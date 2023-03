‘Familie’: de soap is beter dan de theaterfilm

Waarom kiest het Vlaamse videostreamingplatform Streamz ervoor om de theaterfilm Familie aan te bieden? Dat is de vraag waarmee ik achterblijf na het bekijken van Milo Raus verfilmde toneelstuk. Een kijkcijferkanon zal het wellicht niet worden en om de kunstminnende meerwaardezoeker te verleiden om een abonnement te nemen, zoek je beter een écht hoogstaande kunstfilm uit.

Familie is een trouwe weergave van de gelijknamige voorstelling van NTGent-opperhoofd Milo Rau uit 2020. Nog voor de première zorgde het stuk al voor ophef door de expliciete zelfdodingsscène op het einde. Zo werd er met name gevreesd voor copycatgedrag. Alleen bleek de commotie groter dan de artistieke meerwaarde van het werk in kwestie.

Verschillende recensenten bekritiseerden indertijd terecht het nihilisme van de voorstelling. Rau vertrekt voor Familie van een waargebeurd familiedrama in het Noord-Franse Calais. In 2007 stapte het bejaarde koppel Demeester samen met hun twee volwassen kinderen zonder duidelijk aanwijsbare reden uit het leven. Trouw aan zijn poëtica die graag de grenzen opzoekt tussen feit en fictie, laat Rau het stuk spelen door een echte familie: acteurskoppel An Miller en Filip Peeters samen met hun tienerdochters Leonce en Louisa.

Maar in plaats van dat de productie zoals aangekondigd op zoek gaat naar antwoorden, krijgt het publiek een doordeweekse gezinsavond te zien die vrijwel onverklaarbaar eindigt in zelfmoord. Dat we de gezinsleden gadeslaan terwijl ze in hun huiselijke vertrekken heel normaal koken, huiswerk maken of samen eten brengt een banalisering teweeg van de beslissing om uit het leven te stappen. De weinige hints die gegeven worden over hun mogelijke redenen staan niet in verhouding tot het gewicht van hun daad.

Het is een euvel dat de verfilming eveneens parten speelt. Al moet gezegd dat er dankzij verfijnd camerawerk en mooie close-ups meer ruimte ontstaat voor de bedrukte sfeer en de zwaarte die het laatste avondmaal van het gezin tekenen. Je ziet tranen op Millers wangen die het schouwburgpubliek niet kon waarnemen, subtiele blikken en gebaren. Op die manier ontstaat een grotere betrokkenheid dan op het toneel.

Dus ja, de film is beter dan het stuk. Maar of het daarom de moeite is om hem uit te zitten? Het is niet omdat zelfdoding in se altijd onbevattelijk is, dat het een goed idee is om kijkers het veld in te sturen met iets wat grotendeels voorbijgaat aan de pijn en de kwetsbaarheid van de thematiek. Familie blijft een – weliswaar mooi gemaakte – verfilming van matig theater en in dat licht zoekt zowel de cultuurliefhebber als de binger zijn gading beter elders.

‘Familie’ is te zien op Streamz.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.