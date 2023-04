Fatma Taspinar: ‘Na de dood van Christophe Lambrecht en Ward Verrijcken heb ik een tijd in angst geleefd’

‘Ik kan heel goed fixen. Een nee krijg je, maar een ja zal het zijn: dat is mijn motto.’ VRT-gezicht en criminologe Fatma Taspinar over snel leven, veel slapen, de verkiezingen in Turkije en levenslessen op je veertigste. ‘Ik heb het gevoel dat ik in volle transformatie ben.’

Fatma Taspinar beschikt over een geweldig stel huppelende hersenen. Terwijl ze tegen ondergetekende filosofeert over leven en werk leest ze zonder enig probleem haar mails, checkt ze WhatsApp en wat er in het middagjournaal zit, belt ze met de hoofdredactie of een passerende presentator van Terzake, en schenkt ze koffie en water. Voor iemand die naar eigen zeggen niet kan multi­tasken kan ze geweldig multitasken.

Dat doet ze op haar werk ook: ze ankert journalen, is een van de spitsen van de justitie­redactie en maakt ook nog programma’s over recht en gerecht. Het tweede, korte seizoen van De Cel Vermiste Personen is net gestart op Eén, en daarin combineert Taspinar haar twee favoriete rollen: die van de secce, registrerende journaliste en die van de betrokken reporter.

Het interview vindt plaats op bijna hetzelfde moment dat de intussen veelbesproken mail van VRT-CEO Frederik Delaplace in de mailbox van elke medewerker van de openbare omroep belandt: die waarin hij aanmaant geen commentaar meer te geven op vragen van buitenaf. ‘Communiceren over VRT gebeurt enkel en alleen door of via de communicatiedienst.’ De vakbond had het deze week over een spreekverbod, Taspinar houdt het laconiek bij: “Geen commentaar.” Wel wil ze open ­praten over de levenslessen die ze tot nog toe heeft geleerd.

BIO Belgische journaliste, nieuws­anker en presentatrice bij de VRT • geboren in Lier op 5 de­cem­ber 1982 • is van Turkse afkomst • studeerde crimi­no­logie aan de KU Leuven • begon in 2008 bij de VRT als redacteur bij Reyers laat en als nieuwslezer bij Studio Brussel en Radio 1 • werd een van de justitiespecialisten van de nieuwsdienst • presenteerde in 2018 Mij overkomt het niet (Eén) • presenteerde in 2020 De Cel Vermiste Per­sonen, de tweede jaargang startte deze week op Eén

“Ik werd vanmorgen niet graag wakker”, zegt Fatma Taspinar terwijl ze de voordeur opendoet. We spreken elkaar op een ongewoon gure maandagochtend; je zou voor minder de slaap niet uit je ogen gewreven krijgen. Taspinar is aan de laatste dagen van haar jaarlijkse intermittent fasting-­periode bezig, bij sommigen ook ­bekend als de ramadan. “Dit jaar is mij dat weer heel goed meegevallen, het is een periode van zuivering, waarin ik ook nadenk over mijn leven. Je bent je ook heel bewust van hoe vaak je eet. Non-stop, heb ik het gevoel.

“Dankzij het vasten kan ik beter nadenken, ben ik meer gefocust en kan ik makkelijker ­dingen afwerken. De relatie tussen voeding, ­lichaam en gezondheid is heel belangrijk en wordt onderschat. Ik ben daar de laatste tijd veel mee bezig, omdat ik voel dat mijn lichaam de hele tijd áán moet staan: er kan altijd iets ­gebeuren waarvan ik op de hoogte moet zijn voor mijn werk. Soms heb je het gevoel dat het nooit stopt. En door de drukte eet ik dan niet altijd gezond en zo raak je snel in een vicieuze cirkel.

“Het klinkt misschien raar, maar de isolatie tijdens corona gaf ook veel rust, en ik heb de indruk dat we die tijd allemaal aan het inhalen zijn, waardoor we het drukker dan ooit hebben. Er komen steeds meer dingen bij en als ik iets probeer af te wimpelen, komt dat dubbel terug: alsof je een regenworm in tweeën knipt.

