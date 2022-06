Familie van inspiratiebron voor ‘Top Gun’ sleept filmstudio Paramount voor de rechter

36 jaar na de succesfilm met Tom Cruise, die geïnspireerd was op het journalistiek artikel Top Guns van de hand van Ehud Yonay in 1983, bracht Paramount eind mei de sequel Top Gun: Maverick uit. Op het Filmfestival van Cannes ontving hoofdrolspeler Tom Cruise de ere-Palm voor zijn carrière. De film was meteen heel succesvol en bracht in de eerste tien dagen na de release wereldwijd ruim 548 miljoen dollar (513 miljoen euro) op, schrijft de Britse omroep BBC.

In de klacht die werd ingediend voor de rechtbank in Californië beweren Shosh en Yuval Yonay, de weduwe en zoon van de overleden auteur, dat ze in 2020 hun auteursrechten terug hebben gevorderd en Paramount dit “opzettelijk zou hebben genegeerd”. “De Yonay’s beweren, en Paramount ontkent, dat het vervolgverhaal in 2022, net zoals de oorspronkelijke film in 1986, een afgeleide is van het verhaal van de auteur”, zo klinkt het in de klacht. “De beschuldigingen zijn onterecht en we zullen ons krachtdadig verdedigen”, zegt Paramount.

Shosh en Yuval Yonay vragen een schadevergoeding, maar het is niet bekend hoeveel die zou bedragen. Ook willen ze verhinderen dat de film verder verspreid en getoond wordt.

In Top Gun: Maverick kruipt Tom Cruise opnieuw in de huid van de piloot Pete ‘Maverick’ Mitchell, nu een kapitein, die traint om de uraniumverrijkingsfabriek van een als vijandig beschouwd land te bombarderen. In de film draven onder meer Ed Harris, Jennifer Connelly, Miles Teller en Jon Hamm op, net als Top Gun-veteraan Val Kilmer. De release werd twee jaar uitgesteld wegens de coronapandemie.