Favoriet Anjet Daanje wint nu ook Libris Literatuur Prijs met ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’

“Een caleidoscopische roman van grote klasse” die “alles omvat wat excellente literatuur te bieden heeft”. Zo prees de jury onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf in cultuurhuis Felix Meritis in Amsterdam de 655 pagina’s tellende roman. Met de Libris-bekroning mag Daanje nog eens 50.000 euro bijschrijven op haar bankrekening, nadat de Boekenbon Literatuurprijs (de voormalige AKO- en BookSpotprijs) haar in november hetzelfde bedrag opleverde. Nooit eerder won één auteur deze twee commerciële literatuurprijzen voor dezelfde roman.

Anjet Daanje, pseudoniem van Anjet den Boer (1965), liet zich voor haar tiende roman inspireren door leven en werk van de negentiende-eeuwse schrijfster Emily Brontë. Het lied van ooievaar en dromedaris – met zijn elf vertellers - borduurt voort op de verhaalstructuur van Wuthering Heights en overspant drie eeuwen. “Net als bij Wuthering Heights word je ertoe aangezet uit de verschillende verhaallijnen zelf een verhaal samen te stellen”, zei Daanje in de Volkskrant. “Vooruitwijzingen, symboliek, horror, een raadselachtig aantekeningenboekje dat telkens weer opduikt: een scala aan literaire technieken wordt ingezet om te ontregelen en te duiden”, meent de jury.

Lees ook Anjet Daanje, favoriet voor de Libris: ‘Een boek moet op zichzelf staan. Maar tegenwoordig gaat het meer en meer om de schrijver’

Alles draait om de geheimzinnige schrijfster Eliza May Drayden en haar zus Millicent. Halfweg de negentiende eeuw wonen ze in het Engelse dorp Bridge Fowling, waar de domineesdochters onder een genderneutraal pseudoniem elk één roman schrijven. Die schoppen het tot (cult)klassiekers.

Bezwerend

Daanje, die al dertig jaar geleden debuteerde, bleef lang onder de waterlijn. Toen haar romans voor geen meter meer verkochten, klopte ze in 2015 aan bij de kleine Groningse uitgeverij Passage. Met De herinnerde soldaat (2019) gebeurde het wonder: opgepikt door de critici, een Libris-nominatie en plots hoge verkoopcijfers. De herinnerde soldaat was een bezwerend, breedvoerig epos over een teruggekeerde Vlaamse soldaat met geheugenschade.

De publiciteitsschuwe Daanje, die met Het lied van ooievaar en dromedaris alom als torenhoog favoriet gold, was de enige vrouwelijke genomineerde op de zeskoppige shortlist, met ook twee Vlamingen: Yves Petry (Overal zit mens) en Peter Terrin (De gebeurtenis) en verder Donald Niedekker (Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost), Peter Zantingh (Tussentijds) en Oek de Jong met Man zonder rijbewijs. Daanje volgt op de erelijst Mariken Heitman op, vorig jaar gelauwerd voor Wormmaan.