‘Extra Time’ zal nooit meer hetzelfde zijn zonder de beste patron van het café zonder bier

In tijden waarin alles lijkt te beginnen en eindigen met omikron in plaats van met alfa en omega, zijn er geen zekerheden meer. Zeker nu Frank Raes niet langer Extra Time zal presenteren.

Voor de eerste keer in de geschiedenis werd het voetbalprogramma op dinsdag gepresenteerd, en voor de laatste keer zat Raes aan het hoofd van de tafel. 434 maal was hij zo de immer minzame patron van wat, in wezen, het befaamde café zonder bier is. De gasten kregen een glas water, al dan niet met een schijfje komkommer. En toch Radja Nainggolan aan je tafel krijgen: faut le faire.

Nainggolan was een van de voetballers en journalisten die, in een door Filip Joos (afwezig, want corona) gemonteerd filmpje afscheid namen van Raes. Rode Duivel Jan Vertonghen deed het met een knipoog en een flauw woordmopje, Dries Mertens noemde hem ‘legend’, gezeten voor een foto van Zinédine Zidane, Diego Maradona en Pelé die tafelvoetbal spelen. Toepasselijk, want die legends maken ook deel uit van het decor van Extra Time, terwijl Raes de eerste aflevering van het programma, dertien jaar geleden, presenteerde aan een voetbaltafel.

Aan die voetbaltafel kwam Romelu Lukaku zitten, toen die nauwelijks oud genoeg was om een pintje te bestellen. Nu en dan schoven andere bekendheden aan – Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, en op een godvergeten maandag zelfs Dimitri De Condé. Maar Raes was in zijn beste vorm als hij zijn gewone stamgasten in toom moest houden.

Filip Joos en Frank Raes in het eerste decor van ‘Extra Time’. Beeld © VRT 2011 - Bart Musschoot

Er was Joos, de plaatselijke, sympathieke betweter die een vaste stoel had. Er waren gezellige volksjongens als Wesley Sonck die ‘scoren’ als ‘schoren’ uitspreken en er waren luidruchtige Hollanders –Jan Mulder zocht uiteindelijk een duurder café, maar voor Raes’ afscheid was Jan Boskamp nog eens afgezakt. Er was de stille kracht van Gert Verheyen en de éminence grise die naar de naam Peter Vandenbempt luistert.

Wanneer de discussies te hoog dreigden op te lopen, trok de patron aan de teugels en herinnerde hij zijn gasten eraan dat de hond van de buren van Café Winteruur begon te blaffen. Als de gesprekken stokten, serveerde Raes een voetbalfragment op een bordje van jonge en oude voetbalweetjes. En zelfs als die al lang over tijd waren, smáákte dat.

Of het nu ging om de spurtsnelheid van voetballer-atleet André Raes of de nationale selectie van Jan Verheyen, actief bij Union toen die in derde klasse speelden: als een fles oude, lang gerijpte whisky had Raes zulke anekdotes altijd klaarliggen in zijn mentale voorraadkast, die hij op simpel verzoek – en veel vaker nog zónder simpel verzoek – opendeed.

Een mens gaat naar de kroeg voor vertrouwde gezelligheid, en verdorie, wat is het fijn geweest om elke maandagavond langs Extra Time te passeren. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Niet omdat Aster Nzeyimana geen betrouwbare opvolger is, maar omdat een bar samenvalt met zijn barman. Schenk ons nog een watertje met komkommer uit, Frank. Op jouw gezondheid. Proost.