“Ik ben er steeds meer van overtuigd dat die drie jaar stilstand worden ingehaald in een krap jaar. Er is in de paasvakantie geen enkele file­luwe dag geweest: ik kan mij vergissen maar dat was vroeger toch niet zo? Was dat voor corona niet beter? (lacht)

“Corona gaf ons de gelegenheid om onze ­levenswijze in vraag te stellen – we moesten wel, want iedereen zat thuis – maar daar is, zoals ik verwacht had, niet veel van blijven hangen. Het is zelfs nog verergerd, vind ik. Vrienden zullen zeggen dat zoiets aan mij ligt omdat ik geen nee kan zeggen, maar dat heeft gewoon te maken met mijn plichtsbesef: ik ben zo opgevoed. Gij zult flink werken en doordoen en niet protesteren. Dat gezagsgetrouwe heb ik meer van mijn vader, mijn moeder vindt het net leuk dat ik een rebelse kant heb. Vroeger wel meer dan nu. (lacht)

“Mijn vader is ook heel dankbaar voor wat hij hier heeft kunnen opbouwen: toen hij twee jaar geleden met corona in het ziekenhuis lag, kon hij er niet van over hoeveel hij terugkreeg van ons land. Wij beseffen niet dat we zo’n goede sociale zekerheid hebben: wij moeten niet nadenken of we ons een of andere operatie wel kunnen permitteren. Mijn vader is van de eerste generatie migranten, die beseft dat heel sterk: ik heb hier alleen maar gekregen, zegt hij altijd. Hij komt uit een klein dorp in Turkije en zijn broer en zijn vader zijn gestorven aan een blindedarmontsteking die niet tijdig kon worden behandeld.

“Ik ben hier geboren, dat is echt wel een verschil. En ik vind het wel gevaarlijk om alleen maar in termen van dankbaarheid te denken. Dan zet ik mij een beetje buiten de maatschappij, en je moet dat ook niet te ver drijven: ik ben gewoon een Vlaamse met andere roots, zoals er zoveel zijn.”

‘Mijn moeder is een beetje onze goeroe. Van haar heb ik geleerd dat je niet altijd de zaak maar van één kant moet bekijken.’ Beeld Rebecca Fertinel

Ik heb je al een paar keer voorgesteld om, in navolging van The Kardashians en lang voor De Verhulstjes, een serie te maken over de Taspinars: een warmere en hechtere familie heb ik nog niet dikwijls meegemaakt, eerlijk gezegd.

“Dat hebben we van onze moeder: als haar ­kinderen bij haar thuis zijn, kan zij gewoon de hele tijd zitten observeren, en dan is zij in een opperste staat van geluk. Haar kuikentjes, zegt ze dan.

“Ze wil dan nergens anders zijn, terwijl ze ook last heeft van fomo: dat is haar andere kant, die heb ik dus ook niet van vreemden. Als ik met mijn zussen alleen wil afspreken, vindt ze dat jammer. (lacht) Wij hadden met ons drieën een WhatsApp-groepje en mama heeft zich daarbij gewrongen: maak daar maar ‘drie dochters, één moeder’ van zei ze, en zo gebeurde het.

“Gelukkig is zij geen oordelende of veroordelende vrouw, ze is een beetje onze goeroe, eigenlijk. Van haar heb ik geleerd dat alle dingen een context hebben en dat je niet altijd de zaak maar van één kant moet bekijken.”

Terwijl dat steeds meer gebeurt: er is volgens mij een grote radicalisering van de eigen standpunten aan de gang, zonder veel mentale ruimte voor tegenspraak.

“Ja, dat is ook zo, denk ik. Bij corona werd heel zichtbaar dat je verschillende groepen kreeg, die dikwijls heel uitgesproken waren: je hebt de mensen die zich lieten vaccineren en zij die dat niet deden en daar ook zeer luidruchtig over waren. Ik heb daar geen oordeel over: ik heb een groot vertrouwen in ons gezondheidssysteem en als ik daarover moet beginnen nadenken, is het einde zoek.

“Ik ben onlangs 40 jaar geworden, dan begin je wel te aanvaarden dat sommige dingen niet meer gaan veranderen.

