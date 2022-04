‘Fear of the Dawn’ van Jack White: wijdbeens headbangen, wijsvinger en pink in de lucht ★★★★☆

Jack White mag álles. Wat verwacht u, met zo’n oeuvre? Minstens drie magistrale rockplaten met The White Stripes. Twee pareltjes met The Raconteurs. Bakken indie-cred dankzij zijn The Dead Weather. Een James Bond-themasong met Alicia Keys en een felgesmaakt duet met Beyoncé. En drie goed onthaalde, uiterst eclectische soloplaten. Wie doet hem nog wat?

Fear of the Dawn, Whites vierde soloworp, pleurt dan ook de middelvinger recht in de smoel van de muziekpolitie. Het is een schaamteloos eerbetoon aan de hardrock van de jaren zeventig en tegelijk een gewaagde update ervan. De in Detroit getogen bluesrocker experimenteert er lustig met geluidseffecten, synths en klankmanipulatie tout court. Een beetje zoals The Jon Spencer Blues Explosion dat meer dan twintig jaar geleden deed op zijn plaat Acme. Zo zie je maar, vroeg of laat passeert elke rocker wel eens langs de elektronica-afdeling van zijn innerlijke superette. Alleen doet het resultaat bij Jack White eerder denken aan de strak geproduceerde donder en bliksem van bands zoals Death From Above 1979 en bij momenten aan de door metal aangevreten elektro van het Parijse danceduo Justice.

Rap en dub

Hoor hoe het fenomenale ‘Taking Me Back’ knettert en vonkt, eerst met zompige monsterriffs en mastodontdrums, daarna met mesjokke gitaareffecten. Ook het titelnummer en ‘The White Raven’ gaan helemaal over de rooie, wijdbeens headbangend, wijsvinger en pink de lucht in. ‘Into the Twilight’ is zelfs met wat goeie wil funky te noemen – dat kokette dameskoortje! Het gortdroge ‘Morning, Noon, and Night’ schurkt nog het dichtst aan bij de traditionele rocksound van de seventies, maar herbergt wél een verrassende, jazzy keyboardsolo. Jazeker, je denkt aan Led Zeppelin, aan Cream en Motörhead, alleen smoren Whites geflipte gitaarspielereien het retrogevoel tijdig in de kiem.

Helemaal van de pot gerukt is ‘Hi De Ho’, een dronkenmansdeuntje gemodelleerd naar Cab Calloways jazzevergreen ‘Minnie The Moocher’, waarin rapper Q-Tip van A Tribe Called Quest komt verdwalen. ‘Eosophobia’ vertrekt dan weer vanuit een dubgroove zoals Lee Scratch Perry die meer dan veertig jaar geleden door zijn Black Ark-studio liet galmen. Het lijkt bizar maar het wérkt, alle dopesmokers nog aan toe.

In juli zou de opvolger van Fear of the Dawn verschijnen: Entering Heaven Alive, een folky, intimistische zondagochtendplaat. Eveneens gecomponeerd, opgenomen, geproduceerd én op vinyl geperst in Third Man Records, Whites hoofdkwartier en muzikale mekka in Nashville dat hij op maat sneed van zijn wildste rockfantasieën, zoals Prince dat ooit deed met zijn Paisley Park-complex. Het garandeert kennelijk een verfrissend je m’en foutisme dat drieste, allesverwoestende kopstoten zoals Fear of the Dawn baart. U zult deze roteigenzinnige nummers wellicht niet vaak op de radio horen. Maar da’s oké. We kunnen toch allemaal Jacks rug op. Zero fucks given. Vier sterren wel.

‘Fear of the Dawn’ verschijnt op 8/4 bij Third Man.