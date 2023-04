‘Expeditie Egypte’ in Museum voor Kunst & Geschiedenis: ‘Ooit was Brussel de hoofdstad van de egyptologie’

Sfinxen, geheime gangen, vergeten tempels en mummies. Ooit verzamelde het kruim van de egyptologen zich in Brussel om hun kennis te delen en hun vondsten te etaleren. Dat vergeten stukje Belgische trots brengt het Museum voor Kunst & Geschiedenis terug tot leven in Expeditie Egypte.

Exact een eeuw na koningin Elisabeth kuierden koningin Mathilde en dochter prinses Elisabeth pas nog langs de Belgische opgravingswerken in Egypte. En dat deden ze niet toevallig. Al sinds het ontstaan van België is er een speciale band met het land van de farao’s. Meer nog, ooit stond België wereldwijd bekend om zijn egyptologisch onderzoek. “Dat bijzondere verhaal willen we nu vertellen in onze tentoonstelling”, aldus Elisabeth Van Caelenberge, egyptologe, kunsthistorica en coördinator van Expeditie Egypte.

Dit doet de tentoonstelling aan de hand van enkele voorwerpen met internationale faam. Zo krijg je als bezoeker bijvoorbeeld een levensgroot beeld van de god Chonsoe te zien, half mens half valk. Je komt te weten hoe het in Brussel terechtkwam, hoe de wetenschappers het onderzochten en welke geheimen het beeld al prijsgaf. “Het is geen toeval dat zulke waardevolle beelden in ons land staan”, zegt Van Caelenberge. “Ik zou zelfs durven te zeggen dat Brussel op een bepaald moment de hoofdstad van de egyptologische kennis was.”

Valkengod Chonsoe. Beeld MUSEUM KUNST & GESCHIEDENIS

Maar hoe komt dat? “Om te snappen hoe die traditie er is gekomen, moeten we terug naar de periode toen ons land is ontstaan”, vertellen Harco Willems en Marleen De Meyer. Beide wetenschappers zijn verbonden aan Pyramids & Progress, een onderzoeksgroep die de egyptologie in België tussen 1830 en 1952 bestudeert. “We zijn ons als natie best laat beginnen te interesseren in de Egyptische oudheid, maar eens in gang geschoten, ging het pijlsnel. De eerste van enkele spilfiguren die het Belgisch egyptologisch verhaal bepaalde, was Napoleon.”

Die nam op zijn reizen een hele meute onderzoekers en tekenaars mee. Fauna, flora, architectuur en kunst, alles werd netjes gedocumenteerd. “Dat zorgde in onze contreien voor het eerste contact met Egypte. Hun tekeningen inspireerden rijke Belgen om kunst uit de oudheid te gaan verzamelen.” De meest succesvolle en beruchte collectioneur: Leopold II van Saksen-Coburg. Nog voor hij in 1865 koning werd, bezocht prins Leopold verschillende opgravingen en ruïnes. Zowel in 1853 als 1863 liet hij een enorme lading artefacten naar België verschepen. “Die twee vrachten vol kunstschatten waren belangrijke mijlpalen voor de Belgische egyptologie. Leopold III zou na de dood van zijn vader bijna alle stukken schenken aan het Museum Kunst & Geschiedenis.”

Jean Capart in de woestijn tussen de piramides van Giza en Aboesir in 1907. Beeld MUSEUM KUNST & GESCHIEDENIS

Op dat moment lagen er dus al heel wat schatten in België. Maar het is nog een kwarteeuw wachten vooraleer het publiek daar ook echt iets van merkt. Daar is één man verantwoordelijk voor, Jean Capart. “Wie egyptologie zegt, zegt Capart. Nergens anders ter wereld zorgde één persoon voor zoveel enthousiasme rond Egypte. Aan het begin van de 20ste eeuw was Capart echt een van de belangrijkste egyptologen ter wereld”, legt kunsthistorica Van Caelenberge uit.

“Capart was in de eerste plaats een krak in zijn vak, een bedrijvige wetenschapper met talent voor documentatie. Vanuit dat talent legde hij een grote bibliotheek aan, die de internationale egyptologie een ware boost gaf. Wetenschappers van over de hele wereld kwamen hem en zijn bibliotheek bezoeken. Alleen dat al maakte van Brussel toen de hoofdstad van de egyptologie.”

Marketing

Naast wetenschappelijk talent bezat de Brusselaar ook een gevoel voor marketing. Waar men ten tijde van Napoleon nog tekeningen moest maken van zijn vondsten, nam Capart duizenden foto’s. Zo kon hij zijn passie dichter bij de burger brengen. Hij sprak ook in radioprogramma’s, schreef boeken voor kinderen en volwassenen en organiseerde zelfs Egyptische verkleedfeestjes. Op die manier zette hij egyptologie op de kaart.

Zelfs koningin Elisabeth zwichtte voor zijn passie. Toen ze samen het graf van Toetanchamon bezochten in 1923, maakte Capart haar zo enthousiast dat ze samen het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth oprichtten. Tot op vandaag publiceert het wetenschappelijke artikels en organiseert het conferenties.

Beelden van Oesjabtis van Kasa, Wah-ib-Ra, Thaherpen, Amenmes en Nefertari. Beeld MUSEUM KUNST & GESCHIEDENIS

“Op die conferenties wist de stichting door de jaren heen heel wat mecenassen te overtuigen om de Belgische egyptologie te sponsoren. Al snel volgden er Belgische opgravingen in Egypte en werd de wetenschap ook bij ons gedoceerd aan enkele universiteiten”, besluiten Willems en De Meyer.

Hoewel de invloed van België op de egyptologie afnam na de Tweede Wereldooorlog, blijft onze collectie van internationaal belang. Die is nu tot oktober te ontdekken in het Museum Kunst & Geschiedenis. Vierhonderd objecten loodsen de bezoeker door de rijke, Belgische traditie, gevormd door Leopold, Capart en vele anderen. “We zitten hier echt met een collectie, bibliotheek en wetenschappelijke kennis van wereldbelang.”

Na de ontdekking van Toetanchamon in 1923 groeide de internationale aandacht voor egyptologie. Capart stierf 24 jaar later en ondanks de sterke basis ging de reputatie van België achteruit. “We blijven door onze geschiedenis en collectie belangrijk, maar niet meer zoals het ooit was.”