“Levensles één is: ik ga geen rocket scientist meer worden, maar dat wilde ik sowieso niet, dus dat verdriet is verwaarloosbaar. (lacht) Ik ga ook geen grote atlete meer worden, terwijl ik Élodie Ouédraogo wilde zijn. Dat zal er dus ook niet van komen, en de snelste zijn bij de veteranen interesseert mij niet. Ik wil ergens de beste in zijn, anders niets. Maar dan zeggen mensen dat daar na je 40ste allerlei dingen voor in de plaats komen: wel, daar ben ik nu op aan het wachten. (lacht) Rimpels, ja.

“Ik heb het gevoel dat ik in volle transformatie ben, al klinkt dat wat dramatisch. Ik ben nu vorm aan het geven aan hoe de tweede helft van mijn leven er al zal uitzien. Ik had na de dood van Ward Verrijcken (VRT-filmjournalist die in 2020 uit het leven stapte, red.) ook het gevoel dat ik het leven anders ging aanpakken, maar dat duurde maar twee weken: zo werkt dat niet, blijkbaar. Al had ik wel veel aan mijn netwerk, dat heel warm reageerde en waar ik heel dankbaar voor was. Maar ook dat gaat voorbij, want het leven haalt ons altijd in.”

En gelukkig maar: het leven is sterker dan wijzelf. Maar het is ook waar dat mensen heel snel weer naar een evenwicht willen en niet meer willen stilstaan bij de dood van iemand, zelfs als ze die goed gekend hebben.

“Dat heeft er meer mee te maken dat wij collectief ook niet zo heel goed weten hoe we met verdriet moeten omgaan. Dat is ook een beetje onze aard: wij Vlamingen zijn gewoon zo. Wij dragen ons verdriet met trots. Cameron Diaz zegt in mijn favoriete romcom The Other Woman tegen Leslie Mann, die de hele tijd aan het wenen is omdat haar man haar bedriegt: cry on the inside, like a winner. Dat bedoel ik. Draag je lot met waardigheid. (lacht)

“Het woord ‘flink’ komt veel voor in mijn leven: ik probeer dat ook al heel mijn leven te doen. Ik wil graag perfect zijn, en als mensen dan zeggen: ‘je kunt je grenzen niet goed stellen’, denk ik, licht in paniek: nóg een to-do!

“Maar dan moet ik mensen teleurstellen. Ik ben een pleaser en dan botst dat daar weer mee. Maar bij deze: sorry aan al mijn vrienden dat ik weer te laat kwam of hun whatsapps niet meteen beantwoordde. Ik krijg dagelijks een stroom aan berichten binnen, en als ik dan een bericht krijg van een vriend, denk ik: ik wil voor dat antwoord mijn tijd nemen, omdat hij dat waard is. Een perfect antwoord schrijven, dat wil ik, maar dan vergeet ik dat. Die uitleg zien mijn vrienden niet als een compliment. (lacht)

“Ik ben een lastminuteregelaar en hou van de druk van de deadline. Maar een andere levensles op mijn 40ste is: niet iedereen leeft op jouw ritme. Als ik op het werk met wat collega’s vertrek voor een koffie, dan zeggen die: allemaal oké, Fatma, maar je gaat onderweg weer met honderd mensen babbelen en dan zijn we je kwijt. En die leggen zich daarbij neer, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel.

“Ik zoek constant verbinding met mensen, maar besef meer en meer dat die niet in het aantal contacten zit maar in de verdieping ervan. Ik weet dat al heel lang, maar je denkt op je 40ste eindelijk: maak daar nu eens werk van. En als het nu niet gebeurt, zal het nooit gebeuren. Ik wil gewoon een aantal dingen beter doen. Na drie keer te mislukken zie ik zelf wel het patroon. Als ik klaag over mijn werk zeggen mijn vrienden: ik dacht dat het 2023 was maar het is precies nog altijd 2013. Doe er iets aan!

“Volgende levensles: je kunt bij je vrienden niet tien jaar lang met hetzelfde probleem afkomen: ofwel haken ze af, ofwel moet er iets aan veranderen. Ik merk dat mijn kring van mensen wel kleiner wordt, al zeggen mijn vrienden dat mijn kring van intimi ongeveer half Vlaanderen omvat. Wat natuurlijk niet zo is.”

Je bent de meest extraverte introvert die ik ken.

