Familie en de dood staan centraal in de streamingtips van de week

Frenetieke familiezaken

Het ene moment ben je een jonge up-and-comer in het wereldje van de sterrenrestaurants, het volgende ben je na een overlijden in de familie weer in je thuishonk, waar je het familierestaurant moet runnen. Met véél meer sores als gevolg dan alleen maar het verlies aan prestige. Het overkomt Carmen ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy Allen White, eerder bekend als de oudste broer uit Shameless) in The Bear, weer een recente reeks (ze liep al in de VS) van kwaliteitsfabriekje FX (dat eerder dit jaar ook al hoge ogen gooide met The Old Man en Under the Banner of Heaven). The Bear is een frenetieke reeks, waarin u alle personages moet leren kennen tijdens momenten van hoogspanning.

The Bear, in één keer te bingewatchen op Disney+.

De cast van 'The Midnight Club'. Beeld Netflix

Boodschappen van de overkant

Acht patiënten in een opvangcentrum voor terminaal zieke jongeren komen iedere dag op middernacht samen om elkaar verhalen te vertellen, en sluiten een pact dat de eerstvolgende die overlijdt een teken zal geven van gene zijde. Met The Midnight Club komt een nieuwe lading young adult fiction op het scherm, gebaseerd op een boek van Christopher Pike.

The Midnight Club, vanaf 7 oktober op Netflix.

Chucky! Beeld Streamz

Wanna play?

De moorddadige lotgevallen van killerpop Chucky gaan hun vijfde decennium in, met een tweede seizoen van de horrorreeks die volgde op de vele Child’s Play-films. De tv-serie is wat bedachtzamer dan die laatsten, die in het circuit van de B-film vertoefden. Dit tweede seizoen volgt meteen op een ontstellende cliffhanger aan het slot van het eerste.

Chucky seizoen 2, vanaf 7 oktober op Streamz.