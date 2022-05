Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch vinden warme vriendschap tussen besneeuwde rotsflanken in ‘De acht bergen’

Op de allereerste dag van de competitie in Cannes mochten meteen twee landgenoten de rode loper op: Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch, geliefden en nu ook co-regisseurs, presenteerden hun langverwachte film De acht bergen. Voor hem zijn zevende als regisseur, voor haar een (meer dan geslaagd) debuut.

De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti uit 2016, Vandermeersch en van Groeningen schreven samen het scenario. Hier en daar zetten ze stevig de schaar in het verhaal, maar alles bij elkaar blijven ze het boek toch behoorlijk trouw. Wel geraakt de vader-zoonrelatie, die in de roman uitgebreider verkend wordt, in de film enigszins ondergesneeuwd, waardoor de focus voluit op de vriendschap tussen de twee hoofdpersonages komt te liggen.

Pietro woont met zijn familie in Turijn, maar iedere zomer verruilt hij samen met zijn ouders de hitte van de stad voor de koelte van de bergen, in het kleine dorpje Grana. Daar leert hij op zijn twaalfde Bruno kennen, een wat botte, maar goedhartige jongen die hem wegwijs maakt in de natuur. Na enkele jaren verliezen de twee mekaar uit het oog, maar wanneer ze na vijftien jaar herenigd worden (op dat moment gespeeld door prachtige karakterkoppen Luca Marinelli en Alessandro Borghi, LT), voelt dat meteen als thuiskomen. Ook letterlijk: het stenen huisje dat ze samen bouwen op een kale bergflank, verbeeldt wondermooi hoe hun vriendschap een plek is waar ze, zoals Pietro aan het begin van de film mijmert, “wortel schieten, en die op hen blijft wachten”. Al is niets in dit leven voor altijd, zal Pietro moeten vaststellen.

Welgekomen eenvoud

De acht bergen vertoont thematische gelijkenissen met van Groeningens tweede film Dagen zonder lief, maar de mensen die nu achter de camera staan, zijn duidelijk een stuk ouder en wijzer. Dit is een opvallend verstilde film, zonder de wilde uitspattingen die vaak in van Groeningens vroegere werk voorkomen. Wat niet betekent dat het De acht bergen aan leven ontbreekt: vooral het eerste gedeelte, waarin de jonge hoofdpersonages als berggeiten door de alpenweiden dartelen, barsten van de energie. Maar over de structuur, de montage en de muzikale keuzes hangt deze keer een atypische, welgekomen eenvoud. Is het de aanwezigheid van de imposante Alpenreuzen die van Groeningen en Vandermeersch deed verstommen, en tot nederigheid noopte?

De regisseurs, en hun vaste D.O.P Ruben Impens, laten de elementen voor zich spreken: met zijn felle zonlicht en scherpe schaduwen, klaterende beekjes en krakende sneeuw oogt De acht bergen helder als smeltwater. Al treedt gaandeweg zowel visueel als thematisch een zekere donkerte in. De film verliest op dat moment wat van zijn momentum, maar werkt dan toe naar een kippenvelopwekkende ontknoping, die de wijze levensvisie van Paolo Cognetti’s boek alle eer aandoet.

‘De acht bergen’ komt dit najaar uit in de Belgische bioscoopzalen.