“Ben ik wel een introvert? Ik weet het niet meer. Ik haal veel energie uit het alleen zijn, maar dat komt nu bijna niet meer voor. Wat biedt mij echt ontspanning? Mijn identiteit valt niet samen met mijn werk, ik ben eerst mens en dan journalist, maar dan vraag ik mij af: wie is de mens Fatma Taspinar? Ik leef heel sterk volgens mijn eigen waarden en normen, maar ik bind soms wel in, omdat ik rekening wil ­houden met de anderen.

“Bij een rechtszaak vereenzelvig ik mij niet met het verdriet van die personen: ik registreer en probeer afstand te nemen. Als je mededogen hebt voor de ene partij, dan heb je het niet voor de andere, en dat wil ik als criminoloog niet. Ook de daderkant is moeilijk.”

‘Ik geloof niet in journalistiek die alleen maar binnen blijft en telexen leest. Je moet de dingen vertellen die je alleen kunt weten als je er zelf bij bent.’ Beeld Rebecca Fertinel

Jeroen Olyslaegers maakte voor Humo een indrukwekkend, genuanceerd verslag van het Reuzegomproces, met inbegrip van de ­situatie van de ouders van die heren, die daar de fout van hun leven hebben gemaakt.

“Naast strafrecht heb je ook zoiets als herstelrecht, iets wat bij ons volgens mij nog niet voldoende ingeburgerd is. Waarom zijn processen spraakmakend? Omdat er een grote connectie met de maatschappij en met ons allen is. Bij het terreurproces, maar ook bij Sanda Dia.

“Elke keer als ik op een proces ben, denk ik aan de les die we zouden kunnen trekken. Er is dan een momentum om iets te veranderen: dit mag nooit meer gebeuren en hoe gaan we dat in de toekomst vermijden? Je moet die doop­rituelen niet verbieden, wel het bepaalde, bij­behorende gedrag dat we in het gewone leven ook niet zouden tolereren.

“Wat ik in de rechtszaal ook zag, was hoeveel pijn dat voor iedereen heeft teweeggebracht, een pijn die zelfs de zwaarste straf niet kan verzachten. Bij herstelrecht wordt geprobeerd om opnieuw communicatie tussen de partijen op te starten: in gesprek kom je tot een andere verwerking. Bij een proces plooit iedereen terug op zijn eigen standpunten: men hoort de andere wel maar men luistert niet. Dat is jammer.

“Er zou een soort van parallel circuit moeten komen waarin men gebruikmaakt van dat ­herstelrecht, al kan dat misschien niet bij alle zaken. Maar lange tijd geleden stond dat trouwens, naast rehabilitatie – voor minderjarigen – in het strafrecht.”

Herstellen: dat is wat de mensen van de Cel Vermiste Personen proberen te doen, die op zoek gaan naar mensen die verdwenen zijn. Je ziet dat ook mooi in het gelijknamige programma, als men zelfs na dertig jaar nog op zoek blijft naar iemand, terwijl dat eigenlijk alleen maar belang heeft voor de naasten. Ze proberen mensen hun dierbaren terug te geven na de dood.

“Wat heel mooi is aan de Cel Vermiste Personen: het gaat niet alleen over vermiste, maar ook gemiste personen. Iedereen die verdwijnt, wordt door minstens één iemand gemist. Die verwachten een antwoord en dat blijven de mensen van de Cel dan ook proberen, zelf met cold cases die al jaren onoplosbaar lijken.

“Alweer een reden om blij te zijn dat we in ons land leven: er is iets heel dramatisch moeten gebeuren om die cel op te richten, maar ze doet haar werk en heeft, ook internationaal, een zeer goede reputatie. Ook de nieuwe DNA-databank helpt om antwoorden te krijgen: het niet weten is het ergste. Dat is ook een ­levensles die ik dankzij Alain Remue kreeg: je kunt beter slecht nieuws krijgen dan geen nieuws. Wij willen graag de controle en als we die niet hebben, worden we gek. Je moet van een aantal zekerheden kunnen uitgaan.”

Je kunt pas rouwen als er een lichaam is, zegt de moeder van Ilse Stockmans in de derde aflevering: haar dochter verdween dertig jaar geleden spoorloos. De meeste verdwijningen die blijven openstaan, zullen wel verkeerd afgelopen zijn, maar zeker weet je het niet.

