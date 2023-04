Familieopera ‘Kruistocht’ geeft kinderen een stem: ‘Het is gemakkelijk om de ideeën van een kind op de achtergrond te schuiven’

Gooi theatermaker Johan De Smet, kunstenaar Jaouad Alloul, de Compact Disk Dummies en vijftig kinderen in de mix en je krijgt de familieopera Kruistocht. Vier jongeren uit de voorstelling delen hun inzichten over kinderrechten, discriminatie, teamwork en persoonlijke groei.

De vier tieners voelen zich als een vis in het water tijdens de fotoshoot in Opera Gent. Ze brengen elkaar aan het lachen en geven gretig instructies aan regisseur Johan De Smet voor de beste poses. Otis Mels hangt als eerste in de rode fluwelen gordijnen en niet veel later volgt de hele bende. Het toont hoe hard de kinderen van KOPERGIETERY en die van het Kinderkoor Opera Ballet Vlaanderen naar elkaar toe gegroeid zijn. “De eerste keer samen repeteren was even wennen”, vertelt Otis (13) die de rol van kindsoldaat Brecht vertolkt. Dat beaamt Ayame Calmeyn (16) die Dewi, de moederkloek van de groep, speelt. “Normaal werk ik meer op gevoel. Nu moet ik op de dirigent vertrouwen, want alles staat vast op de muziek. Als iemand een fout maakt, kunnen we niet zomaar hernemen.”

Beeld Wouter Maeckelberghe

Aan het begin van de voorstelling strandt Rosa – actrice Marjan De Schutter – in een onbestemd verleden, nadat haar eigen wereld is overstroomd en opgebrand. Ze ontmoet een groep verstoten kinderen die op zoek zijn naar het beloofde land Niehier. De Money Monks – gespeeld door de Compact Disk Dummies – beloven hun een wereld vol rijkdom in ruil voor hard werk. “De kinderen moeten steeds harder, sneller en efficiënter werken”, legt regisseur De Smet uit. “De maakbaarheid van geluk is een mindset die ertoe heeft geleid dat 160 miljoen kinderen wereldwijd nog steeds een vorm van kinderarbeid doen.”

Zo komen in de voorstelling kinderarbeid en kindsoldaten aan bod. Niet alle kinderen hebben de kans om hun eigen toekomst uit de bouwen. Lucija Frühauf (13) van het kinderkoor is bezorgd om vrouwenrechten. “In veel landen mogen meisjes vanaf hun twaalf jaar niet meer naar school en moeten ze thuis het huishouden doen. Misschien willen ze wel dokter worden, maar ze krijgen die kans niet. Er zijn zelfs vrouwen die hun leven riskeren als ze nog maar hun haar tonen.”

“Ik denk vaak na over discriminatie”, vult Otis aan. “Ik ben zelf niet wit genoeg om Belg te zijn, maar ook niet zwart genoeg om Afrikaan te zijn. Wat gebeurt er met iemand zoals ik in racistische landen?”

Dromen najagen

Ongedwongen zichzelf kunnen zijn: dat vinden de jonge acteurs en zangers belangrijk. Maxim De Cang (12) van Opera Ballet Vlaanderen: “Ik vind vrije meningsuiting de basis van alles. Je moet niet zomaar iemand blindelings volgen, maar je eigen ideeën vormen.”

“Het is als volwassene gemakkelijk om de ideeën van een kind op de achtergrond te schuiven”, gaat Ayame verder. “Toch is het belangrijk om naar kinderen te luisteren. Als je je eigen mening niet kan uiten, blijft die opgekropt zitten en kan je je ware gelaat niet aan de wereld tonen.”

Regisseur Johan De Smet met (met de klok mee) Maxim, Lucija, Ayame en Otis. Beeld Wouter Maeckelberghe

In Kruistocht staan de ideeën van de kinderen centraal. De Smet legt uit: “We laten de volwassenen niet de plak zwaaien. Rosa aarzelt zelf. Haar onzekerheid zaait twijfel bij de kinderen die het Niehier van de Money Monks in vraag beginnen te stellen. Rosa beseft hoe waardevol het is om te luisteren naar de veerkracht, verbeeldingskracht en flexibiliteit van de kinderen.” De groep doorprikt de mooie praatjes van de koningen van het snelle geld en komt in opstand. “De kinderen vinden zichzelf terug en stappen uit de ratrace. Ze gaan op zoek naar een plek waar ze hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen”, vertelt Ayame.

Twijfelen aan jezelf en je keuzes is een sterkte en geen zwakte, vult Ayame aan. “Het personage Aïko kiest eerst de kant van de Money Monks. Hij bedenkt zich doordat Rosa hem een spiegel voorhoudt. Het is oké om fouten te maken en van gedachten te veranderen. De andere kinderen hebben hem nooit veroordeeld voor zijn keuzes. Iedereen verdient een tweede kans.”

Dat idee probeert Maxim ook toe te passen in het dagelijkse leven. “Een conflictsituatie tussen twee personen kan veel dieper liggen dan wat je op de oppervlakte ziet. Je moet niet meteen conclusies trekken en een kant kiezen. Meestal ken je de context van het probleem niet.”

“Ik vind wel dat je tussenbeide moet komen”, vult Otis aan. “Maar als achteraf blijkt dat je een inschattingsfout hebt gemaakt, moet je je fout toegeven.”

Ondanks hun verschillende karakters, verenigt de bende zich om het hobbelige parcours naar Niehier af te leggen. “De kinderen hebben alles zelf gedaan: van het plan tot de uitvoering”, zegt Lucija. “Ze vormen een hecht team en bereiken hun doel zonder de hulp van volwassenen.” Hun finale bestemming is niet het luxeleventje dat ze voor ogen hadden, maar een plek waar iedereen vrij en gelijkwaardig is.

“Ik hoef zelf geen luxe of veel geld”, vertelt Otis. “Ik vind mijn leven heel tof en ik zou graag hebben dat elk kind op de wereld de kans had om zijn dromen na te jagen.” Je ideale Niehier begint bij jezelf, vindt Maxim. “Een perfecte wereld bestaat niet, er is overal wel een vorm van geweld en discriminatie. Maar als je zodanig aan jezelf werkt dat je flexibel bent en het beste kan maken van elke situatie, dan is je Niehier toch compleet?”

Kruistocht gaat vanavond in première in Opera Gent. Nog voorstellingen tot en met 4 mei en vanaf 26 oktober in Opera Antwerpen. Meer info: operaballet.be