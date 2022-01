Expo’s om te bezoeken in 2022: op reis met Rinus Van de Velde en de zelfportretten van Van Gogh

Rinus Van de Velde - Inner Travels

Het voorjaar van 2022 staat voor Bozar in teken van Europalia. In het kader van het jaarthema Trains & Tracks neemt Antwerps kunstenaar Rinus Van de Velde de bezoekers mee in zijn Inner Travels, een parallel universum dat hij creëerde. De tentoonstelling focust op een circulair verhaal van vertrekken en terugkeren naar huis, met de trein als metafoor voor de reis, samen met een overzicht van hoofdzakelijk recente werken. Het geheel wordt geconfronteerd met een selectie werken van moderne en hedendaagse kunstenaars zoals Joan Mitchell, Claude Monet, Laure Prouvost en Jean Tinguely.

Vanaf 18 februari in Bozar Brussel.

Vluchtverhalen

In 2021 was het exact 70 jaar geleden dat het vluchtelingenverdrag in Genève door 24 landen werd ondertekend. In de nasleep van WOII bepaalde dit verdrag wie wettelijk vluchteling was en wie recht had op asiel. Vandaag zijn wereldwijd zo een 80 miljoen mensen op de vlucht en beroert het thema nog steeds onze maatschappij. Naar aanleiding van deze verjaardag opent het Red Star Line Museum de tentoonstelling Vluchtverhalen. De expo onderzoekt wat het betekent om op de vlucht te zijn. Mensen met een vluchtverhaal komen zelf aan het woord. Persoonlijke objecten en interviews brengen hun verhalen tot leven.

Ondertekening van het Vluchtelingenverdrag in Genève. Beeld RV Red Star Line Museum

Vanaf 1 april in Red Star Line Museum Antwerpen.

Phallus. Norm & Vorm

De penis is overal. Waar mensen zijn, duikt de vorm op: in oeroude grottekeningen, in kunst, op een wc-deur of sociale media. In wetenschappelijk onderzoek komt het mannelijke lid ook uitgebreid aan bod. Het GUM, het Gents Universiteitsmuseum zet in Phallus. Norm & Vorm het mannelijke lid centraal. In de tentoonstelling buigen wetenschappers en kunstenaars zich nu over wat zich echt onder de gordel bevindt. Vragen als “Is de penis baas over de voortplanting?” en “Maakt de fallus de man, of net niet?” worden er beantwoord.

Phallus. Norm & Vorm. Beeld Gum Gent

Vanaf 24 maart in GUM Gent.

Francis Bacon: Man and Beast

Het is een weinig bekend feit, maar Francis Bacon (1909-1992) was enorm gefascineerd door dieren en ook dat had een invloed op zijn favoriete onderwerp, de mens. Het werd het vertrekpunt van de Royal Academy. Bacon is een van de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw. Na zijn dood veranderde de wereld in zo’n sneltempo dat zijn portretten van getormenteerde mensen steeds vooruitziender werden. De tentoonstelling omvat ongeveer 45 schilderijen uit zijn carrière, van zijn vroegste werken uit de jaren 30 tot het laatste schilderij dat hij ooit maakte in 1991 en dat voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk zal worden tentoongesteld.

Francis Bacon, Study for Chimpanzee, 1957. Beeld © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved.

Vanaf 29 januari in Royal Academy of Arts Londen.

Gaudí

Na een succesvolle doortocht in 2020 in het zuiden van Frankrijk, komt de tentoonstelling Gaudí dit voorjaar naar Parijs. Aan de hand van tekeningen, maquettes en meubels neemt Musée d’Orsay je mee door het universum van Antonio Gaudí. De tentoonstelling werpt een licht op het oeuvre van de vermaarde architect en meester van de Art Nouveau. Het focust op Gaudí’s creativiteit en grote invloed in Catalonië van de 19e tot de 20e eeuw. Je ontdekt er het atelier van de Catalaanse architect, zijn innovatieve werktechnieken, de rol van zijn medewerkers en zijn projecten.

Beeld ©Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Vanaf 12 april in Musée d’Orsay Parijs.

Van Gogh Self-Portraits

Er is maar één portretfoto van Vincent Van Gogh bewaard gebleven. Hij is 19 jaar en kijkt wat nors naar de camera. Verder weet de wereld vooral hoe hij eruitzag omdat hij zichzelf zo vaak heeft geschilderd. Op die werken is te zien dat hij rood haar had, groene ogen en een hoekig gezicht. Maar toch zijn de gezichten steeds verschillend. Vanaf februari vindt in The Courtauld Gallery in Londen de eerste tentoonstelling plaats die gewijd is aan zelfportretten uit alle periodes van zijn leven. Een selectie van 15 zelfportretten wordt samengebracht om de evolutie van Van Goghs zelfrepresentatie te volgen. Van zijn vroege Zelfportret met een donkere vilten hoed, gemaakt in 1886 tijdens zijn vormingsperiode in Parijs, tot Zelfportret met palet, geschilderd in het asiel in Saint-Rémy-de-Provence in september 1889, een van zijn laatste zelfportretten voor zijn dood in 1890

Beeld The Art Institute of Chicago. Creative Commons Zero (CC0).

Vanaf 3 februari in The Courtauld Gallery Londen.

150 jaar Mondriaan

In 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan, de grootste Nederlandse kunstenaars van de 20ste eeuw, geboren werd. Kunstmuseum Den Haag, dat met ruim 300 werken de grootste collectie Mondriaans ter wereld heeft, laat dit niet ongemerkt voorbij gaan. In 2017 toonde het museum voor het eerst alle Mondriaans in zijn collectie in een overzichtstentoonstelling. Voor 2022 kiest het hoe Mondriaan zich bewoog tussen zijn vrienden en hoe hij vele kunstenaars na hem heeft geïnspireerd.

Beeld Piet Mondrian

Vanaf 2 april in Kunstmuseum Den Haag.

Heropening KMSKA Antwerpen

Schrijf 25 september 2022 alvast in de agenda. Op die dag heropent het gerenoveerde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) in Antwerpen na een jarenlange renovatie eindelijk de deuren. Het nieuwe en historische gedeelte samen zullen het KMSKA een volledig andere dynamiek geven, dat belooft in te zetten op beleving en een open huis te zijn waar elke bezoeker zal kunnen genieten.

Beeld Klaas De Scheirder

Vanaf 25 september.