‘Fascinerend, grappig, charmant’: Adil & Bilall gooie hoge ogen met ‘Ms. Marvel’

De reeks draait om Kamala Khan (Iman Vellani), een meisje met Pakistaanse ouders dat opgroeit in New Jersey. Ze is een doodgewone, beetje nerdy, puber met een bijzondere voorliefde voor de superhelden uit het Marvel-universum. Een meisje dat het, net zoals veel van haar leeftijdsgenoten, moeilijk heeft om haar plaats te vinden. Maar wanneer ze dankzij een magische armband van haar overgrootmoeder zelf over bijzondere krachten blijkt te beschikken en ze zich dus ook zelf een superheld mag noemen, wordt haar wereld op zijn kop gezet.

Het was voor Adil en Bilall afwachten hoe de nieuwe reeks, waarvan de eerste twee afleveringen nu te zien zijn op Disney+, ontvangen zou worden. Met Ms. Marvel komt er immers voor het eerst een moslima de Marvel-stal binnen. De manier waarop ze dat doet kan voorlopig vooral op positieve reacties rekenen. De Britse krant The Guardian omschrijft haar als ‘grappig, charmant en in staat om moeiteloos af te rekenen met alle vooroordelen’. Ook in The Financial Times krijgt de reeks lof en dan vooral voor de manier waarop er in wordt omgegaan met de achtergrond van het hoofdpersonage. “Dat ze praktiserend moslim is en Pakistaanse roots heeft wordt niet afgedaan als een bijkomstigheid”, klinkt het. “De reeks gaat evenveel over haar culturele erfenis als over haar strijd tegen het kwaad.”

Al kan dat laatste niet op alle banken op applaus rekenen. Alan Sepinwall van Rolling Stone bijvoorbeeld ziet de balans in de eerste twee afleveringen een beetje door slaan. “In de eerste twee afleveringen zetten de makers Kamala, haar familie, haar vrienden en de lokale moslimgemeenschap zo goed neer dat haar banden met het superheldenuniversum van Marvel een beetje naast de kwestie voelen. Gedurende grote stukken van de eerste twee afleveringen is het als kijker makkelijk om te vergeten dat Ms. Marvel een superheldenreeks is. Dat is tegelijk het beste en het slechtste wat ik over de serie kan zeggen.”

The Independent is dan weer vooral enthousiast over het feit dat de cultureel diverse achtergrond van de makers doorsijpelt op het scherm. Niet alleen Adil en Billal voegen kleur toe aan de productieploeg. Ms. Marvel werd immers geschreven door de Brits-Pakistaanse komiek Bisha K Ali. “Marvel is zo’n ongeremd commerciële onderneming dat bij die keuze ongetwijfeld cynische motieven spelen, maar het is verfrissend te zien hoe creatievelingen van Zuid-Aziatische origine dit grote project leiden.” Al blijft het natuurlijk vooral de vraag of Ms. Marvel in de toekomst haar voet zal kunnen zetten naast die van de andere Marvel-superhelden. Bij filmmagazine Empire denken ze alvast van wel. “Ms. Marvel is voor zowel jong als oud een meeslepende en unieke aanwinst voor het Marvel-universum.”