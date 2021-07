Feesten zonder zorgen? Dat is helaas nog niet voor morgen

Coronaproof dansen zonder mondmaskers, afstandsregels of bubbels. De organisatoren van het dance-event MODUL’AIR, dat volgende week voor het eerst wordt georganiseerd, zijn er van overtuigd dat het kan. Ook al bewijzen de coronacijfers bij onze noorderburen net het tegendeel.

‘Dansen toegelaten en aangemoedigd’ staat er bovenaan de Facebook-pagina van MODUL’AIR te lezen. Daarmee maken de organisatoren meteen hun intenties duidelijk. Hun event, op 25 juli van 12.30 uur tot 22.30 uur, wordt georganiseerd op de terreinen van Flanders Expo, moet zoveel mogelijk doen denken aan wat we precorona kenden. Tweeduizend aanwezigen mogen er in openlucht loos gaan op beats van dj’s als Thang, WLC en Red D. Dat moet niet alleen een leuk feestje opleveren, maar tegelijk bewijzen dat dit soort evenementen coronaproof kunnen, vertelt organisator en dj Gilles De Bruyne die als Lebawski zondag zelf achter de draaitafels plaats zal vatten. “Ik vond het frustrerend om te zien hoe traag we opnieuw naar normaal evolueren”, vertelt hij. “Met dit officiële testevent willen we laten zien dat het met de juiste aanpak best sneller kan.”

Die aanpak bestaat er onder meer in dat je enkel het terrein op kan indien je volledig gevaccineerd bent, de voorbije zes maanden een covidinfectie doormaakte of een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud kan voorleggen. De maatregelen doen denken aan de Nederlandse Testen voor Toegang-aanpak die een veilige heropening van het uitgangsleven moest garanderen. Alleen draaide dat anders uit. De besmettingscijfers schieten in Nederland pijlsnel de hoogte in en dat is op zijn minst deels aan dat uitgangsleven te danken.

Het tweedaagse festival Verknipt vond plaats op 3 en 4 juli in Utrecht. Inmiddels is het Nederlandse nachtleven weer op slot. Beeld AD

Zo raakte deze week bijvoorbeeld bekend dat op het tweedaagse Verknipt-festival in Utrecht bijna 1.000 van de 20.000 bezoekers besmet raakten. En dat terwijl het festival in openlucht plaatsvond en er net als bij MODUL’AIR een strikt coronabeleid was. Organisator Reza Fathi liet in Het Parool optekenen dat hij naar de oorzaak van de besmettingen enkel kan gissen. “We hebben alles gedaan volgens de regels, en zelfs meer dan dat.”

Gesjoemel

Een verhaal dat op het eerste zicht niet meteen het beste doet vermoeden voor MODUL’AIR. Al zijn er belangrijke verschillen. Zo is het Testen voor Toegang-beleid grotendeels gestoeld op de minder betrouwbare antigeentesten, terwijl ze bij MODUL’AIR bezoekers oproepen zich met een negatieve PCR-rest aan te melden. Bovendien bouwen De Bruyne en co. een aantal extra veiligheidsmaatregelen in. “Volledig gevaccineerden moeten bij ons voor ze het terrein betreden nog een sneltest ondergaan. Ook wie gevaccineerd is, kan immers het virus nog oplopen en doorgeven.”

Ook het toezicht op het digitale Covid Safe Ticket wordt verscherpt. In Nederland werd daar op sommige plaatsen mee gesjoemeld door eenzelfde QR-code door verschillende mensen te laten gebruiken. Bij MODUL’AIR kan dat niet, verzekert De Bruyne. Welke maatregelen de organisatie precies neemt, wil hij niet kwijt, kwestie van niemand op ideeën te brengen.

Bezoekers van een dancefestival in maart, op het evenemententerrein van Walibi Holland. Alle bezoekers waren getest. Beeld ANP

Viroloog Steven Van Gucht twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de organisatie. “Het klopt bijvoorbeeld dat in een beperkt aantal gevallen volledig gevaccineerden het virus kunnen doorgeven. Alleen zal je hen er met een sneltest hoogstwaarschijnlijk niet uithalen. Daarvoor is hun viruslading gewoon niet hoog genoeg.”

Ook de betrouwbaardere PCR-test is volgens Van Gucht trouwens geen garantie op een coronavrij dansfeest. “Iemand die besmet raakt en de dag nadien zo’n test laat afnemen, zal hoogstwaarschijnlijk negatief testen. Maar als die dan nog eens een dag later gaat dansen, is de ziekte waarschijnlijk wel doorgebroken en kan hij of zij anderen besmetten.” Wat de organisatoren dan moeten doen? “Wachten”, zegt Van Gucht. “Pas als het overgrote deel van de aanwezigen volledig gevaccineerd is, kan je een evenement als dit op een veilige manier organiseren.”