Fans kunnen niet wachten op vermoedelijke comeback: ‘Alors On Danse’ van Stromae is een hit op TikTok

Het gaat om een filmpje van de 19-jarige Usim E. Man ofwel @usimmango op TikTok. In de video krijgen we te zien hoe de jongeman samen met een groepje vrienden een belachelijk makkelijk dansje doet op een remix van ‘Alors On Danse’. Het fragment duurt in totaal ook maar enkele seconden, maar dat kon Usim niet tegenhouden om viraal te gaan met zijn creatie. De video werd ondertussen namelijk al meer dan 118 miljoen keer bekeken.

Verschillende varianten

De bewegingen van de vijf vrienden zijn op amper een week tijd al zo populair geworden dat verschillende andere TikTok-gebruikers een eigen versie van het dansje gemaakt hebben. Usim zelf maakte er ondertussen ook zelf een meme van en deelde al verschillende andere filmpjes waarin het duidelijk erg verslavende dansje in te zien is. Daarnaast werd de video ook al opgepikt door enkele bekende namen. Zanger Jesse McCartney maakte zijn eigen versie van de danspasjes en ook actrice Lindsey Shaw reageerde op de TikTok-hit.

De timing van het filmpje is bovendien redelijk toevallig, want sinds begin deze week lijkt het er namelijk op dat Stromae, de zanger van het originele nummer, binnenkort een comeback maakt. Volgens Paris Match komt de zanger deze herfst niet alleen met een nieuw album, maar ook met een gloednieuwe tournee. Dat laat ook Angelo Gopee, hoofd van de Franse afdeling van Live Nation, in Paris Match weten: “Hij wordt in de hele wereld gevraagd.” Op de sociale media van Stromae is er voorlopig nog niets verschenen over zijn vermoedelijke comeback, dus jammer genoeg is het nog heel eventjes wachten op een officiële bevestiging.