eerste film, het niet eens zijn met de herinterpretatie. “Ze verzinnen nieuwe, woke dingen en ik moet daar niks van hebben. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje beledigend wat ze met die oude klassiekers hebben gedaan”, vertelt Hand in een interview met The Telegraph. “Er is geen respect voor wat Walt Disney en mijn vader hebben gedaan. Ik denk dat Walt en hij zich in hun graf zouden omdraaien.”

Actrice Rachel Zegler, die Sneeuwwitje zal spelen, lag afgelopen week onder vuur. Ze heeft laten weten dat ze geen fan is van de originele Disney-animatie uit 1937, het gaat volgens haar om een vrouw die wordt gestalkt door een man. De remake verschuift het verhaal van liefde naar leiderschap. In een interview met tijdschrift Variety zei ze dat Sneeuwwitje niet droomt van de ware liefde, maar over de leider die ze kan worden. Het is niet de eerste remake van Disney die onder vuur komt te liggen. In De Kleine Zeemeermin werd de witte tekenfilmfiguur door de zwarte actrice Halle Bailey gespeeld. Dat Disney met de tijd meegaat, wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Of er nog wel iemand wakker gekust gaat worden in de film, ziet u in 2024 in de bioscoop.