“Er is ook een psychologisch fenomeen dat ons blijft achtervolgen, zelfs als het onze schuld niet is. Als je betrokken bent in een verkeersongeval en de andere partij sterft, niet omdat het jouw schuld is maar omdat hij dronken was of onder de invloed van drugs, dan draag je nog altijd de schuld. Daar kom je niet onderuit.

“In Mij overkomt het niet, een ander programma dat ik heb gemaakt, zat bijvoorbeeld een meisje dat na een tankbeurt weer op de snelweg wilde invoegen, waarop een motorrijder op haar is ingereden. Zij was niet in fout, hij reed te snel, maar hij was wel dood. Dat is afschuwelijk om mee te maken: omdat die mens dood is, droeg dat meisje voor sommigen onvermijdelijk een deel van de schuld. Leef maar eens met zo’n stigma.”

Als het kwaad goede mensen treft: het is de titel van een boek dat gaat over hoe moeilijk het is om dat soort verdriet te verwerken. Het kan de besten overkomen, en het is allemaal toeval.

“Maar daar kunnen wij als mens niet mee om en daarom zoeken we, en zeker ik, altijd de controle. Terwijl totale controle natuurlijk helemaal niet bestaat.

“Toen Christophe (Lambrecht) en Ward (Verrijcken) kort na elkaar stierven, heb ik een tijd in angst geleefd en had ik paniekaanvallen: niemand kon mij garanderen dat zoiets niet meer zou gebeuren. Ik dacht dat ik in een soort spiraal zat en het verdriet was zeker niet eerlijk verdeeld, vond ik. Dat maak ik trouwens constant mee bij mijn justitiewerk. Ik zie zo dikwijls mensen bij wie ik denk: what the fuck, hebben jullie allemaal meegemaakt? Hoe kunnen jullie nog functioneren?”

Wat mij ook altijd opvalt: hoe snel wij alles vergeten. De eerste aflevering van deze reeks draait rond de grote overstroming in Wallonië, die nauwelijks twee jaar geleden is, terwijl niemand in Vlaanderen daar nog mee bezig is. Hetzelfde met de aardbeving in Turkije: de mensen zijn dat al bijna vergeten, als je niet oppast. Niets is zo vluchtig als solidariteit bij een ramp.

“Ik heb veel gebabbeld met Inge Vrancken, Steven Decraene en Julie Colpaert, die verslag hebben gedaan vanuit Turkije, omdat ik van plan was om ook naar daar te gaan, ook al omdat ik de taal spreek. Maar dat zou wel heel dichtbij zijn gekomen; ik weet niet of ik dat gekund zou hebben. Ik hoor van hen dat ze, ondanks hun ervaring met rampen en oorlogen, nog nooit zoiets hadden meegemaakt. Die totale vernietiging is niet in beelden te vatten. De mensen daar zitten nog twintig jaar in de miserie.

“Benieuwd ook welke invloed die aardbeving zal hebben op de verkiezingen in Turkije. Er komt nu nog meer dan anders kritiek op Erdogan. Maar betekent dat ook dat hij daarom zal verliezen? Daar ben ik nog niet zo zeker van. Verkiezingsuitslagen voorspellen, dat hebben we de voorbije jaren gemerkt, is heel gevaarlijk, ook al lijken de dingen soms heel evident. Ik gok dat er toch een tweede ronde zal komen. Toevallig ben ik dan in Istanbul. Ook al volg ik de regio niet meer professioneel, ik ben toch heel benieuwd.

“Met ouder worden denk ik wel: dat idealisme dat ik vroeger voor grote zaken had, wil ik nu meer reserveren voor mijn tribe, mijn stam. Ik voel mij soms toch een beetje als een laad­station waarbij iedereen mag komen tanken zonder te betalen. En dat voedt mij langs de andere kant ook. Wie goed doet, goed ontmoet: dat heb ik echt van mijn ouders.

“Je moet geen eindafrekeningen maken, want die zijn toch altijd negatief. Ik kan niet tegen mensen die ongelukkig zijn, al weet ik dat ik hen niet tegen hun zin gelukkig kan maken.”

‘Wij Vlamingen weten collectief niet zo goed hoe we met verdriet ­moeten omgaan.’ Beeld Rebecca Fertinel

Het gaat over intrinsieke motivatie: wie niet wil, wil niet.

