‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’: jammer van de koffiekoeken ★★☆☆☆

We zitten drie films ver in deze als een pentalogie opgevatte reeks Harry Potter-prequels, en de feeërieke fut van de eerste Fantastic Beasts uit 2016 lijkt al zo’n beetje opgebruikt. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is een fantasyfilm die zowel vaart als inspiratie mist, en het jammerlijke verschralingsproces dat zich al had ingezet met The Crimes of Grindelwald (2018) nog een flink eind doorzet.

Zowel dat vorige deel als de proloog van The Secrets of Dumbledore zetten hun pionnen uit voor de confrontatie tussen Albus Dumbledore (Jude Law) en de duistere magiër Gellert Grindelwald, die aan een brute machtsgreep bezig is. Maar eilaas: een memorabele climactische strijd wordt het niet. De Deense acteur Mads Mikkelsen moest als Grindelwald invallen voor Johnny Depp, nu die in staat van ongenade is gevallen in Hollywood, en doet dat met de vreugde van een interimleerkracht.

En de leerlingmagiërs en dreuzels onder leiding van magizoöloog Newt Scamander (Eddie Redmayne) die Dumbledore bijstaan in die bovennatuurlijke mot, een soort Avengers van de Wizarding World, komen niet verder qua présence dan wat kloeke blikken in de camera werpen. We moesten even gniffelen toen we de in leren trenchcoats getooide booswichten (want ook in de fictieve jaren 30 van deze film welt er een Teutoonse dreiging op over Europa) door magische interventie bedolven zagen onder een berg koffiekoeken, maar die momenten van verwondering waren schaars.

Van één ding gingen onze oogjes toch even blinken: de met onberispelijke CGI opgezette processie van fabeldieren die zich aanhoudend over het scherm ontrolt tussen de gebeurtenissen door, met als hoogtepunt een geboortescène in het begin. De titel klopt op zijn minst: de beestjes zijn inderdaad fantastisch. En ja, de Dumbledores (meervoud!) hebben geheimen (ook meervoud!), dus ook de ondertitel doet de waarheid recht aan. Al zou die ene revelatie aan het begin allang niet meer iets mogen zijn waarvoor makers van Hollywood-blockbusters zichzelf op de borst kloppen.