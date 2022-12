‘Fake news & ik’: hoe het wantrouwen zich in onze hoofden nestelt

Journalisten die zelf uitgebreid in beeld komen in hun documentaires: ik heb de meerwaarde ervan nooit helemaal begrepen. VRT-reporter Tim Verheyden had wat mij betreft dus gerust iets meer op de achtergrond mogen blijven in het tweedelige Fake news & ik.

Al neemt dat niet weg dat ik volledig onderschrijf dat hij zich de afgelopen tien jaar met succes vastbeet in heel wat relevante thema’s. Denk maar aan de Pano-uitzending over een extreemrechtse studentenclub of aan zijn onthullingen over hoe Google onze privacy schendt. Ook fake news is een heet hangijzer van formaat. Het feit dat steeds meer mensen allerlei complottheorieën verkiezen boven de informatie die ze via de krant of het journaal binnenkrijgen, is een ronduit griezelige evolutie.

Hoe concreet de dreiging kan zijn, toont Fake news & ik aan de hand van aanslagen zoals in Christchurch of de bestorming van het Capitool in de VS. Een meerwaarde is bovendien de dappere getuigenis van twee mensen die zelf ooit geloofden in complottheorieën. Hun verhaal toont aan hoe makkelijk je ten prooi valt aan hersenspinsels.

Een van de interessantste bijdrages komt van Imran Ahmed, CEO van het Center for Countering Digital Hate Speech. De Brit wijst terecht op de perverse rol van sociale media in deze problematiek. We vergeten immers al te makkelijk dat Facebook en co bedrijven zijn die winst willen maken en dat ze niet ons bedienen, maar wel adverteerders. Als je weet dat nepnieuws veel clicks en likes oplevert, is het niet verwonderlijk dat complottheorieën online big business zijn. Alleen al antivaccinatie-desinformatie leverde jaarlijks 1 miljard dollar op, legt Ahmed fijntjes uit.

Tegelijkertijd is de valkuil van Fake news & ik dat de docu zich enigszins blind dreigt te staren op de rol van sociale media. Want hoewel hun algoritmes zeker een belangrijk deel zijn van de giftige cocktail, bieden ze geen afdoende verklaring voor de huidige malaise. Zo wordt niet alleen vergeten dat fake news van alle tijden is, het tanende vertrouwen in pers en politiek dateert al van voordat Facebook deel werd van ons dagelijks leven.

Niet toevallig vertelt een van de ex-complotdenkers dat hij op de verkeerde plekken zocht naar houvast omdat hij zich slecht voelde in zijn vel. Wie wil begrijpen waarom argwaan zich vandaag zo makkelijk in onze geesten nestelt, moet mijns inziens ook het huidige tijdsgewricht in ogenschouw nemen. In een era waarin de kloof tussen arm en rijk enerzijds steeds groter wordt en we anderzijds allereerst consument, dan individu en slechts af en toe burger zijn, krijgt wantrouwen alleszins alle ruimte om te groeien.