“Mijn ouders hebben mij wel gewapend, denk ik. Ik was helemaal geen goede student in de humaniora en ben pas aan de universiteit echt op snelheid gekomen. Ik heb ook zelf mijn studie betaald. Door te werken in het weekend, kocht ik mijn vrijheid. Ik heb mijzelf toen overtroffen: daar moest ik tonen dat ik veerkracht had.

“Ik wilde met mijn eigen vleugels kunnen ­vliegen en kon dat niet in het klassieke schoolsysteem. Ik was een babbelzieke speelvogel, en toen was er gelukkig nog geen smartphone. Dat kronkelige pad heeft mij extra skills gegeven om te overleven. Ik had wel vertrouwen in mijzelf.

“Ik ben altijd een durver geweest, al is dat ook wel verminderd met ouder worden. Ik was ook altijd een plantrekker en dat komt mij als journaliste bijzonder goed van pas. Ik kan heel goed fixen. Een nee krijg je, maar een ja zal het zijn: dat is mijn motto.” (lacht)

In De Cel Vermiste Personen zegt Alain Remue: een zaak beleven aan je bureau is één ding, maar je moet altijd naar de plek waar het ­is ­gebeurd.

“Ik geloof niet in journalistiek die alleen maar binnen blijft en telexen leest. Ik deed ooit verslag over Turkije en daar was geen internet omdat het te duur was. Geen enkele bron had ik. Dan ben ik zelf het verhaal gaan zoeken. Je moet je zintuigen gebruiken, ruiken, rondkijken, met mensen babbelen en zo je analyse maken. Dat is voor mij journalistiek: dingen vertellen die je alleen kunt weten als je er zelf bij bent. Dat is hetzelfde voor justitieverslaggeving: je moet die zaal in. Zitten daar veel mensen, hoe kijken die, wat is de ­lichaamstaal, hoe spreekt de voorzitter?”

Dat is bijna politiewerk. Het is de methode die Remue ook de hele tijd toepast.

“Dat is de criminoloog in mij: ik kijk naar zo’n proces als een sociologische of antropologische situatie. Mijn troef is dat ik meteen aanvoel welke sfeer er hangt en waarom dat zo is. Tristesse, spanning, kwaadheid... Ik ben heel gevoelig voor die externe trigger, mijn antennes zijn fijn afgesteld. Soms te fijn; ik zou ze ook weleens willen afzetten.

“Maar het is niet omdat ik iets aanvoel dat mensen daarover willen praten: dat is ook een levensles. Ik ben niet bang voor verdriet, maar mensen hebben soms schroom om erover te vertellen. Als ze dat dan wel doen, dan heb ik daar het grootste respect voor.

“Ik ben erg geïnteresseerd in hoe ons brein werkt, al dan niet in combinatie met ons lichaam. Ik lees daar veel over, net nog Dansen naar vrijheid van André Pelgrims, bijvoorbeeld.

“Ik cultiveer slapen. Slapen is het beste wat er is. Al mijn vrienden zeggen: er zijn te weinig uren in een dag. Ik zeg: er zijn te weinig uren in een dag om te slapen. Ik ben een marmot, ook al ­omdat mijn dagen zo vol zitten. Ik pleit voor de verplichte winterslaap!”

Laatste vraag: zou die Cel Vermiste Personen eigenlijk niet iets voor jou zijn? Volgens mij heb je het juiste profiel.

“Nee, dat zou ik niet kunnen. Ik kan niet delegeren, ik zou alles zelf willen doen.

“En om die taak aan te kunnen moet je meer geaard zijn dan ik nu ben. Ik heb tijdens mijn ­stage criminologie minderjarigen begeleid die het moeilijk hadden en heb in die korte tijd wel ­geleerd dat je stevig in je schoenen moet staan, want die mannen luisterden echt niet. Ik had niet het geduld om daarmee om te kunnen. En je hebt maar heel zelden een echt goed resultaat, terwijl ik 100 procent resultaat wilde.

“Ik moet toegeven dat ik, toen ik jong was en puberde, ook niet luisterde. Vraag dat maar aan mijn ouders. Maar ik heb de tijd gekregen om mijn eigen pad te zoeken en te vinden.

“Ik ben en blijf de regelaar, laat mij dat maar blijven doen.”

De Cel Vermiste Personen (seizoen 2), dinsdag om 20.40 uur op Eén en op VRT MAX