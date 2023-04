Expo in Antwerpen belicht belang van pionier-fotograaf Man Ray voor de modewereld

Man Ray is de innovatieve ­fotograaf achter surrealistisch werk zoals Le Violon d’Ingres, maar hij verrichte vooral ook pionierswerk als modefotograaf. Een expo in het ModeMuseum Antwerpen toont de enorme impact die hij had op de modewereld, en niet het minst op onze Belgische ontwerpers.

Man Ray (echte naam: Emmanuel Radnitzky) heeft er nooit zelf naar verwezen als zijnde een inspiratiebron, maar hij kreeg mode met de paplepel mee. Zijn moeder was een naaister uit Minsk en zijn vader een kleermaker uit Kiev. In zijn jeugd was hij dan ook omringd door kleerhangers, naaimachines en strijkijzers, die dan ook later in zijn werk zouden opduiken.

Het feit dat hij er nooit naar verwees, duidt wellicht op de ietwat schizofrene relatie die Man Ray met mode(fotografie) had. Eigenlijk wilde hij schilder worden. Hij had de Europese kunst van Picasso, Picabia en Duchamp leren kennen en wilde iets gelijkaardigs in Amerika doen. De reden dat hij een fototoestel leerde hanteren was in de eerste plaats om zijn werk vast te leggen en te catalogiseren.

Amerika bleek nog niet rijp voor Rays Europees georiënteerde kunst en dus trok hij in de zomer van 1921 naar Parijs op zoek naar gelijkgestemde zielen. Hij belandde er op voorspraak van Marcel Duchamp vrijwel meteen in de betere kunstenaarskringen. Fotograferen werd een manier om geld te verdienen (zijn schilderijen verkochten niet) en hij maakte portretten van bevriende kunstenaars en kunstliefhebbers uit de beau monde.

'Man Ray en Mode', in ModeMuseum Antwerpen. Beeld rv

Het is boeiend om die eerste, relatief brave, portretten te zien. De speelsheid of expressiviteit zit hem nog niet zozeer in zijn manier van portretteren, maar eerder in de figuren zelf, zoals de excentrieke Italiaanse erfgename en mecenas Luisa Casati of in de prachtige outfits die de geportretteerden dragen. De roaring twenties waren een bloeiperiode voor de Parijse beau monde en de levenslust en creativiteit van die dagen spreken nog altijd tot de verbeelding.

De vrouw van Francis Picabia stelde Ray voor aan modeontwerper Paul Poiret, wiens portret hij wilde maken, maar Poiret stelde hem in de plaats voor om een modeshoot te doen. Ray antwoordde dat hij niet bekend was met het genre. Maar dat zou snel veranderen. Ook al valt die eerste shoot voor Poiret geen succes te noemen, het was de officiële start van zijn carrière als modefotograaf. Niet veel later zou hij modefoto’s maken voor Chanel, Lanvin en Yves Saint-Laurent in bladen als Vogue, Vanity Fair en Harper’s Bazaar.

Experimenteren

De tentoonstelling laat goed zien welk pionierswerk Ray heeft verricht. Het genre van de modefotografie stond nog in zijn kinderschoenen. Illustraties waren op dat moment populairder dan foto’s, ook al omdat de kwaliteit van het papier (en de foto’s) niet hoog was. Maar dat stond op het punt te veranderen, mede door de innovatieve impuls van Man Ray.

Ray experimenteerde graag: onder andere met solarisatie, fotomontage en met de zogenaamde fotogramtechniek (waarbij je voorwerpen op fotopapier legt en ze dan kort belicht). Hij fotografeerde vanuit ongewone perspectieven en smokkelde elementen uit de beeldende kunsten binnen. Het leidde tot zijn uiterst herkenbare surreële en tegelijk strakke beeldtaal.

Het valt op dat Ray altijd goed geholpen is door zijn modellen. Van al genoemde excentriekelingen zoals Luisa Casati tot zijn fotogenieke geliefden Kiki de Montparnasse en Lee Miller: het waren unieke persoonlijkheden die onlosmakelijk met Rays rijzende ster verbonden zijn. Volgens de (wellicht door hemzelf gestarte) legende wilde Ray zijn in zijn ogen mislukt portret van Casati vernietigen, maar zij vond het geweldig en verspreidde het enthousiast in haar indrukwekkende kennissenkring.

'Man Ray en Mode', in ModeMuseum Antwerpen. Beeld rv

Kiki de Montparnasse, zijn eerste geliefde in Parijs, was dan weer een grotere ster dan hij, een vrijgevochten vrouw die met haar expressiviteit en uitstraling een belangrijk aandeel had in de iconische foto’s die ze samen gemaakt hebben. Ook het Amerikaanse fotomodel Lee Miller, die zijn assistente en geliefde zou worden, was van vitaal belang voor zijn werk. Man Ray was meer dan een man alleen.

De tentoonstelling biedt een indrukwekkend overzicht van Rays carrière als modefotograaf, van zijn bescheiden eerste probeersels tot de iconische foto’s die tot vandaag weerklank vinden. Ze laat daarbij meer zien dan foto’s alleen: er zijn de sculpturen die hij als jonge kunstenaar maakte, tot zelfs enkele meubelstukken uit zijn atelier, maar vooral veel authentieke modesilhouetten. Je vindt hier originele jurken van Chanel, Lanvin en Yves Saint-Laurent, naast vele silhouetten van hedendaagse ontwerpers die door Man Ray beïnvloed zijn, onder wie Dries Van Noten, Martin Margiela of Dirk Van Saene.

Links: Man Ray, Rayographie 'Kiki', 1922. Rechts: Dirk Van Saene, herfst-winter, 2008-09. Beeld Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris, 2023 // MoMu, foto: Hugo Maertens

Dat de Belgische sterontwerpers zo verzot zijn op Man Ray heeft te maken met hun zogenaamde gedeelde surrealistische inborst. Het is bijzonder om de lijnen te kunnen trekken tussen silhouetten van Dries Van Noten en Man Rays foto’s. Margiela komt zelfs ronduit als surrealist uit de tentoonstelling naar voren, bijvoorbeeld in zijn idee om prints van duurdere silhouetten op goedkopere outfits af te drukken, maar ook, meer één op één, in het feit dat zijn allereerste portfolio een beeld van Man Ray op de cover had.

Ondanks het feit dat hijzelf op latere leeftijd steeds meer afstand nam van het medium dat hem rijk en beroemd had gemaakt, toont de tentoonstelling het belang van Man Ray voor de modewereld. Zijn unieke cocktail van kunst, mode en fotografie blijft inspireren.

Man Ray en mode, ModeMuseum Antwerpen, tot en met 13 augustus 2023.